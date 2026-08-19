Η Meta βρίσκεται αντιμέτωπη με μία από τις σοβαρότερες δικαστικές προκλήσεις της, καθώς αμερικανικές πολιτείες την κατηγορούν ότι σχεδίασε τα social media της ώστε να προκαλούν εθισμό στους ανηλίκους, ζητώντας κυρώσεις που μπορεί να φτάσουν έως και τα 200 δισ. δολάρια.

Η Meta βρίσκεται αντιμέτωπη με μία από τις σοβαρότερες δικαστικές προκλήσεις στην ιστορία της, με 29 αμερικανικές πολιτείες να την κατηγορούν ότι σχεδίασε το Facebook και το Instagram ώστε να κρατούν εθισμένους τους ανήλικους χρήστες, ενώ παράλληλα γνώριζε τους κινδύνους για την ψυχική τους υγεία.

Στο επίκεντρο της πρώτης ημέρας της δίκης βρέθηκε ο πρώην εργαζόμενος της εταιρείας Arturo Béjar, η κατάθεση του οποίου έφερε στο δικαστήριο εσωτερικές πρακτικές και ανησυχίες για την ασφάλεια των παιδιών.

«Το Instagram από προϊόν που χρησιμοποιείς σε προϊόν που σε χρησιμοποιεί»

Όπως αναφέρουν οι New York Times, ο Arturo Béjar ήταν ο πρώτος μάρτυρας που κάλεσαν οι πολιτείες μετά τις εναρκτήριες αγορεύσεις. Ο πρώην μηχανικός ασφαλείας της Meta έχει εργαστεί στην εταιρεία σε διαφορετικές περιόδους και έχει επανειλημμένα υποστηρίξει ότι η Meta γνώριζε πως τα εργαλεία προστασίας των παιδιών δεν λειτουργούσαν όπως θα έπρεπε.

Κατά την κατάθεσή του, ο Béjar περιέγραψε μια εταιρική κουλτούρα στην οποία η ταχύτητα ανάπτυξης των προϊόντων είχε συχνά προτεραιότητα έναντι της ασφάλειας. Όπως ανέφερε, η λογική «move fast and break things» σήμαινε ότι πολλά προϊόντα έφταναν στους χρήστες χωρίς η ασφάλεια να έχει αντιμετωπιστεί ως βασική παράμετρος από την αρχή.

Ο ίδιος περιέγραψε επίσης τη στάση της Meta απέναντι στους ανήλικους χρήστες ως μια προσέγγιση «don't ask, don't tell», υποστηρίζοντας ότι η εταιρεία δεν έκανε αρκετά για να εντοπίσει και να αποτρέψει τη χρήση των πλατφορμών της από παιδιά κάτω των 13 ετών.

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Μία από τις χαρακτηριστικότερες φράσεις της κατάθεσής του ήταν η περιγραφή του τρόπου με τον οποίο, κατά την άποψή του, άλλαξε το Instagram:

«Το Instagram άλλαξε από ένα προϊόν που χρησιμοποιείς, σε ένα προϊόν που σε χρησιμοποιεί».

Η φράση αυτή αποτυπώνει, σύμφωνα με τον πρώην εργαζόμενο, τη μετάβαση από ένα κοινωνικό δίκτυο που χρησιμοποιείται από τον χρήστη σε μια πλατφόρμα που αξιοποιεί τον σχεδιασμό της για να διατηρεί τον χρήστη διαρκώς ενεργό.

Η προσωπική εμπειρία με την κόρη του

Η κατάθεση του Béjar είχε και προσωπική διάσταση. Όπως ανέφερε, η κόρη του είχε δεχθεί ανεπιθύμητα σεξουαλικά μηνύματα στο Instagram όταν ήταν ακόμη έφηβη και, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν είχε έναν αποτελεσματικό τρόπο να τα αναφέρει.

Ο Béjar είχε εργαστεί στη Meta για περίπου οκτώ χρόνια συνολικά και είχε εκφράσει επανειλημμένα ανησυχίες για τον τρόπο με τον οποίο η εταιρεία αντιμετώπιζε ζητήματα ασφάλειας των ανηλίκων. Η παρουσία του στο δικαστήριο θεωρείται σημαντική για την πλευρά των πολιτειών, καθώς η Meta είχε ζητήσει να αποκλειστεί η κατάθεσή του, αίτημα που απορρίφθηκε από τη δικαστή Yvonne Gonzalez Rogers.

