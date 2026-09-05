Η Μόσχα θέλει οι διαπραγματεύσεις να βασιστούν στην κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στο πεδίο και όχι σε μια συμφωνία που θα αγνοεί τις ρωσικές εδαφικές και στρατηγικές απαιτήσεις.

Σαφές μήνυμα προς την Ουάσινγκτον ενόψει της νέας προσπάθειας για την επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων για τον πόλεμο στην Ουκρανία στέλνει η Μόσχα, με τον Ρώσο υφυπουργό Εξωτερικών Σεργκέι Ριαμπκόφ να καλεί την αμερικανική κυβέρνηση να λάβει υπόψη της τις «πραγματικότητες επί του εδάφους» σε οποιαδήποτε μελλοντική συμφωνία.

Οι δηλώσεις του Ριαμπκόφ έρχονται την ώρα που οι ειδικοί απεσταλμένοι του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, αναμένεται να πραγματοποιήσουν επαφές με τη ρωσική και την ουκρανική πλευρά, στο πλαίσιο μιας νέας αμερικανικής πρωτοβουλίας για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας.

Ριαμπκόφ: «Η κατάσταση αλλάζει, όχι προς όφελος του Κιέβου»

Μιλώντας στο TASS, ο Σεργκέι Ριαμπκόφ έθεσε ως βασικό ζητούμενο το κατά πόσο η κυβέρνηση των ΗΠΑ είναι διατεθειμένη να επενδύσει πραγματικά στην αναζήτηση μιας λύσης που θα λαμβάνει υπόψη τα δεδομένα της σύγκρουσης.

Όπως υποστήριξε, η κατάσταση στο πεδίο των μαχών «συνεχώς αλλάζει» και, σύμφωνα με τη ρωσική εκτίμηση, όχι προς όφελος της Ουκρανίας. Παράλληλα, τόνισε ότι στο τραπέζι δεν βρίσκονται μόνο οι αιτίες που έχει επανειλημμένα επικαλεστεί η Μόσχα, αλλά και η ίδια η στρατιωτική πραγματικότητα που έχει διαμορφωθεί.

Ο Ρώσος υφυπουργός Εξωτερικών άφησε, μάλιστα, να εννοηθεί ότι η Μόσχα εξακολουθεί να έχει ερωτήματα σχετικά με το κατά πόσο η αμερικανική πλευρά θα κινηθεί με βάση μια «ρεαλιστική» προσέγγιση ή θα επηρεαστεί από πολιτικές σκοπιμότητες και πιέσεις από παράγοντες που τάσσονται κατά μιας συμφωνίας.

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Η αμερικανική πρωτοβουλία για την ειρήνη

Οι δηλώσεις Ριαμπκόφ γίνονται λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι οι Γουίτκοφ και Κούσνερ ταξιδεύουν στο εξωτερικό με στόχο να συμβάλουν στην επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει δηλώσει ότι η Ουάσινγκτον διαθέτει μια συγκεκριμένη ιδέα για την ειρήνη, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει δημοσίως τις λεπτομέρειες της πρότασης.

Η αποστολή αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών βρίσκονται εδώ και μήνες σε τέλμα, ενώ την ίδια στιγμή οι στρατιωτικές επιχειρήσεις συνεχίζονται με αμείωτη ένταση.

Ο Τραμπ έχει επιχειρήσει επανειλημμένα να εμφανιστεί ως ο ηγέτης που μπορεί να οδηγήσει τις δύο πλευρές σε συμφωνία. Ωστόσο, οι προηγούμενες προσπάθειες της αμερικανικής κυβέρνησης δεν έχουν μέχρι στιγμής οδηγήσει σε απτό αποτέλεσμα.

Μόσχα και Κίεβο παραμένουν σε διαφορετικές γραμμές

Το μεγαλύτερο εμπόδιο παραμένει η απόσταση ανάμεσα στις θέσεις της Ρωσίας και της Ουκρανίας.

Η Μόσχα εξακολουθεί να συνδέει την επίτευξη μιας συμφωνίας με ζητήματα εδαφών και το μελλοντικό καθεστώς ασφαλείας της Ουκρανίας, ενώ το Κίεβο απορρίπτει όρους που θεωρεί ότι θα ισοδυναμούσαν με παραχώρηση κυριαρχικών δικαιωμάτων και εδαφών.

Παράλληλα, οι στρατιωτικές επιχειρήσεις δεν έχουν σταματήσει. Αντίθετα, οι τελευταίες ημέρες χαρακτηρίζονται από νέες επιθέσεις εκατέρωθεν, γεγονός που υπογραμμίζει τη δυσκολία επίτευξης μιας άμεσης κατάπαυσης του πυρός.

Η ουκρανική πλευρά έχει ζητήσει προσωρινή αναστολή των αεροπορικών επιδρομών κατά τη διάρκεια των επαφών των Αμερικανών απεσταλμένων, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή των συνομιλιών. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, η Μόσχα δεν έχει δεσμευτεί για αντίστοιχη παύση των επιθέσεων.

Το κρίσιμο ταξίδι Γουίτκοφ και Κούσνερ

Η επίσκεψη των δύο Αμερικανών απεσταλμένων θεωρείται σημαντική δοκιμασία για τη νέα προσπάθεια της Ουάσινγκτον να επαναφέρει τις διαπραγματεύσεις σε τροχιά.

Ο Στιβ Γουίτκοφ έχει ήδη πραγματοποιήσει επανειλημμένες επαφές με τη ρωσική ηγεσία, ενώ ο Τζάρεντ Κούσνερ συμμετέχει επίσης στις προσπάθειες της αμερικανικής πλευράς για την επίτευξη συμφωνίας. Οι δύο άνδρες είχαν βρεθεί στη Μόσχα και τον Ιανουάριο, όπου είχαν συνομιλίες με τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

Αυτή τη φορά, το σχέδιο προβλέπει επαφές και στο Κίεβο, κάτι που θα επιτρέψει στους Αμερικανούς να μεταφέρουν απευθείας τις θέσεις τους και στις δύο πλευρές.

Η αποστολή, ωστόσο, πραγματοποιείται σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. Η Ρωσία και η Ουκρανία συνεχίζουν τις επιθέσεις, ενώ παραμένουν ανοιχτά κρίσιμα ζητήματα που αφορούν τα εδάφη, τις εγγυήσεις ασφαλείας και το μέλλον της Ουκρανίας.

Το μήνυμα της Μόσχας

Με τη δήλωσή του, ο Ριαμπκόφ επιχειρεί ουσιαστικά να θέσει το πλαίσιο μέσα στο οποίο, σύμφωνα με τη ρωσική πλευρά, θα πρέπει να κινηθούν οι αμερικανικές προσπάθειες.

Η Μόσχα θέλει οι διαπραγματεύσεις να βασιστούν στην κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στο πεδίο και όχι σε μια συμφωνία που θα αγνοεί τις ρωσικές εδαφικές και στρατηγικές απαιτήσεις.

Το εάν η Ουάσινγκτον θα μπορέσει να γεφυρώσει αυτές τις διαφορές αποτελεί το μεγάλο ερώτημα της νέας διπλωματικής προσπάθειας.

Οι επόμενες επαφές σε Μόσχα και Κίεβο αναμένεται να δείξουν εάν υπάρχει πραγματικό περιθώριο για επανεκκίνηση των συνομιλιών ή εάν οι διαφορετικές θέσεις των δύο πλευρών θα οδηγήσουν για ακόμη μία φορά τη διαδικασία σε αδιέξοδο.