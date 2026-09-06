Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους απάντησε η Μόσχα στις κατηγορίες της Δύσης για ρωσική εμπλοκή στο περιστατικό με το drone στο αεροδρόμιο της Λειψίας/Χάλε στη Γερμανία.

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, χαρακτήρισε τις κατηγορίες που διατυπώνονται σε βάρος της Μόσχας ως «σε μεγάλο βαθμό την έναρξη ενός πραγματικού πολέμου», ανεβάζοντας ακόμη περισσότερο το θερμόμετρο στις ήδη τεταμένες σχέσεις Ρωσίας και Γερμανίας.

Η δήλωση του επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας μεταδόθηκε από το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS και έρχεται λίγες ημέρες μετά την επίσημη θέση του Βερολίνου ότι πίσω από την απόπειρα επίθεσης με drone στο αεροδρόμιο της Λειψίας βρίσκεται η Ρωσία.

«Βρήκαν ένα drone και είπαν ότι ήταν ρωσικό»

Ο Λαβρόφ αμφισβήτησε ευθέως την εκδοχή των γερμανικών αρχών και κατηγόρησε τη Δύση ότι έσπευσε να αποδώσει ευθύνες στη Μόσχα χωρίς, όπως υποστηρίζει, να προηγηθεί επαρκής διερεύνηση.

Σύμφωνα με τον ίδιο, εντοπίστηκε ένα drone στο αεροδρόμιο, οι γερμανικές αρχές το χαρακτήρισαν ρωσικό και στη συνέχεια προχώρησαν σε μια σειρά από ενέργειες κατά της Ρωσίας.

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών συνέδεσε μάλιστα το περιστατικό με τις διπλωματικές εξελίξεις που ακολούθησαν, αναφερόμενος στην απομάκρυνση του ρωσικού γενικού προξενείου από τη Βόννη και στο κλείσιμο του Ρωσικού Σπιτιού στο Βερολίνο.

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Ο ίδιος προχώρησε ακόμη σε έναν ιδιαίτερα βαρύ ιστορικό παραλληλισμό, κάνοντας αναφορά στις διπλωματικές αποστολές πριν από την έναρξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

Η γερμανική εκδοχή για το περιστατικό

Το περιστατικό στη Λειψία είχε σημειωθεί τη νύχτα της 4ης προς 5η Αυγούστου, όταν drone που έφερε εκρηκτικό μηχανισμό εντοπίστηκε στο αεροδρόμιο Leipzig/Halle, κοντά σε ουκρανικά μεταγωγικά αεροσκάφη.

Η γερμανική κυβέρνηση ανακοίνωσε στις αρχές Σεπτεμβρίου ότι θεωρεί τη Ρωσία υπεύθυνη για την απόπειρα επίθεσης. Το Βερολίνο συνέδεσε την υπόθεση με ευρύτερες ρωσικές υβριδικές επιχειρήσεις και προχώρησε παράλληλα σε διπλωματικά μέτρα απέναντι στη Μόσχα.

Από γερμανικής πλευράς, το περιστατικό δεν αντιμετωπίζεται ως ένα μεμονωμένο συμβάν, αλλά εντάσσεται σε μια ευρύτερη εικόνα ύποπτης δραστηριότητας με drones πάνω από στρατιωτικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις.

Το Βερολίνο έχει χαρακτηρίσει τέτοιου είδους ενέργειες ως μέρος του υβριδικού πολέμου που, σύμφωνα με τη γερμανική κυβέρνηση, διεξάγει η Ρωσία εναντίον ευρωπαϊκών χωρών.

«Πρωτοφανής κλιμάκωση» από τη ρωσική πλευρά

Η σημερινή τοποθέτηση του Λαβρόφ έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά σκληρών αντιδράσεων της Μόσχας.

Ήδη από την ανακοίνωση των γερμανικών κατηγοριών, η ρωσική πλευρά είχε χαρακτηρίσει τις κατηγορίες «αβάσιμες και παράλογες», ενώ η ρωσική πρεσβεία στο Βερολίνο είχε προειδοποιήσει ότι τα γερμανικά μέτρα συνιστούν «πρωτοφανή κλιμάκωση» των ρωσογερμανικών σχέσεων.

Με τη νέα παρέμβασή του, ο Λαβρόφ ανεβάζει ακόμη περισσότερο τον τόνο, χρησιμοποιώντας τη φράση «έναρξη ενός πραγματικού πολέμου» για να περιγράψει τις δυτικές κατηγορίες.

Πρόκειται για μια ιδιαίτερα βαριά διατύπωση, σε μια περίοδο κατά την οποία οι σχέσεις Ρωσίας και Ευρώπης βρίσκονται ήδη στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων ετών εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία.