Νέα ανακοίνωση του ΥΠΕΞ της Τουρκίας, αυτή τη φορά για το χωροταξικό των ΑΠΕ στην Ελλάδα θέτοντας ανοιχτά θέμα «γκρίζων ζωνών» στο Αιγαίο.

Μετά την ανακήρυξη των δύο θαλάσσιων πάρκων από την πλευρά της Τουρκίας σε Ανατολική Μεσόγειο και Αιγαίο, η Άγκυρα αμφισβητεί και το ελληνικό χωροταξικό των ΑΠΕ και θέτει ξεκάθαρα θέμα «γκρίζων ζωνών» στο Αιγαίο.

Η Τουρκία επί της ουσίας προσπαθεί πλέον εντελώς ανοιχτά να επιβάλει τους δικούς της όρους καθιερώνοντας θέμα «γκρίζων ζωνών», αλλά και όπως είχε γράψει ο Βασίλης Σκουρής να βάλει ένα οριστικό τέλος στις ψευδαισθήσεις των «ήρεμων νερών». Παράλληλα επιδιώκει παράνομες δραστηριότητες ανοικτής θάλασσας, όπως η αλιεία και η θαλάσσια επιστημονική έρευνα, καταλαμβάνοντας ουσιαστικά περιοχές διεθνών υδάτων ώστε να ενθυλακώσει ελληνικά νησιά εντός των τουρκικών θαλασσίων πάρκων, με την ελληνική διπλωματία να θεωρεί ότι... πρόκειται για σπασμωδικές κινήσεις.

Σύμφωνα με του ΥΠΕΞ της Τουρκίας το νέο ελληνικό χωροταξικό πλαίσιο, το οποίο περιλαμβάνει και περιοχές του Αιγαίου, δεν δημιουργεί καμία νομική συνέπεια για την Τουρκία.

Ειδικότερα ο εκπρόσωπος του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών, Οντζού Κετσελί σημειώνει:

«Το Ειδικό Χωρικό Πλαίσιο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, το οποίο ανακοινώθηκε σήμερα (19 Αυγούστου) από την Ελλάδα ώστε να καλύπτει και το Αιγαίο Πέλαγος, όπως και σε άλλες παρόμοιες πρωτοβουλίες της Ελλάδας, δεν θα παράγει οποιεσδήποτε νομικές συνέπειες για τη χώρα μας στο πλαίσιο των αλληλένδετων προβλημάτων του Αιγαίου μεταξύ των δύο χωρών, συμπεριλαμβανομένων γεωγραφικών σχηματισμών των οποίων η κυριαρχία δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα με διεθνείς συνθήκες.

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Όπως επανειλημμένα έχουμε τονίσει σε διάφορες περιστάσεις στο παρελθόν, τέτοιες και παρόμοιες πρωτοβουλίες δεν θα επηρεάσουν τη νομική θέση της Τουρκίας σχετικά με τα ζητήματα του Αιγαίου.

{https://x.com/MFATurkiye/status/2090145219412955248}

Θυμίζουμε ότι σε κλειστές ή ημι-κλειστές θάλασσες όπως το Αιγαίο Πέλαγος και η Μεσόγειος, πρέπει να αποφεύγονται οι μονομερείς ενέργειες και ότι το διεθνές δίκαιο της θάλασσας προάγει τη συνεργασία μεταξύ των παράκτιων κρατών σε αυτές τις θάλασσες, τονίζοντας εκ νέου ότι η Τουρκία, ως μία από τις δύο παράκτιες χώρες του Αιγαίου Πελάγους, είναι πάντα έτοιμη να συνεργαστεί με την Ελλάδα.

Η Τουρκία διατηρεί τη στάση της σχετικά με την ανάγκη υιοθέτησης ειλικρινούς και ολοκληρωμένης προσέγγισης για την επίλυση των προβλημάτων βάσει του διεθνούς δικαίου, της δικαιοσύνης και των καλών γειτονικών σχέσεων, στο πλαίσιο της Δήλωσης της Αθήνας της 7ης Δεκεμβρίου 2023 περί Φιλικών Σχέσεων και Καλών Γειτονικών Σχέσεων».

