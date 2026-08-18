Ο ιδρυτής του ESPN πέθανε σε ηλικία 93 ετών.

Πέθανε σε ηλικία 93 ετών ο ιδρυτής του ESPN, Μπιλ Ράσμουσεν.

Ο Μπιλ Ράσμουσεν, οραματιστής του αθλητισμού ίδρυσε το ESPN το 1979 μαζί με τον γιο του Σκοτ, ως το πρώτο 24ωρο αθλητικό τηλεοπτικό δίκτυο στον κόσμο.

Ο Ράσμουσεν πέθανε την Τρίτη σε ηλικία 93 ετών στο σπίτι του στη Φλόριντα. Έπασχε από τη νόσο του Πάρκινσον.

Ο πρωτοπόρος Ράσμουσεν, μετά την απόλυσή του από τη θέση του διευθυντή επικοινωνίας των New England Whalers, «αγόρασε» χώρο σε έναν δορυφόρο επικοινωνιών χρησιμοποιώντας μια προσωπική πιστωτική κάρτα. Πήγε πόρτα-πόρτα σε όλα τα μεγάλα αθλητικά πρωταθλήματα, τους παρόχους καλωδιακής τηλεόρασης και τους πιθανούς επενδυτές, συγκεντρώνοντας αρκετή υποστήριξη για να ξεκινήσει το δίκτυο Ψυχαγωγίας και Αθλητικών Προγραμμάτων, δηλαδή το ESPN, στις 7 Σεπτεμβρίου 1979. Ήταν ο πρώτος διευθύνων σύμβουλος του δικτύου.

«Ο Μπιλ ήταν ένας σπουδαίος άνθρωπος - οραματιστής και πρωτοπόρος, που συνέλαβε την ιδέα ενός τηλεοπτικού δικτύου μόνο με αθλητικό περιεχόμενο» ανέφερε σε δήλωσή του ο επικεφαλής του ΔΣ του ESPN, Τζίμι Πιτάρο. «Πολύ απλά, κανείς μας δεν θα ήταν εδώ σήμερα αν δεν υπήρχε το πάθος του Μπιλ και όλη η σκληρή δουλειά του και το επιχειρηματικό του πνεύμα για τη δημιουργία του ESPN στα τέλη της δεκαετίας του 1970 - βασικές πτυχές της πολιτιστικής μας κουλτούρας, που διατηρούμε ακόμα μέχρι σήμερα». πρόσθεσε.

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Ο Μπιλ Ράσμουσεν το 2019 αποκάλυψε ότι το 2014 διαγνώστηκε με Πάρκινσον.