Οι πολιτείες κατηγορούν τη Meta ότι «έχτισε» τον εθισμό

Η κατάθεση του Béjar ήρθε μετά τις ιδιαίτερα επιθετικές εναρκτήριες τοποθετήσεις των πολιτειών. Η Καλιφόρνια, το Κολοράντο, το Κεντάκι και το Νιου Τζέρσεϊ υποστηρίζουν ότι η Meta αξιοποίησε τις γνώσεις της για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο εγκέφαλος των παιδιών και των εφήβων, ώστε να αυξήσει τον χρόνο που περνούν στις πλατφόρμες της.

Η δικηγόρος της Καλιφόρνιας Megan O'Neill υποστήριξε ότι το επιχειρηματικό μοντέλο της Meta ήταν να προσελκύει τους χρήστες, να τους κρατά στις πλατφόρμες όσο περισσότερο γίνεται και να συλλέγει τα δεδομένα τους. Οι πολιτείες υποστηρίζουν ότι αυτή η στρατηγική λειτούργησε ιδιαίτερα αποτελεσματικά στους ανήλικους.

Στο δικαστήριο παρουσιάστηκαν επίσης ισχυρισμοί ότι η Meta είχε εσωτερική γνώση για τις επιπτώσεις λειτουργιών όπως το infinite scroll, οι αλγόριθμοι προτάσεων και τα εργαλεία που ενισχύουν την αλληλεπίδραση.

Τι απαντά η Meta

Η Meta απορρίπτει τις κατηγορίες και υποστηρίζει ότι δεν σχεδίασε τα προϊόντα της για να βλάψει ή να εθίσει τα παιδιά. Ο δικηγόρος της εταιρείας Paul Schmidt υποστήριξε ότι δεν υπάρχει σαφής επιστημονική σύνδεση ανάμεσα στη χρήση των social media από εφήβους και στην επιδείνωση της ευημερίας τους.

Η εταιρεία επισημαίνει παράλληλα τα μέτρα που έχει λάβει για την προστασία των ανηλίκων και υποστηρίζει ότι έχει προσπαθήσει να αντιμετωπίσει τις αρνητικές εμπειρίες των χρηστών. Η Meta θεωρεί επίσης υπερβολικές τις οικονομικές απαιτήσεις των πολιτειών.

Στο τραπέζι πρόστιμα έως 200 δισ. δολάρια

Η υπόθεση αφορά συνολικά 29 πολιτείες, με την Καλιφόρνια, το Κολοράντο, το Κεντάκι και το Νιου Τζέρσεϊ να αποτελούν τις τέσσερις πολιτείες που οδηγούν την υπόθεση στη συγκεκριμένη δίκη.

Οι πολιτείες εκτιμούν ότι οι κυρώσεις θα μπορούσαν να φτάσουν περίπου τα 200 δισ. δολάρια, ενώ ζητούν και σημαντικές αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας του Facebook και του Instagram. Μεταξύ άλλων, ζητούν περιορισμούς ή απαγορεύσεις σε λειτουργίες όπως το infinite scroll και τα «likes», καθώς και αυστηρότερα μέτρα για τους ανήλικους χρήστες.

Η Meta έχει αναφέρει ότι η μέγιστη έκθεσή της θα μπορούσε θεωρητικά να φτάσει ακόμη και τα 1,4 τρισ. δολάρια, αν και οι πολιτείες έχουν τοποθετήσει την πιθανή απαίτησή τους αρκετά χαμηλότερα.

Στο δικαστήριο και ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ

Η δίκη αναμένεται να διαρκέσει περίπου έξι έως οκτώ εβδομάδες και αναμένεται να εξελιχθεί σε μία από τις σημαντικότερες νομικές δοκιμασίες για τη βιομηχανία των social media.

Μεταξύ των προσώπων που αναμένεται να καταθέσουν είναι ο CEO της Meta, Mark Zuckerberg, καθώς και ο επικεφαλής του Instagram, Adam Mosseri. Η τελική απόφαση θα ληφθεί από τη δικαστή Yvonne Gonzalez Rogers, ενώ το οκταμελές σώμα ενόρκων θα διατυπώσει συμβουλευτική ετυμηγορία.

Η υπόθεση έχει ήδη χαρακτηριστεί από αρκετούς ως η «στιγμή της καπνοβιομηχανίας» για τα social media. Και η κατάθεση του Arturo Béjar, με τις αναφορές του στις εσωτερικές πρακτικές της Meta και στην προστασία των ανηλίκων, αποτελεί ένα από τα πρώτα κρίσιμα τεστ για το αν οι καταγγελίες των πολιτειών μπορούν να αποδειχθούν μέσα στη δικαστική αίθουσα.