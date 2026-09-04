Η πρωτοβουλία Τραμπ έρχεται ενώ ο πόλεμος έχει πλέον εισέλθει στο πέμπτο έτος του.

Σε μια νέα προσπάθεια να ανοίξει ο δρόμος για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, ο Ντόναλντ Τραμπ στέλνει στη Μόσχα και το Κίεβο δύο από τους πλέον στενούς συνεργάτες του στις διαπραγματεύσεις, τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και τον Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρό του Αμερικανού προέδρου.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε την αποστολή των δύο απεσταλμένων από το Οβάλ Γραφείο, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η Ουάσιγκτον έχει ήδη επεξεργαστεί συγκεκριμένη πρόταση για τον τερματισμό της σύγκρουσης, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει λεπτομέρειες για το περιεχόμενό της.

Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, υπάρχει περιθώριο για μια συμφωνία, καθώς όπως είπε οι δύο διαπραγματευτές έχουν ήδη πραγματοποιήσει σημαντική δουλειά. «Έχουμε μια ιδέα για ειρήνη», ανέφερε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι μπορεί να υπάρξει «καλή πιθανότητα» για συμφωνία.

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Το σχέδιο των δύο απεσταλμένων προβλέπει πρώτα επαφές στη Μόσχα και στη συνέχεια μετάβαση στο Κίεβο. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε αναφέρει νωρίτερα ότι Γουίτκοφ και Κούσνερ αναμένεται να βρεθούν την Κυριακή στην ουκρανική πρωτεύουσα, αφού προηγουμένως έχουν επισκεφθεί τη Ρωσία.

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Η αμερικανική πρωτοβουλία έρχεται ενώ ο πόλεμος έχει πλέον εισέλθει στο πέμπτο έτος του, με τις διπλωματικές προσπάθειες για την επίτευξη μιας συμφωνίας να παραμένουν στο επίκεντρο.

Στο επίκεντρο και οι σχέσεις με την Κίνα

Την ίδια ώρα, ο Τραμπ έστειλε μήνυμα ότι επιδιώκει να δώσει νέα ώθηση και στις σχέσεις της Ουάσιγκτον με το Πεκίνο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε ότι θα παραθέσει επίσημο δείπνο στον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ κατά την επίσκεψή του στον Λευκό Οίκο στις 24 Σεπτεμβρίου.

«Θα παραθέσουμε επίσημο δείπνο και πρόκειται να κάνουμε σπουδαία πράγματα με την Κίνα», δήλωσε ο Τραμπ, προαναγγέλλοντας μια συνάντηση που αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο της διεθνούς διπλωματίας τις επόμενες εβδομάδες.