Το AfD πέτυχε ιστορικό ποσοστό και αφήνοντας πολύ πίσω τη Χριστιανοδημοκρατική Ένωση (CDU).

Σαρωτική νίκη καταγράφει η ακροδεξιά Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) στις περιφερειακές εκλογές στη Σαξονία-Άνχαλτ, πετυχαίνοντας ιστορικό ποσοστό και αφήνοντας πολύ πίσω τη Χριστιανοδημοκρατική Ένωση (CDU).

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Forschungsgruppe Wahlen για το ZDF, το AfD συγκεντρώνει το 44% των ψήφων, σημειώνοντας άνοδο 23,2 ποσοστιαίων μονάδων σε σύγκριση με τις προηγούμενες εκλογές. Το 2021 είχε περιοριστεί στο 20,8%, γεγονός που σημαίνει ότι μέσα σε πέντε χρόνια υπερδιπλασίασε την εκλογική του δύναμη.

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Στον αντίποδα, το CDU καταγράφει βαριά ήττα και περιορίζεται στο 17,5%. Στις εκλογές του 2021 είχε αναδειχθεί πρώτη δύναμη με 37,1%, επομένως χάνει 19,6 ποσοστιαίες μονάδες και περισσότερο από το μισό της προηγούμενης εκλογικής του δύναμης.

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Η διαφορά μεταξύ των δύο κομμάτων διαμορφώνεται πλέον στις 26,5 μονάδες, αποτυπώνοντας τη μεγάλη ανατροπή του πολιτικού σκηνικού στο κρατίδιο.

Στην τρίτη θέση βρίσκεται το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD) με 9%, από 8,4% το 2021, ενώ στο ίδιο ποσοστό, 9%, βρίσκονται και οι Πράσινοι, οι οποίοι ενισχύονται από το 5,9% των προηγούμενων εκλογών.

Η Αριστερά (Die Linke) συγκεντρώνει 8,9%, καταγράφοντας υποχώρηση σε σχέση με το 11% του 2021. Το νέο κόμμα BSW της Ζάρα Βάγκενκνεχτ εμφανίζεται στο 5%, ενώ οι Φιλελεύθεροι (FDP) καταρρέουν στο 2,5%, από 6,4%, και μένουν εκτός του περιφερειακού κοινοβουλίου.

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Το αποτέλεσμα αποκτά ιδιαίτερη πολιτική βαρύτητα και λόγω της ισχυρής κοινοβουλευτικής παρουσίας που εξασφαλίζει το AfD. Με βάση την προβλεπόμενη κατανομή των 83 εδρών, η ακροδεξιά φτάνει κοντά στο όριο της απόλυτης πλειοψηφίας, χωρίς ωστόσο να το εξασφαλίζει.

Το κρίσιμο ερώτημα μεταφέρεται πλέον στον σχηματισμό της επόμενης περιφερειακής κυβέρνησης, καθώς τα υπόλοιπα κόμματα έχουν μέχρι στιγμής αποκλείσει συνεργασία με την AfD.

Η εκλογική επίδοση στη Σαξονία-Άνχαλτ αποτελεί ένα από τα ισχυρότερα αποτελέσματα του AfD στη Γερμανία και επιβεβαιώνει την ιδιαίτερα μεγάλη επιρροή του στα ανατολικά κρατίδια. Ταυτόχρονα, η μεγάλη πτώση του CDU δημιουργεί νέα δεδομένα για τη γερμανική Δεξιά και εντείνει την πολιτική συζήτηση για τον τρόπο αντιμετώπισης της ανόδου της ακροδεξιάς.

Το αποτέλεσμα αναμένεται να έχει αντίκτυπο και σε ομοσπονδιακό επίπεδο, καθώς το AfD αποκτά ακόμη ισχυρότερη θέση στο γερμανικό πολιτικό σκηνικό, ενώ τα παραδοσιακά κόμματα καλούνται να διαχειριστούν μια εκλογική ανατροπή με ευρύτερες πολιτικές προεκτάσεις.