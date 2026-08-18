Ο Γαλιμπάφ θα ηγηθεί «κοινοβουλευτικής αντιπροσωπείας υψηλού επιπέδου για να συζητήσει την εξέλιξη της κατάστασης στην περιοχή.

Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, επικεφαλής της ομάδας που διαπραγματεύεται με τις Ηνωμένες Πολιτείες τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, μεταβαίνει αύριο, Τετάρτη, στο Ιράκ, για να συναντηθεί με τους ηγέτες της γειτονικής χώρας, μετέδωσαν ιρανικά ΜΜΕ.

Ο Γαλιμπάφ θα ηγηθεί «κοινοβουλευτικής αντιπροσωπείας υψηλού επιπέδου για να συζητήσει την εξέλιξη της κατάστασης στην περιοχή, να ενισχύσει τη στρατηγική συνεργασία ανάμεσα στην Τεχεράνη και τη Βαγδάτη και να διερευνήσει λύσεις από κοινού που έχουν στόχο να συμβάλουν στη σταθερότητα και την ασφάλεια στη Μέση Ανατολή», μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars.

Η επίσκεψη του Ιρανού αξιωματούχου πραγματοποιείται καθώς το Ιράν δέχεται πιέσεις από την Ουάσινγκτον να αφοπλίσει ισχυρές ένοπλες παρατάξεις που υποστηρίζονται από το Ιράν και έχουν αποκτήσει στη διάρκεια των ετών σημαντική πολιτική και οικονομική επιρροή στη χώρα.

Από την πλευρά της, η Βαγδάτη έχει δώσει προθεσμία σε ένοπλες φιλοϊρανικές οργανώσεις μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου προκειμένου να καταθέσουν τα όπλα, προθεσμία που συμπίπτει με το τέλος της αποστολής του αντιτζιχαντιστικού συνασπισμού του οποίου ηγούνται οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Η επίσκεψη του Γαλιμπάφ πραγματοποιείται επίσης μερικές ημέρες μετά την επίθεση με μη επανδρωμένο εναέριο όχημα (drone) που είχε στόχο το γραφείο του πρωθυπουργού της αυτόνομης περιφέρειας του Ιρακινού Κουρδιστάν, ενέργεια που οι κουρδικές αρχές απέδωσαν στην Τεχεράνη.

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Το Ιράν αρνήθηκε κάθε εμπλοκή, χαρακτηρίζοντας το περιστατικό ελιγμό με σκοπό να πληγούν οι διμερείς σχέσεις.

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Isna μετέδωσε, επικαλούμενο τον πρεσβευτή της Τεχεράνης στη Βαγδάτη, πως η επίσκεψη του Γαλιμπάφ είχε σχεδιαστεί από πριν και αναμένεται να διαρκέσει δυο ημέρες.