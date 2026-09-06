Η AfD έχει καταφέρει να μετατρέψει τη δυσαρέσκεια σε πολιτική δυναμική, επενδύοντας σε ζητήματα όπως η μετανάστευση, η ασφάλεια, η οικονομία και η κριτική προς το πολιτικό κατεστημένο.

Σε ένα εκλογικό αποτέλεσμα που μπορεί να προκαλέσει σημαντικές ανατροπές στον πολιτικό χάρτη της Γερμανίας στρέφονται σήμερα τα βλέμματα, καθώς οι κάλπες στη Σαξονία-Άνχαλτ βρίσκονται σε εξέλιξη και η ακροδεξιά AfD εμφανίζεται να διεκδικεί την πρώτη θέση με ιδιαίτερα μεγάλο προβάδισμα.

Το κρατίδιο της πρώην Ανατολικής Γερμανίας εξελίσσεται σε ένα από τα σημαντικότερα πολιτικά τεστ της περιόδου, καθώς μια καθαρή επικράτηση της AfD θα αποτελούσε πρωτοφανή εξέλιξη σε επίπεδο κρατιδίου στη μεταπολεμική Γερμανία και θα έστελνε ισχυρό μήνυμα για τη δυναμική που έχει αποκτήσει το κόμμα.

Η AfD προηγείται στις δημοσκοπήσεις με διαφορά που αγγίζει τις 20 ποσοστιαίες μονάδες έναντι των συντηρητικών του καγκελαρίου Φρίντριχ Μερτς. Ωστόσο, η πρωτιά δεν σημαίνει αυτομάτως και δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης, καθώς καθοριστικό ρόλο θα διαδραματίσει ο αριθμός των κομμάτων που θα καταφέρουν να εξασφαλίσουν την είσοδό τους στο τοπικό κοινοβούλιο.

Μια εκλογική μάχη με εθνικές διαστάσεις

Η Σαξονία-Άνχαλτ, με περίπου 2,1-2,2 εκατομμύρια κατοίκους, αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα των επίμονων διαφορών που εξακολουθούν να υπάρχουν μεταξύ ανατολικών και δυτικών κρατιδίων της Γερμανίας.

Τρεις και πλέον δεκαετίες μετά την επανένωση της χώρας, το οικονομικό και κοινωνικό χάσμα δεν έχει εξαλειφθεί πλήρως. Η περιοχή εξακολουθεί να αντιμετωπίζει προβλήματα που σχετίζονται με την οικονομική ανάπτυξη, τις αμοιβές, τη δημογραφική συρρίκνωση και την αίσθηση πολιτικής απομάκρυνσης που διατηρεί μέρος του πληθυσμού.

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Σε αυτό το περιβάλλον, η AfD έχει καταφέρει να μετατρέψει τη δυσαρέσκεια σε πολιτική δυναμική, επενδύοντας σε ζητήματα όπως η μετανάστευση, η ασφάλεια, η οικονομία και η κριτική προς το πολιτικό κατεστημένο.

Η σημερινή αναμέτρηση, επομένως, δεν αντιμετωπίζεται απλώς ως μια περιφερειακή εκλογική διαδικασία. Αποτελεί ένα ακόμη τεστ για την αντοχή των παραδοσιακών κομμάτων και την έκταση της εκλογικής επιρροής της γερμανικής ακροδεξιάς.

Μπορεί η AfD να κυβερνήσει;

Ακόμη και σε περίπτωση που η AfD κατακτήσει την πρώτη θέση, το μεγάλο ερώτημα θα είναι εάν μπορεί να μετατρέψει την εκλογική της επιτυχία σε κυβερνητική εξουσία.

Οι συσχετισμοί που θα διαμορφωθούν στο νέο κρατιδιακό κοινοβούλιο θα καθορίσουν τις πιθανές συνεργασίες. Και εδώ βρίσκεται μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για την AfD, καθώς η συμμετοχή της σε κυβερνητικούς συνασπισμούς εξακολουθεί να αποτελεί εξαιρετικά ευαίσθητο ζήτημα για τα υπόλοιπα κόμματα.

