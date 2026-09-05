Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ενώ στην προσπάθεια περιορισμού της πυρκαγιάς συνδράμουν και κάτοικοι της περιοχής.

Συναγερμός έχει σημάνει στη Χειμάρρα της Αλβανίας, όπου μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε το βράδυ της Παρασκευής έχει λάβει επικίνδυνες διαστάσεις και κινείται προς κατοικημένες περιοχές.

Οι φλόγες, ενισχυμένες από τους ισχυρούς ανέμους που πνέουν στην περιοχή, δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων, οι οποίες επιχειρούν από τη νύχτα να περιορίσουν το μέτωπο προτού επεκταθεί περαιτέρω.

Η κατάσταση χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς η πυρκαγιά έχει φτάσει κοντά σε κατοικίες, ενώ έχουν ήδη καταγραφεί ζημιές σε σπίτια. Νεότερες πληροφορίες κάνουν λόγο για τουλάχιστον έξι κατοικίες που έχουν καεί, ενώ κάτοικοι και τουρίστες απομακρύνθηκαν από περιοχές που κρίθηκαν επικίνδυνες.

{https://x.com/Tirana_Report/status/2096035000709734503}

Έκκληση για εκκένωση

Ο δήμαρχος Χειμάρρας, Βαγγέλης Τάβος, απηύθυνε έκκληση στους κατοίκους των περιοχών που βρίσκονται στην πορεία της φωτιάς να εγκαταλείψουν τις εστίες τους και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Προτεραιότητα των Αρχών είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής, καθώς η ταχύτητα με την οποία μπορεί να κινηθεί το μέτωπο, σε συνδυασμό με τους ανέμους, δημιουργεί διαρκώς νέα δεδομένα.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ενώ στην προσπάθεια περιορισμού της πυρκαγιάς συνδράμουν και κάτοικοι της περιοχής.

{https://x.com/SejatllariK/status/2095986533484442097}

Οι άνεμοι δυσκολεύουν την κατάσβεση

Το μεγαλύτερο πρόβλημα για τις δυνάμεις που επιχειρούν στο πεδίο είναι οι ισχυροί άνεμοι, οι οποίοι ευνοούν την εξάπλωση των φλογών και δυσκολεύουν την προσέγγιση των εστιών.

Η φωτιά έχει προκαλέσει ιδιαίτερη ανησυχία στην περιοχή, η οποία αποτελεί δημοφιλή τουριστικό προορισμό και αυτή την περίοδο εξακολουθεί να φιλοξενεί μεγάλο αριθμό επισκεπτών.

Τοπικές αναφορές περιγράφουν δραματικές εικόνες, με τις φλόγες να πλησιάζουν κατοικημένες περιοχές και τον καπνό να καλύπτει τμήματα της Χειμάρρας. Οι πυροσβέστες επιχειρούν υπό εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, ενώ κάτοικοι προσπαθούν παράλληλα να προστατεύσουν τις περιουσίες τους.

Απομακρύνθηκαν κάτοικοι και τουρίστες

Η εξέλιξη της πυρκαγιάς οδήγησε στην προληπτική απομάκρυνση κατοίκων αλλά και τουριστών από σημεία που θεωρήθηκαν επικίνδυνα.

Σύμφωνα με τις τελευταίες διαθέσιμες πληροφορίες, ορισμένοι κάτοικοι χρειάστηκε να λάβουν ιατρική φροντίδα λόγω εισπνοής καπνού, ενώ οι Αρχές παραμένουν σε επιφυλακή για την περίπτωση που χρειαστεί να επεκταθούν οι απομακρύνσεις.

Το ακριβές μέγεθος των καταστροφών δεν έχει ακόμη αποτιμηθεί, καθώς η πυρκαγιά εξακολουθεί να βρίσκεται σε εξέλιξη.

Οι προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων επικεντρώνονται στον περιορισμό των ενεργών μετώπων και στην αποτροπή περαιτέρω επέκτασης προς κατοικημένες περιοχές.