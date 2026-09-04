Ο Ζενιαζέν Εσκομπάρ εξελέγη βουλευτής της Ομοσπονδιακής Βουλής του Μεξικού το 2024.

Νεκρός βρέθηκε την Παρασκευή (04/09) ένας βουλευτής της ομοσπονδιακής Βουλής του Μεξικού στην πολιτεία Βερακρούς, φέροντας τραύμα από πυροβόλο όπλο.

Ο Ζενιαζέν Εσκομπάρ βερέθηκε μέσα στο αυτοκίνητό του, με το όπλο να βρίσκεται ανάμεσα στα πόδια του. «Ο θάνατος οφείλεται σε πυροβολισμό, δεν μπορούμε να δώσουμε περισσότερες λεπτομέρειες σε αυτό το στάδιιο», είπε ο υπουργός Εσωτερικών της πολιτείας, Ρικάρντο Αουέντ, ενώ δεν διευκρίνισε αν επρόκειτο για ανθρωποκτονία ή για αυτοκτονία.

Η Βερακρούς είναι μια από τις σκληρότερες και πιο βίαιες πολιτείες του Μεξικού, λόγω της δράσης εγκληματικών οργανώσεων που συνδέονται με τη διακίνηση ναρκωτικών.

Ο Εσκομπάρ, 42 ετών, βρισκόταν στη θέση του οδηγού και το αυτοκίνητο ήταν σταματημένο στην άκρη ενός δρόμου. Ήταν εκπαιδευτικός, πρώην συνδικαλιστής και πρώην υπουργός Παιδείας στη Βερακρούς (2018-21). Τον Σεπτέμβριο του 2024 εξελέγη μέλος της ομοσπονδιακής Βουλής του Μεξικού.