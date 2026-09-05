Η Metinvest έκανε λόγο για «συστηματικές επιθέσεις της Ρωσίας κατά της ουκρανικής βιομηχανικής βάσης».

Δέκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε δύο ξεχωριστά πλήγματα σε Λουγκάνσκ και Ντνίπρο, από εκατέρωθεν πυρά Ρωσίας και Ουκρανίας.

Στην περιφέρεια του Λουγκάνσκ, σε περιοχή που βρίσκεται υπό ρωσικό έλεγχο, πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι πέντε τραυματίστηκαν από ουκρανικά πλήγματα, σύμφωνα με τον Λεονίντ Πάσετσνικ, τον διορισμένο από τη Μόσχα κυβερνήτη. Το Reuters επισημαίνει ότι δεν ήταν δυνατό να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα τις αναφορές.

Την ίδια ώρα, στην ανατολική περιφέρεια του Ντνίπρο, πέντε εργαζόμενοι σκοτώθηκαν από ρωσικό βαλλιστικό πύραυλο που έπληξε εργοστάσιο παραγωγής χαλκού της Metinvest.

{https://x.com/AJENews/status/2096168693147562460}

Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι το χτύπημα προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στις εγκαταστάσεις, οδηγώντας σε πλήρη διακοπή λειτουργίας. Η Metinvest έκανε λόγο για «συστηματικές επιθέσεις της Ρωσίας κατά της ουκρανικής βιομηχανικής βάσης», σημειώνοντας ότι το εργοστάσιο Kamet Steel παρήγαγε χυτοσίδηρο και χάλυβα αποκλειστικά για πολιτική χρήση.