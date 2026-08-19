Η νέα επίλεκτη του Τραμπ έχει ασκήσει κριτική για τα χάπια άμβλωσης.

Η δρ. Χέιντι Όβερτον, κορυφαία σύμβουλος στον Λευκό Οίκο αναλαμβάνει επικεφαλής του FDA, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Από τη θέση της ως γιατρός και αναπληρώτρια διευθύντρια του Συμβουλίου Εσωτερικής Πολιτικής του Λευκού Οίκου, που έχει εργαστεί σε αρκετές από τις πρωτοβουλίες υγείας του Τραμπ κατά τη δεύτερη θητεία του, η Χέιντι Όβερτον αποτελεί μια αξιόπιστη προσωπικότητα μέσα στην κυβέρνηση Τραμπ. Ωστόσο, όπως κάθε νέος επικεφαλής του FDA θα πρέπει να εξισορροπήσει μια σειρά εμμονικές προτεραιότητες του Τραμπ, αντι-κανονιστικές συμφερές των παραδοσιακών Ρεπουμπλικανών και της αντι-εταιρικής στάσης του υπουργού Υγείας Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ, σχολιάζει το AP.

Αυτές οι προκλήσεις ήταν που ανάγκασα τον προκάτοχό της δρ. Μάρτι Μακάρι, να παραιτηθεί τον Μάιο, αφήνοντας πίσω του ημιτελή έργα, όπως εργασίες για υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα, αντικαταθλιπτικά και εμβόλια COVID-19.

Μιλώντας για την νέα επικεφαλής του FDA, ο Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του στο Truth Social, τη χαρακτήρισε έξυπνη και αξιοσέβαστη «rockstar» που θα φέρει εις πέρας τις προτεραιότητές του για ταχύτερες θεραπείες, πρωτοπορίες, μείωση στις τιμές των φαρμάκων και μεγαλύτερα κέρδη για την πρωτοβουλία Make America Healthy Again.

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Η Όβερτον για τις αμβλώσεις

Η Όβερτον έχει ασκήσει κριτική για τα χάπια άμβλωσης και, εάν επιβεβαιωθεί, θα είναι σε θέση να αναιρέσει τους κανόνες του FDA που έκαναν τα χάπια πιο προσβάσιμα. Οι επικριτές των αμβλώσεων στις ΗΠΑ έχουν εκφράσει την απογοήτευσή τους για το γεγονός ότι η κυβέρνηση δεν έχει κινηθεί για να σταματήσει τη ροή των χαπιών άμβλωσης που συνταγογραφούνται μέσω διαδικτύου, μια κατάσταση που θεωρούν ότι υπονομεύει τις απαγορεύσεις των αμβλώσεων σε πολιτείες.

Για να επικυρωθεί αυτό, η Όβερτον θα πρέπει να εξασφαλίσει την έγκριση της Γερουσίας, έστω και με οριακή πλειοψηφία από τους Ρεπουμπλικάνους και να αντιμετωπίσει ερωτήσεις από την επιτροπή υγείας της Γερουσίας.

Η δρ. Χέιντι Όβερτον φοίτησε στην ιατρική σχολή του Πανεπιστημίου του Νέου Μεξικού και έχει διδακτορικό στην κλινική έρευνα από το Πανεπιστήμιο Johns Hopkins. Πριν συνταχθεί με τον Τραμπ στη δεύτερη θητεία του είχε διατελέσει επικεφαλής πολιτικής στο συντηρητικό think tank America First Policy Institute.

Τους τελευταίους μήνες, έχει εμφανιστεί στο πλευρό του Τραμπ, αποκαλύπτοντας σημαντικές δράσεις, όπως ορισμένες από τις πρωτοβουλίες του για το «πιο ευνοούμενο έθνος» με φαρμακευτικές εταιρείες που μειώνουν τις τιμές σε σχέση με εκείνες άλλων ανεπτυγμένων χωρών αλλά και την πρόσφατη αμφιλεγόμενη εντολή του για τα εμβόλια, η οποία στόχο είχε να χωρίσει το συνδυασμένο εμβόλιο ιλαράς, παρωτίτιδας και ερυθράς σε τρεις ξεχωριστούς εμβολιασμούς, παρά τις συμβουλές των ιατρικών ομάδων.

Σε μια εκδήλωση στο Οβάλ Γραφείο για την προώθηση αυτής της εντολής, η Όβερτον στάθηκε στο πλευρό του Τραμπ ενώ εκείνος από την πλευρά του άφησε να εννοηθεί, για μία ακόμα φορά ψευδώς, πως ο αριθμός ή ο χρόνος των εμβολίων θα μπορούσε να διαδραματίσει ρόλο στην αύξηση των ποσοστών διαταραχής του φάσματος του αυτισμού, ακόμη και όταν η επιστημονική συναίνεση και δεκαετίες μελετών έχουν καταλήξει ακράδαντα στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει σύνδεση.

Με πληροφορίες του AP