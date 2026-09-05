Το χάσμα μεταξύ Μόσχας και Κιέβου παραμένει μεγάλο, κυρίως γύρω από το εδαφικό.

Στο Κρεμλίνο βρίσκεται σε εξέλιξη η νέα αμερικανική προσπάθεια για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, με τον Βλαντίμιρ Πούτιν να υποδέχεται το Σάββατο τους απεσταλμένους του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ.

Η συνάντηση πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία η διπλωματική διαδικασία παραμένει εξαιρετικά δύσκολη, περισσότερα από τέσσερα χρόνια μετά τη ρωσική εισβολή.

Στις πρώτες του δηλώσεις, ο Ρώσος πρόεδρος αναγνώρισε ανοιχτά τις δυσκολίες των διαπραγματεύσεων. «Η κατάσταση φυσικά δεν είναι απλή», είπε στους δύο Αμερικανούς αξιωματούχους, σύμφωνα με εικόνες που μετέδωσαν τα ρωσικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Παράλληλα, ο Πούτιν εμφανίστηκε θετικός ως προς τη συνέχιση των απευθείας επαφών με την Ουάσινγκτον, λέγοντας στους Γουίτκοφ και Κούσνερ ότι οι επαφές μεταξύ Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών είναι «πάντα επωφελείς» και ότι η Μόσχα θεωρεί πως μπορεί να συνεργάζεται μαζί τους.

Ο Στιβ Γουίτκοφ μετέφερε από την πλευρά του τις ευχές του Ντόναλντ Τραμπ στον Ρώσο πρόεδρο και τον ευχαρίστησε για την κατάπαυση του πυρός κατά τη διάρκεια της επίσκεψης της αμερικανικής αντιπροσωπείας. Ο Πούτιν απάντησε ότι η Ρωσία θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να εγγυηθεί την ασφάλεια των Αμερικανών διαμεσολαβητών.

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Η παρουσία των δύο απεσταλμένων στη Μόσχα αποτελεί μέρος της νέας διπλωματικής πρωτοβουλίας του Λευκού Οίκου. Ο Τραμπ είχε δηλώσει την Παρασκευή ότι Γουίτκοφ και Κούσνερ μεταφέρουν πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει το περιεχόμενό της. Μετά τη Μόσχα, οι δύο αναμένεται να μεταβούν την Κυριακή στο Κίεβο, όπου προγραμματίζονται επαφές με την ουκρανική ηγεσία.

Η επίσκεψη αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς επιχειρεί να επανεκκινήσει μια διαδικασία που είχε ουσιαστικά βαλτώσει. Σύμφωνα με πληροφορίες του Bloomberg που μεταδόθηκαν πριν από τη συνάντηση, πάντως, οι προσδοκίες στη Μόσχα για άμεση συμφωνία ήταν εξαιρετικά χαμηλές. Πηγές κοντά στο Κρεμλίνο ανέφεραν ότι προηγούμενες επισκέψεις των Γουίτκοφ και Κούσνερ δεν είχαν οδηγήσει σε ουσιαστική πρόοδο και ότι η Ρωσία εξακολουθεί να θεωρεί πως διαθέτει στρατιωτικό πλεονέκτημα.

Στο μεταξύ, το χάσμα μεταξύ Μόσχας και Κιέβου παραμένει μεγάλο, κυρίως γύρω από το εδαφικό. Ο Πούτιν δεν έχει εγκαταλείψει, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, την απαίτηση να παραχωρηθεί στη Ρωσία το υπόλοιπο τμήμα της περιφέρειας του Ντονέτσκ που δεν ελέγχει, όρο που η Ουκρανία απορρίπτει.