Η επίσκεψη Ρούμπιο δείχνει ότι η Ελλάδα είναι «πολύ σημαντικός σύμμαχος και ενεργειακός εταίρος».

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ προανήγγειλε την επίσκεψη του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, στην Αθήνα, σε λίγες εβδομάδες, όπως είπε μιλώντας στο 10th Southeast Europe Energy Forum, που διεξήχθη στη Θεσσαλονίκη.

«Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο θα βρίσκεται εδώ σε λίγες μόλις εβδομάδες», είπε η πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα και υπογράμμισε πως αυτή η επιλογή αντανακλά τη βαρύτητα που αποδίδει η Ουάσινγκτον στη διμερή σχέση.

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας θα μπορούσε να βρίσκεται οπουδήποτε στον κόσμο, λόγω των πολλαπλών διεθνών κρίσεων, ωστόσο επιλέγει να επισκεφθεί την Ελλάδα επειδή «είναι ένας πολύ σημαντικός σύμμαχος των ΗΠΑ και ένας πολύ σημαντικός ενεργειακός εταίρος», πρόσθεσε η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Γκίλφοϊλ: Από ενεργειακός καταναλωτής, προμηθευτής για όλη την περιοχή η Ελλάδα

Στην τοποθέτησή της, υπογράμμισε τον ρόλο της Ελλάδας ως κεντρικού κόμβου του υπό διαμόρφωση ενεργειακού χάρτη στη νοτιοανατολική Ευρώπη και στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία του Κάθετου Διαδρόμου, ο οποίος αποκτά νέα δυναμική με την επέκτασή του προς τη Σερβία και τη Βόρεια Μακεδονία.

Η Ελλάδα «έχει πλέον μεταμορφωθεί από ενεργειακός καταναλωτής σε ενεργειακός προμηθευτής για ολόκληρη την περιοχή», ανέφερε χαρακτηριστικά. «Η ενεργειακή ασφάλεια είναι εθνική ασφάλεια», τόνισε και πρόσθεσε ότι η Ελλάδα διαδραματίζει έναν μετασχηματιστικό ρόλο ως κεντρικός κόμβος του Vertical Corridor, προσφέροντας ενεργειακή και γεωπολιτική σταθερότητα στην περιοχή.

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Η πρέσβειρα των ΗΠΑ επεσήμανε ότι η αμερικανική στρατηγική επιδιώκει τη θωράκιση των συμμάχων μέσω της ενεργειακής ανεξαρτησίας, με την Ελλάδα να αποτελεί πλέον ένα από τα σημαντικότερα παραδείγματα αυτής της πολιτικής και έκανε αναφορά στις συμφωνίες οι οποίες έχουν συναφθεί τα τελευταία χρόνια.

«Οι ΗΠΑ θεωρούν την Ελλάδα έναν πολύ ισχυρό και σταθερό στρατηγικό σύμμαχο στην περιοχή», δήλωσε, προσθέτοντας ότι η Αθήνα αποτελεί «ενεργό συμμετέχοντα» στη νέα ενεργειακή αρχιτεκτονική που διαμορφώνεται στην Ευρώπη.

Για την επέκταση του Κάθετου Διαδρόμου, επεσήμανε ότι αυτό «διευρύνει την εμβέλεια και τη σημασία της Ελλάδας στην περιοχή» και έκανε λόγο για ένα έργο στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής απεξάρτησης της Ευρώπης από τη ρωσική ενέργεια. Σε αυτό το πλαίσιο, κάλεσε τις κυβερνήσεις των βαλκανικών χωρών να κινηθούν με μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, ώστε να μην εξαρτώνται ενεργειακά «από κακόβουλους παράγοντες όπως η Ρωσία».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