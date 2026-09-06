«Το εδαφικό λύνεται μόνο σε επίπεδο ηγετών» επανέλαβε.

Την εκτίμηση ότι ο πόλεμος με τη Ρωσία φαίνεται, με τα σημερινά δεδομένα, ότι θα συνεχιστεί και κατά τη διάρκεια του χειμώνα εξέφρασε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μετά τις συνομιλίες που είχε στο Κίεβο με τους Αμερικανούς απεσταλμένους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ.

Ο Ουκρανός πρόεδρος αποτίμησε θετικά τις επαφές με την αμερικανική αντιπροσωπεία, ωστόσο εμφανίστηκε επιφυλακτικός ως προς το ενδεχόμενο να υπάρξει σύντομα συμφωνία που θα οδηγήσει στον τερματισμό των εχθροπραξιών.

«Ελπίζουμε ειλικρινά να καταλήξουμε σε συμφωνίες με τους Αμερικανούς εταίρους μας και βασιζόμαστε στη στήριξη των Ευρωπαίων εταίρων μας, εάν ο πόλεμος παραταθεί κατά τη διάρκεια του χειμώνα, κάτι που φαίνεται να ισχύει επί του παρόντος», δήλωσε ο Ζελένσκι στη συνέντευξη Τύπου μετά την ολοκλήρωση των συνομιλιών.

Τι συζήτησαν Ζελένσκι και απεσταλμένοι Τραμπ

Στο επίκεντρο των επαφών βρέθηκε και το εδαφικό, ένα από τα δυσκολότερα ζητήματα στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Κιέβου και Μόσχας. Ο Ζελένσκι επανέλαβε τη θέση του ότι οι αποφάσεις για τα ουκρανικά εδάφη δεν μπορούν να ληφθούν σε επίπεδο διαπραγματευτικών αντιπροσωπειών, αλλά απαιτούν απευθείας συνομιλίες μεταξύ των ηγετών των δύο χωρών.

«Θέλω να επιμείνω στη θέση μου, η οποία είναι ότι τόσο περίπλοκα θέματα δεν μπορούν να επιλυθούν παρά μόνο σε επίπεδο ηγετών», τόνισε.

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Ο Ουκρανός πρόεδρος έχει ζητήσει επανειλημμένα συνάντηση με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, υποστηρίζοντας ότι μια απευθείας επαφή είναι απαραίτητη προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα πλέον δύσκολα ζητήματα μιας ενδεχόμενης ειρηνευτικής συμφωνίας. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν έχει υπάρξει συμφωνία με τη Μόσχα για μια τέτοια συνάντηση.

Οι δηλώσεις Ζελένσκι έγιναν μετά τις πρώτες συνομιλίες που είχαν στην ουκρανική πρωτεύουσα οι απεσταλμένοι του Ντόναλντ Τραμπ. Νωρίτερα, ο Στιβ Γουίτκοφ είχε καλέσει τόσο τη Ρωσία όσο και την Ουκρανία να προχωρήσουν σε «συμβιβασμούς» και να περιορίσουν τις μεταξύ τους διαφορές, προκειμένου να καταστεί δυνατή μια διπλωματική λύση.

Κατά τη διάρκεια των επαφών στο Κίεβο, οι αντιπροσωπείες των ΗΠΑ και της Ουκρανίας συζήτησαν επίσης τις εγγυήσεις ασφαλείας που θα μπορούσαν να δοθούν στην Ουκρανία στο πλαίσιο μιας ενδεχόμενης συμφωνίας.

Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, στο τραπέζι βρέθηκαν ακόμη οι οικονομικές εγγυήσεις προς το Κίεβο, καθώς και ένα ευρύτερο σχέδιο ευημερίας για την επόμενη ημέρα. Παρά τη θετική αποτίμηση των συνομιλιών, πάντως, οι δηλώσεις του δείχνουν ότι το Κίεβο προετοιμάζεται και για το ενδεχόμενο οι στρατιωτικές επιχειρήσεις να συνεχιστούν τους επόμενους μήνες.