Έτσι, ακόμη και μια εντυπωσιακή εκλογική πρωτιά μπορεί να οδηγήσει σε δύσκολες διαπραγματεύσεις για τον σχηματισμό κυβέρνησης.

Το αποτέλεσμα θα μπορούσε, επομένως, να δημιουργήσει ένα παράδοξο: η AfD να αναδειχθεί πρώτη δύναμη, χωρίς να είναι σε θέση να κυβερνήσει.

Πλήγμα για τον Φρίντριχ Μερτς;

Η εξέλιξη έχει ιδιαίτερη πολιτική σημασία και για τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς.

Οι Χριστιανοδημοκράτες βρίσκονται αντιμέτωποι με την ενίσχυση της AfD σε μια περιοχή όπου το κόμμα της ακροδεξιάς εμφανίζεται πλέον να έχει σημαντικό προβάδισμα. Μια βαριά εκλογική ήττα θα μπορούσε να ενισχύσει τη συζήτηση για τη στρατηγική που ακολουθεί η κυβέρνηση απέναντι στην AfD, αλλά και για το κατά πόσο τα παραδοσιακά κόμματα μπορούν να ανακτήσουν ψηφοφόρους που στρέφονται προς τα δεξιά.

Το ζήτημα είναι ιδιαίτερα κρίσιμο καθώς η AfD δεν περιορίζεται πλέον σε ένα περιθωριακό πολιτικό ρεύμα. Σε τμήματα της ανατολικής Γερμανίας έχει εξελιχθεί σε ισχυρή εκλογική δύναμη και διεκδικεί πλέον ανοιχτά πρωταγωνιστικό ρόλο.

Έξι πιθανά σενάρια για την επόμενη ημέρα

Το εκλογικό αποτέλεσμα θα ανοίξει μια σειρά από διαφορετικές πιθανότητες για τον σχηματισμό κυβέρνησης στη Σαξονία-Άνχαλτ.

Το πρώτο και πιο ηχηρό σενάριο είναι μια καθαρή επικράτηση της AfD με ισχυρή κοινοβουλευτική παρουσία. Σε αυτή την περίπτωση, η πολιτική πίεση προς τα υπόλοιπα κόμματα θα είναι ιδιαίτερα μεγάλη.

Ένα δεύτερο σενάριο είναι η AfD να αναδειχθεί πρώτη δύναμη, αλλά να μην εξασφαλίσει την απαιτούμενη πλειοψηφία. Τότε θα ξεκινήσει μια περίπλοκη διαδικασία αναζήτησης κυβερνητικού συνασπισμού.

Παράλληλα, η κατανομή των εδρών μπορεί να οδηγήσει σε διαφορετικούς συνδυασμούς συνεργασιών μεταξύ των υπόλοιπων κομμάτων, με στόχο να αποκλειστεί η AfD από την εξουσία.

Το κρίσιμο στοιχείο θα είναι επομένως όχι μόνο το ποιος θα έρθει πρώτος, αλλά και ποια κόμματα θα περάσουν το όριο εισόδου στο κρατιδιακό κοινοβούλιο και πόσες έδρες θα συγκεντρώσει το καθένα.

Από την Ανατολική Γερμανία στο Βερολίνο

Η Σαξονία-Άνχαλτ αποτελεί εδώ και χρόνια ένα από τα κρατίδια όπου η πολιτική μετατόπιση προς την AfD είναι ιδιαίτερα έντονη. Η σημερινή κάλπη μπορεί να λειτουργήσει ως βαρόμετρο για ευρύτερες εξελίξεις στη χώρα.

Μια ισχυρή επίδοση της AfD θα ενίσχυε το επιχείρημα ότι η ακροδεξιά έχει πλέον παγιώσει τη θέση της ως μία από τις βασικές πολιτικές δυνάμεις της Γερμανίας, ενώ θα αύξανε την πίεση στα παραδοσιακά κόμματα να αναπροσαρμόσουν τη στρατηγική τους.

Για τον Μερτς, το αποτέλεσμα θα είναι ένα ακόμη τεστ της κυβερνητικής του πορείας. Για την AfD, μπορεί να αποτελέσει το σημαντικότερο μέχρι σήμερα βήμα προς την πολιτική κανονικοποίηση και την κατάκτηση μεγαλύτερης επιρροής.