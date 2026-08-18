Το «Minoan Dignity» διέσχιζε τα Στενά του Ορμούζ όταν δέχθηκε την επίθεση.

Ένας ναυτικός έχασε τη ζωή του στα Στενά του Ορμούζ, σε επίθεση που δέχθηκε το ελληνόκτητο φορτηγό πλοίο «Minoan Dignity».

Το πλοίο με σημαία Λιβερίας χτυπήθηκε από βλήμα την ώρα που διέσχιζε τα Στενά του Ορμούζ και βρισκόταν ανοιχτά του Κασάμπ του Ομάν. Η επίθεση έγινε χθες, Δευτέρα.

Το βλήμα έπληξε το μηχανοστάσιο, προκαλώντας τον θάνατο μέλους του πληρώματος και υλικές ζημιές. Σύμφωνα με το υπουργείο Ναυτιλίας, στο πλήρωμα του φορτηγού πλοίου δεν υπάρχουν Έλληνες ναυτικοί.

Πληροφορίες διεθνών ΜΜΕ αναφέρουν ότι ο νεκρός ήταν ο πρώτος μηχανικός του «Minoan Dignity». Πρόκειται για τη δεύτερη επίθεση σε πλοίο της Modion Maritime αυτό τον μήνα, επισημαίνει η Lloyd’s List.

Intercargo: Ανησυχία για το πλήρωμα, οι ναυτικοί δεν πρέπει να γίνονται στόχοι

Η Intercargo, η διεθνής ένωση ιδιοκτητών πλοίων μεταφοράς ξηρού φορτίου, εκφράζει τη βαθιά θλίψη της για τον θάνατο του ναυτικού του «Minoan Dignity». Παράλληλα, εκφράζει βαθιά ανησυχία για το υπόλοιπο πλήρωμα και την ελπίδα ότι θα απομακρυνθεί με ασφάλεια.

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«Πίσω από από κάθε πλοίο που εμπλέκεται σε σύγκρουση είναι ναυτικοί, πολίτες που εκτελούν τα επαγγελματικά καθήκοντά τους, μακριά από τα σπίτια και τις οικογένειές τους, που διατηρούν σε κίνηση το παγκόσμιο εμπόριο», τονίζει η ένωση.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Intercargo επαναλαμβάνει τη θεμελιώδη θέση της: οι ναυτικοί είναι άμαχοι και δεν πρέπει ποτέ να γίνονται στόχοι ή παράπλευρα θύματα γεωπολιτικών συγκρούσεων.

«Καλούμε για άλλη μία φορά όλα τα μέρη να σεβαστούν το διεθνές δίκαιο και να προστατεύουν τους άμαχους ναυτικούς και τα εμπορικά πλοία. Η προστασία της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα πρέπει να παραμένει πάνω από πολιτικές και στρατιωτικές σκοπιμότητες», καταλήγει η Intercargo.