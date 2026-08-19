Εξιχνιάστηκε η στυγερή δολοφονία ενός 20χρονου Πορτογάλου τουρίστα χτες στο Εξαμίλι, κοντά στους Αγίους Σαράντα στην Αλβανία.

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τη φονική συμπλοκή που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης 18 Αυγούστου στο Εξαμίλι, κοντά στους Αγίους Σαράντα στην Αλβανία, με θύμα τον 20χρονο Πορτογάλο τουρίστα Λουίς Μιγκέλ Βαρέλα Μέντες.

Για την υπόθεση συνελήφθη ο 29χρονος Σοκράτ Βάτα, ο οποίος σύμφωνα με αλβανικά μέσα ενημέρωσης φέρεται να είναι ο δράστης της θανατηφόρας επίθεσης.

Οι αλβανικές Αρχές ανακοίνωσαν ότι η υπόθεση εξιχνιάστηκε, ενώ εκτός από τον 29χρονο προχώρησαν σε σειρά ακόμη συλλήψεων και προσαγωγών, καθώς εξετάζεται ο ρόλος ατόμων που ενδέχεται να συμμετείχαν στη συμπλοκή ή να βοήθησαν τον φερόμενο ως δράστη να διαφύγει.

Κρυμμένος στο πορτμπαγκάζ για να διαφύγει

Ο Σοκράτ Βάτα εντοπίστηκε στο Λεβάν του Φιέρ, ύστερα από επιχείρηση της αλβανικής Αστυνομίας. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, οι αστυνομικοί σταμάτησαν το αυτοκίνητο και διαπίστωσαν ότι ο 29χρονος είχε κρυφτεί στο πορτμπαγκάζ, καθώς το όχημα κατευθυνόταν προς τα Τίρανα.

Στο αυτοκίνητο επέβαιναν δύο Τούρκοι υπήκοοι, οι οποίοι, σύμφωνα με τις Αρχές, γνώριζαν ότι ο 29χρονος βρισκόταν κρυμμένος στο όχημα και φέρεται να τον βοήθησαν να απομακρυνθεί από την περιοχή.

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Στο πλαίσιο της έρευνας έχουν προσαχθεί συνολικά 41 άτομα, ενώ μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 11 συλλήψεις. Παράλληλα, οι Αρχές αναζητούν ακόμη έναν άνδρα.

{https://x.com/Flamingo_TV/status/2089709678817149057?s=20}

Πώς ξεκίνησε η φονική συμπλοκή

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε τα ξημερώματα της 18ης Αυγούστου. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η ένταση ξεκίνησε μέσα σε νυχτερινό κέντρο που λειτουργεί στις εγκαταστάσεις τουριστικού συγκροτήματος και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στην παραλία καταστήματος στο Εξαμίλι, όπου εντοπίστηκε νεκρός ο 20χρονος.

Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, ο Σοκράτ Βάτα φέρεται να επιτέθηκε στον Πορτογάλο με αιχμηρό αντικείμενο, προκαλώντας του πολλαπλά τραύματα στο στήθος και την πλάτη.

Οι Αρχές αναφέρουν ότι ακόμη ένα άτομο συμμετείχε στην επίθεση, χτυπώντας τον 20χρονο με γροθιές.

Παράλληλα, από την έρευνα προέκυψε ότι στη συμπλοκή φέρεται να συμμετείχαν και εργαζόμενοι του νυχτερινού καταστήματος. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, χτύπησαν τον 20χρονο πριν από την επίθεση με το αιχμηρό αντικείμενο και στη συνέχεια αποχώρησαν από το σημείο.

Το επεισόδιο με την κοπέλα

Οι Αρχές εξετάζουν και μαρτυρίες σύμφωνα με τις οποίες η συμπλοκή φέρεται να ξεκίνησε έπειτα από περιστατικό που σχετιζόταν με μια κοπέλα.

Όπως μεταδίδουν αλβανικά μέσα, ο 20χρονος Πορτογάλος φέρεται να προσπάθησε να παρέμβει προκειμένου να σταματήσει την ένταση. Ωστόσο, σύμφωνα με την ίδια εκδοχή, κατέληξε να γίνει ο ίδιος στόχος της επίθεσης που του κόστισε τη ζωή.

Ερευνάται ο ρόλος της ασφάλειας

Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκεται και ο ρόλος του προσωπικού ασφαλείας του καταστήματος.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι υπεύθυνοι ασφαλείας δεν παρενέβησαν για να αποτρέψουν τη συμπλοκή, η οποία είχε ξεκινήσει στο εσωτερικό του καταστήματος, ενώ μετά το περιστατικό φέρεται να μην ενημέρωσαν τις αρμόδιες Αρχές.

Οι έρευνες συνεχίζονται από τις αστυνομικές και εισαγγελικές Αρχές, προκειμένου να αποσαφηνιστεί ο ρόλος όλων των εμπλεκομένων και να ανασυντεθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η φονική συμπλοκή.

Το παρελθόν του 29χρονου στη Βρετανία

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο 29χρονος είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές.

Ειδικότερα, στις 13 Απριλίου, στην περιοχή Κεντ της Βρετανίας, φέρεται να αρνήθηκε να σταματήσει για αστυνομικό έλεγχο, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταδίωξη. Κατά τη διάρκειά της, το όχημα που οδηγούσε συγκρούστηκε.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με τις σχετικές αναφορές, στο αυτοκίνητο εντοπίστηκαν σακουλάκια με κοκαΐνη, ενώ οι πινακίδες κυκλοφορίας του οχήματος φέρονται να ήταν πλαστές.