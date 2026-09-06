Κάθε νέο πλήγμα αυξάνει τον κίνδυνο ενός ευρύτερου στρατιωτικού κύκλου αντιποίνων, με άμεσες συνέπειες όχι μόνο για τις δύο πλευρές αλλά και για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και τη διεθνή ενεργειακή αγορά.

Νέα κλιμάκωση στη σύγκρουση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν σηματοδοτεί η σκληρή προειδοποίηση του προέδρου του ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Γκαλιμπάφ, προς την Ουάσινγκτον, μία ημέρα μετά τα αμερικανικά πλήγματα σε ιρανικά πετρελαιοφόρα στον Κόλπο.

Ο Γκαλιμπάφ κάλεσε τις ΗΠΑ να αντιληφθούν εγκαίρως ότι οι ισορροπίες στη σύγκρουση έχουν πλέον αλλάξει, προειδοποιώντας ότι οποιαδήποτε νέα επίθεση εναντίον του Ιράν θα προκαλεί ακόμη πιο σκληρή απάντηση από την Τεχεράνη.

«Από τώρα και στο εξής, κάθε επίθεση κατά των συμφερόντων και της ασφάλειας του Ιράν θα λάβει ταχύτερη, βαρύτερη και πιο επώδυνη απάντηση», ανέφερε χαρακτηριστικά σε ομιλία του, η οποία δημοσιοποιήθηκε μέσω του καναλιού του στην εφαρμογή Telegram.

Η δήλωση έρχεται στον απόηχο της αμερικανικής επιχείρησης εναντίον τριών ιρανικών πετρελαιοφόρων. Σύμφωνα με την αμερικανική πλευρά, τα πλήγματα πραγματοποιήθηκαν μετά από επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον αμερικανικών πολεμικών πλοίων στην περιοχή. Η CENTCOM ανακοίνωσε ότι δύο από τα ιρανικά τάνκερ τέθηκαν μόνιμα εκτός δράσης, ενώ ένα τρίτο, το οποίο ήταν χωρίς φορτίο, καταστράφηκε.

Η εξέλιξη αυτή προσθέτει ένα ακόμη επικίνδυνο επεισόδιο στην αντιπαράθεση των δύο χωρών, η οποία έχει μεταφερθεί πλέον έντονα στη θαλάσσια περιοχή του Κόλπου και ιδιαίτερα γύρω από τα στρατηγικής σημασίας περάσματα του Στενού του Ορμούζ.

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Η Ουάσινγκτον έχει καταστήσει σαφές ότι προτίθεται να επιβάλει σημαντικό οικονομικό και στρατιωτικό κόστος στην Τεχεράνη, ενώ το Ιράν από την πλευρά του χρησιμοποιεί τον έλεγχο και την επιρροή του στις θαλάσσιες οδούς της περιοχής ως βασικό μοχλό πίεσης. Η ανταλλαγή πληγμάτων σε πλοία και ενεργειακές υποδομές εντείνει έτσι τους φόβους για περαιτέρω αποσταθεροποίηση μιας περιοχής κρίσιμης για την παγκόσμια ναυσιπλοΐα και την αγορά πετρελαίου.

Μέσα σε αυτό το ιδιαίτερα τεταμένο περιβάλλον, η νέα τοποθέτηση του Γκαλιμπάφ δείχνει ότι η Τεχεράνη δεν προτίθεται να αφήσει αναπάντητα τα αμερικανικά πλήγματα. Αντίθετα, προειδοποιεί ότι η επόμενη φάση της σύγκρουσης θα μπορούσε να χαρακτηρίζεται από ταχύτερες και πιο σκληρές ιρανικές αντιδράσεις.