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Το όχημά του κινηματογραφικού παραγωγού και της επικεφαλής δημοσίων σχέσεων της Dior «συγκρούστηκε με φορτηγό που ερχόταν από το αντίθετο ρεύμα] σύμφωνα με τις αρχές.

Ο Γάλλος παραγωγός του κινηματογράφου Nicolas Altmayer και η σύντροφός του, στέλεχος του οίκου Dior, Mathilde Favier σκοτώθηκαν σε τροχαίο δυστύχημα στην δυτική Γαλλία, ανακοίνωσαν οι Αρχές.

Το ζευγάρι σκοτώθηκε περίπου στις 4 μ.μ. τη Δευτέρα στον βόρειο τμήμα του Deux-Sèvres.

Το όχημά τους «συγκρούστηκε με φορτηγό που ερχόταν από το αντίθετο ρεύμα την ώρα που επιχειρούσε προσπέραση άλλου οχήματος» δήλωσε ο εισαγγελέας του Niort, Nicolas Leclainche, ο οποίος ξεκίνησε έρευνα για ανθρωποκτονία από αμέλεια, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος.

Η 57χρονη Favier ήταν επικεφαλής δημοσιών σχέσεων στη Dior και ο 61χρονος Altmayer ήταν κινηματογραφικός παραγωγός, ιδρυτής της εταιρείας Mandarin & Compagnie μαζί με τον αδελφό του Eric.

Ήταν γνωστός για την παραγωγή των γαλλικών ταινιών «OSS 117» και «Brice de Nice» με πρωταγωνιστή και οι δύο το βραβευμένο με Όσκαρ Jean Dujardin, μεταξύ άλλων.

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Με πληροφορίες της Le Monte