{https://x.com/oncukeceli/status/2090127769724199412}

Η ανταπόκριση του Μανώλη Κωστίδη

{https://exchange.glomex.com/video/v-dkt3rb897uft?integrationId=40599y14juihe6ly}

Η «ανάγνωση» της Αθήνας

{https://exchange.glomex.com/video/v-dkt37dj18x7d?integrationId=40599y14juihe6ly}

Σε ισχύ το νέο Χωροταξικό για τις ΑΠΕ

Το νέο ΕΧΠ-ΑΠΕ αντικαθιστά ουσιαστικά το πλαίσιο που είχε θεσπιστεί τον Δεκέμβριο του 2008, εκσυγχρονίζοντας τα κριτήρια, τους περιορισμούς και τις κατευθύνσεις για την εγκατάσταση νέων σταθμών ΑΠΕ και μονάδων αποθήκευσης. Οι νέες ρυθμίσεις έχουν μακροπρόθεσμο ορίζοντα τους ενεργειακούς στόχους της χώρας έως το 2050.

Σημαντικές αλλαγές προβλέπονται για τα φωτοβολταϊκά. Το νέο πλαίσιο αποκλείει την εγκατάσταση νέων φωτοβολταϊκών σταθμών σε σειρά ευαίσθητων περιοχών, μεταξύ των οποίων προστατευόμενες περιοχές του δικτύου NATURA 2000, δάση και δασικές εκτάσεις, υγρότοποι Ραμσάρ, μικροί νησιωτικοί υγρότοποι, εθνικοί δρυμοί, Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους, περιοχές προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς, Περιοχές Άνευ Δρόμων και ακτές κολύμβησης.

Παράλληλα, καθιερώνεται για πρώτη φορά οριζόντιο όριο στην κάλυψη γης από νέες φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις σε όλη τη χώρα. Το ανώτατο ποσοστό κάλυψης ανά Περιφερειακή Ενότητα ορίζεται στο 1,5% της συνολικής της έκτασης, με στόχο, σύμφωνα με το ΥΠΕΝ, την προστασία του τοπίου, της αγροτικής γης και της ισορροπίας των τοπικών χρήσεων.

Τι προβλέπεται για τις υπόλοιπες ΑΠΕ

Το νέο χωροταξικό πλαίσιο επεκτείνεται και στις υπόλοιπες τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως το βιοαέριο, το βιομεθάνιο, η βιομάζα, η γεωθερμία και τα μικρά υδροηλεκτρικά έργα, επικαιροποιώντας τους όρους ανάπτυξής τους.

Σύμφωνα με το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στόχος του νέου σχεδιασμού είναι να επιτρέψει την περαιτέρω ανάπτυξη των ΑΠΕ με σαφείς κανόνες χωροθέτησης, συνδυάζοντας την ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής ενέργειας με την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος και την εξασφάλιση κοινωνικής συναίνεσης.

Θαλάσσια Πάρκα

Τα θαλάσσια πάρκα

Υπενθυμίζεται ότι στις 16/8 η Τουρκία ανακήρυξε δύο θαλάσσια πάρκα στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, με προεδρικά διατάγματα που φέρουν την υπογραφή του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Η απόφαση της Άγκυρας αφορά δύο θαλάσσιες περιοχές: η μία εκτείνεται μεταξύ Φετιγιέ και Κας, απέναντι από το Καστελόριζο, ενώ η δεύτερη βρίσκεται στο Βόρειο Αιγαίο, στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Λήμνου και Σαμοθράκης.

Η περιοχή γύρω από το Καστελόριζο

Ιδιαίτερη σημασία έχει η χωροθέτηση του πρώτου πάρκου. Η θαλάσσια ζώνη που ορίζει η Τουρκία εκτείνεται από την περιοχή της Φετιγιέ έως το Κας, με τη συγκεκριμένη χάραξη να αφήνει εκτός της τουρκικής ζώνης το Καστελόριζο και να περικλείει ουσιαστικά τη θαλάσσια περιοχή γύρω από το ελληνικό νησί.

Η επιλογή της συγκεκριμένης περιοχής αποκτά ιδιαίτερο βάρος λόγω των πάγιων ελληνοτουρκικών διαφορών για τις θαλάσσιες ζώνες στην Ανατολική Μεσόγειο.

Μεταξύ Λήμνου και Σαμοθράκης

Το δεύτερο θαλάσσιο πάρκο χωροθετείται στο Βόρειο Αιγαίο, στην περιοχή μεταξύ Λήμνου και Σαμοθράκης, κοντά στις τουρκικές ακτές της Ραιδεστού και των Δαρδανελίων.

Στο κόκκινο και οι παραβιάσεις

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