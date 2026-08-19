Ο ναυτιλιακός διάδρομος των ΗΠΑ που μεταφέρει εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από τα Στενά του Ορμούζ. Επιβεβαίωση από Τραμπ.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η μυστική επιχείρηση μεταφοράς πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ από τις ΗΠΑ, με το Axios να αποκαλύπτει ότι «15 με 20 δεξαμενόπλοια έχουν εισέλθει και εξέλθει από τα Στενά μέσω ενός νότιου καναλιού κατά μήκος των ακτών του Ομάν».

Μάλιστα κατά τις πληροφορίες του Axios και του Barak Ravid, «περίπου 10 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου την ημέρα -το ήμισυ του όγκου πριν από τον πόλεμο- μεταφέρονται εκτός των Στενών και διοχετεύονται στην παγκόσμια αγορά ενέργειας».

Η επιχείρηση υπό την ηγεσία των ΗΠΑ μετριάζει μια από τις πιο οδυνηρές πτυχές του πολέμου: Τη διαταραχή του εφοδιασμού με πετρέλαιο που εκτόξευσε τις τιμές του αργού πετρελαίου. Ενώ η ποσότητα πετρελαίου που εξάγεται από το στενό εξακολουθεί να είναι κάτω από τα προπολεμικά επίπεδα, κάνει μια αισθητή διαφορά στις παγκόσμιες προμήθειες, λένε αξιωματούχοι.

Πώς λειτουργεί: Η προσπάθεια υπερβαίνει την απλή συνοδεία εξερχόμενων δεξαμενόπλοιων με πετρέλαιο. Ο αμερικανικός στρατός βοηθά τα άδεια δεξαμενόπλοια να εισέρχονται στον Κόλπο από την Αραβική Θάλασσα μέσω του στενού, να παραλαμβάνουν πετρέλαιο από χώρες της περιοχής και στη συνέχεια να εξέρχονται.

Στρατιωτική ομπρέλα προστασίας

«Ελέγχουμε τη νότια λωρίδα του Πορθμού του Ορμούζ εδώ και δύο μήνες. Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης μπορεί να είναι ενοχλητικό, αλλά δεν ελέγχει το στενό. Εμείς το ελέγχουμε», δήλωσε στο Axios ένας από τους Αμερικανούς αξιωματούχους, ο οποίος έχει άμεση γνώση του θέματος.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Η ομάδα εργασίας που επιβλέπει την προσπάθεια για το Ορμούζ έχει έδρα το αρχηγείο του Στρατού στο Φορτ Μπραγκ της Βόρειας Καρολίνας.

Η ομάδα εργασίας συντονίζεται επίσης με τους περιφερειακούς εταίρους του Κόλπου. Δημιουργεί μια καθημερινή λίστα με τα πλοία που εξέρχονται από τον Κόλπο μέσω του Πορθμού του Ορμούζ και εισέρχονται στην Αραβική Θάλασσα, καθώς και μια λίστα με τα ενοικιαζόμενα άδεια δεξαμενόπλοια που ταξιδεύουν από την Αραβική Θάλασσα, μέσω του Πορθμού και στα λιμάνια των χωρών του Κόλπου για να παραλάβουν περισσότερο πετρέλαιο.

Κάθε βράδυ, τα πλοία κινούνται σε μία μεγάλη γραμμή αναχώρησης κατά τη διάρκεια μιας συγκεκριμένης χρονικής ζώνης και σε μία μεγάλη γραμμή εισερχόμενου δρομολογίου κατά τη διάρκεια μιας ξεχωριστής χρονικής ζώνης.

Στη συνέχεια, τα πλοία διέρχονται από το νότιο κανάλι με βάση τις στρατιωτικές οδηγίες των ΗΠΑ.

Επίσης η Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ διαθέτει μαχητικά αεροσκάφη που προστατεύουν από ιρανικούς πυραύλους κρουζ και drones.

«Τυφλό» το Ιράν

Η επιχείρηση κατέστη δυνατή χάρη σε μια πρόσφατη στρατιωτική εκστρατεία δύο εβδομάδων της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ που υποβάθμισε τα ραντάρ και τα συστήματα θαλάσσιας επιτήρησης του Ιράν, δήλωσαν οι αξιωματούχοι.

Το Ιράν έχει μειωμένη ορατότητα στην κυκλοφορία στο νότιο κανάλι του στενού, ενώ η παρακολούθησή του περιορίζεται σε λίγα ραντάρ που κατάφερε να ανασυστήσει, καθώς και σε σκάνερ που τοποθέτησαν σε μικρά ταχύπλοα σκάφη του IRGC, λένε Αμερικανοί αξιωματούχοι.

Επειδή οι Ιρανοί είναι ως επί το πλείστον «τυφλοί», εκτοξεύουν drones και πυραύλους κρουζ προς τη γενική κατεύθυνση από όπου ενδέχεται να διέρχονται πλοία.

Ορισμένα πλοία έχουν πληγεί από τις ιρανικές επιθέσεις, αλλά πολλά έχουν ακινητοποιηθεί από τον αμερικανικό στρατό. Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, για παράδειγμα, οι αμερικανικές δυνάμεις κατέρριψαν οκτώ ιρανικά drones και δύο πυραύλους κρουζ, δήλωσε ένας από τους Αμερικανούς αξιωματούχους.

Επιβεβαίωση και από Τραμπ

«Το Στενό είναι ανοιχτό. Πολλά πλοία περνούν από τα Στενά του Ορμούζ. Οι άνθρωποι δεν το αναφέρουν αυτό... ο Ναυτικός αποκλεισμός έχει υπάρξει εξαιρετικά αποτελεσματικός... Θα δούμε τι θα συμβεί», είπε από την πλευρά του ο Τραμπ.

{https://x.com/Breaking911/status/2090171433796206616}