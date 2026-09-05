Σε μια πρωτοφανή προσπάθεια εντοπισμού των πηγών διαρροών από το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας, περίπου 50 μέλη του Joint Staff υποβλήθηκαν τον Αύγουστο σε εξετάσεις με ανιχνευτή ψεύδους.

Η διαδικασία εντάσσεται στην ευρύτερη έρευνα του Πενταγώνου για τη διαρροή απόρρητων ή ευαίσθητων πληροφοριών προς τα μέσα ενημέρωσης, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον να παρουσιάζουν οι πληροφορίες που αφορούν την πορεία του πολέμου με το Ιράν και, κυρίως, την κατάσταση των αμερικανικών αποθεμάτων πυρομαχικών.

Σύμφωνα με το NewYorkTimes, στρατιωτικοί αξιωματικοί αλλά και πολιτικό προσωπικό κλήθηκαν να απαντήσουν σε ερωτήσεις σχετικά με το εάν είχαν μεταφέρει μη εξουσιοδοτημένα στοιχεία σε δημοσιογράφους. Στο επίκεντρο βρέθηκαν μεταξύ άλλων αναφορές για πιθανή μείωση των διαθέσιμων αποθεμάτων κρίσιμων οπλικών συστημάτων, όπως οι αναχαιτιστές Patriot και πύραυλοι μεγάλου βεληνεκούς.

Δημοσιεύματα στον αμερικανικό Τύπο είχαν θέσει ερωτήματα σχετικά με την επάρκεια των αμερικανικών αποθεμάτων, καθώς η παρατεταμένη στρατιωτική εμπλοκή στη Μέση Ανατολή αυξάνει την κατανάλωση πυρομαχικών και αναχαιτιστικών συστημάτων.

Οι πληροφορίες αυτές θεωρούνται ιδιαίτερα ευαίσθητες, καθώς η ακριβής εικόνα των αμερικανικών αποθεμάτων, των ρυθμών κατανάλωσης και της δυνατότητας αναπλήρωσής τους αποτελεί κρίσιμο στοιχείο για τον επιχειρησιακό σχεδιασμό των ΗΠΑ και των ενόπλων δυνάμεών τους.

Το γεγονός ότι οι εξετάσεις αφορούσαν τόσο στρατιωτικούς όσο και πολιτικούς υπαλλήλους διευρύνει σημαντικά το εύρος της έρευνας. Παράλληλα, σύμφωνα με τις αναφορές, μεταξύ εκείνων που εξετάστηκαν βρίσκονταν και υψηλόβαθμα στελέχη, γεγονός που υπογραμμίζει τη σοβαρότητα με την οποία αντιμετωπίζει το Πεντάγωνο την υπόθεση.

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«Εξαιρετικά σοβαρά» αντιμετωπίζει το Πεντάγωνο τις διαρροές

Το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας απέφυγε να σχολιάσει συγκεκριμένα πρόσωπα ή λεπτομέρειες της εσωτερικής έρευνας.

Ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου, Σον Πάρνελ, δήλωσε ότι το υπουργείο δεν σχολιάζει εσωτερικά ζητήματα προσωπικού ή έρευνες που βρίσκονται σε εξέλιξη, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι αντιμετωπίζει «εξαιρετικά σοβαρά» κάθε διαρροή διαβαθμισμένων πληροφοριών που σχετίζονται με την εθνική ασφάλεια.

Όπως τόνισε, η προστασία των διαβαθμισμένων πληροφοριών θεωρείται κρίσιμη για την ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών και των Αμερικανών στρατιωτών που υπηρετούν σε διάφορα σημεία του κόσμου.

Η εκστρατεία κατά των διαρροών

Η χρήση πολυγραφικών εξετάσεων αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης εκστρατείας που έχει αναπτύξει η αμερικανική κυβέρνηση προκειμένου να περιορίσει τις διαρροές προς τον Τύπο.

Ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ έχει επανειλημμένα προειδοποιήσει ότι οι υπεύθυνοι για τη διαρροή διαβαθμισμένων πληροφοριών θα βρεθούν αντιμέτωποι με αυστηρές συνέπειες. Τον Ιούλιο είχε ανακοινωθεί ειδική ομάδα εργασίας με αντικείμενο τη διερεύνηση διαρροών και τον εντοπισμό των προσώπων που διοχετεύουν ευαίσθητες πληροφορίες στα μέσα ενημέρωσης.

Η συγκεκριμένη υπόθεση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα λόγω της συνεχιζόμενης στρατιωτικής αντιπαράθεσης με το Ιράν. Πληροφορίες που αφορούν τις επιχειρησιακές δυνατότητες των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, τις ελλείψεις σε πυρομαχικά ή τις δυσκολίες αναπλήρωσης των αποθεμάτων μπορούν να επηρεάσουν όχι μόνο τον δημόσιο διάλογο αλλά και τον στρατιωτικό σχεδιασμό.

Παρά την έκταση της έρευνας, μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό ότι κάποιος από τους περίπου 50 αξιωματικούς και υπαλλήλους απέτυχε στην εξέταση, ενώ το Πεντάγωνο δεν έχει δημοσιοποιήσει στοιχεία για το εάν η διαδικασία έχει οδηγήσει στον εντοπισμό συγκεκριμένης πηγής των διαρροών.