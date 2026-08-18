Το αμερικανικό αργό πετρέλαιο (WTI) διαμορφώνεται στα 85,15 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας άνοδο 0,65 δολαρίων ή 0,77%, με τη βραχυπρόθεσμη τάση να παραμένει ανοδική.

Οι τιμές του πετρελαίου κινούνται ανοδικά την Τρίτη, καθώς η υποχώρηση των προσδοκιών για μια συμφωνία που θα μπορούσε να οδηγήσει σε αποκλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή επαναφέρει στο προσκήνιο τις ανησυχίες για την ασφάλεια της ενεργειακής προσφοράς και ενισχύει το γεωπολιτικό ασφάλιστρο στις διεθνείς αγορές.

Το αμερικανικό αργό πετρέλαιο (WTI) διαμορφώνεται στα 85,15 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας άνοδο 0,65 δολαρίων ή 0,77%, με τη βραχυπρόθεσμη τάση να παραμένει ανοδική. Αντίστοιχη είναι η εικόνα για το Μπρεντ, το οποίο ενισχύεται κατά 0,53 δολάρια ή 0,58%, στα 91,40 δολάρια το βαρέλι.

Στο επίκεντρο της αγοράς βρίσκονται οι εξελίξεις στις σχέσεις ΗΠΑ και Ιράν, καθώς οι προσπάθειες για μια μόνιμη συμφωνία εμφανίζονται να έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο. Η Τεχεράνη προσανατολίζεται σε πιο επιθετική στρατιωτική στάση μετά τη στασιμότητα στις προσπάθειες διαπραγμάτευσης για τον τερματισμό του πολέμου, ενώ η Ουάσιγκτον έχει αποκλείσει την παράταση της προσωρινής συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός.

Ορμούζ και Ερυθρά Θάλασσα στο επίκεντρο

Η έλλειψη προόδου στο διπλωματικό πεδίο συνοδεύεται από έντονη ανησυχία για τις ενεργειακές ροές μέσω των Στενών του Ορμούζ. Η κίνηση των πλοίων παραμένει ιδιαίτερα περιορισμένη, ενισχύοντας τους φόβους ότι μια παρατεταμένη σύγκρουση θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρότερες διαταραχές στην παγκόσμια προσφορά πετρελαίου.

Σύμφωνα με στοιχεία παρακολούθησης πλοίων της Kpler, μόλις πέντε πλοία μεταφοράς εμπορευμάτων διέσχισαν τα Στενά του Ορμούζ το Σάββατο, ενώ την Κυριακή δεν καταγράφηκε καμία διέλευση. Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο είχαν καταγραφεί 31 διελεύσεις, εξέλιξη που αποτυπώνει τη σημαντική επιβράδυνση της ναυσιπλοΐας στην περιοχή.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Πρόσθετη αβεβαιότητα δημιουργούν οι εξελίξεις στην Ερυθρά Θάλασσα, όπου οι Χούθι της Υεμένης ανακοίνωσαν επίθεση με πυραύλους εναντίον πλοίου που περιέγραψαν ως σαουδαραβικό στρατιωτικό και τεσσάρων συνοδευτικών σκαφών. Οι αυξημένοι κίνδυνοι τόσο στα Στενά του Ορμούζ όσο και στο Μπαμπ ελ Μαντέμπ εντείνουν την πίεση στις θαλάσσιες εμπορικές και ενεργειακές οδούς της περιοχής.

Την ίδια στιγμή, το Ιράν βρίσκεται σε ξεχωριστές διαπραγματεύσεις με το Ομάν για τη διαχείριση των Στενών του Ορμούζ, με τις δύο πλευρές να εμφανίζονται κοντά σε συμφωνία. Ωστόσο, η συνολική διπλωματική εικόνα παραμένει εύθραυστη, ενώ δημοσιεύματα περί παρασκηνιακών επαφών της αμερικανικής πλευράς με τους Φρουρούς της Επανάστασης αφήνουν ένα περιορισμένο περιθώριο για επανεκκίνηση των συνομιλιών.

Στήριξη στις τιμές προσφέρουν παράλληλα και οι προσδοκίες για μείωση των αμερικανικών αποθεμάτων. Προκαταρκτική δημοσκόπηση του Reuters έδειξε ότι τα αποθέματα αργού πετρελαίου στις ΗΠΑ εκτιμάται ότι υποχώρησαν την προηγούμενη εβδομάδα, μαζί με τα αποθέματα πετρελαϊκών προϊόντων.