Ο πόλεμος στο Κόσοβο, μεταξύ των σερβικών δυνάμεων και των Κοσοβάρων ανταρτών την περίοδο 1998 -1999 στοίχισε τη ζωή σε περίπου 13.000 ανθρώπους ενώ 1.600 είναι ακόμα αγνοούμενοι.

Τον εντοπισμό ενός ομαδικού τάφου στο βόρειο τμήμα τη χώρας ανακοίνωσαν οι αρχές του Κοσόβου.

Μετά τον εντοπισμό του νέου ομαδικού τάφου οι αρχές διευρύνουν τις έρευνές τους για ένα πιθανολογούμενο έγκλημα πολέμου που διαπράχθηκε κατά τον πόλεμο της ανεξαρτησίας, στα τέλη της δεκαετίας του 1990. Μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί ήδη τα λείψανα 11 ανθρώπων.

«Με βάση τις πρώτες εκτιμήσεις (τα ανθρώπινα λείψανα) ανήκουν σε θύματα εξαναγκαστικών εξαφανίσεων κατά τη διάρκεια του πολέμου» ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Κυβερνητική Επιτροπή Αγνοουμένων.

Οι έρευνες ξεκίνησαν την περασμένη εβδομάδα σε συγκεκριμένο σημείο στην περιοχή του Ζούμπιν Πότοκ και έκτοτε έχουν επεκταθεί. Οι αρχές υπολογίζουν ότι στη γύρω περιοχή ενδέχεται να έχουν ταφεί έως και 23 άνθρωποι.

Απαγωγές και εκτελέσεις την άνοιξη του 1999

Σε έναν πρώτο ομαδικό τάφοεντοπίστηκαν αρχικά τα λείψανα επτά ανθρώπων ενώ στη συνέχεια σε άλλο σημείο βρέθηκαν άλλα τέσσερα. Πλέον οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να γίνει ανασκαφή και σε τρίτη περιοχή.

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Οι αρχές έχουν ήδη στείλει τα λείψανα σε εργαστήριο για να γίνουν αναλύσεις DNA προκειμένου να ταυτοποιηθούν τα θύματα. Οι εισαγγελείς πιστεύουν ότι οι ανασκαφές και η διαδικασία ταυτοποίησης μπορεί να κρατήσουν πολλούς μήνες.

Ο πρωθυπουργός του Κοσόβου Άλμπιν Κούρτι είπε το Σάββατο ότι πιστεύεται πως οι άνθρωποι που θάφτηκαν στην περιοχή αυτή «απήχθησαν και εκτελέστηκαν» την άνοιξη του 1999. Ο πόλεμος του Κοσόβου, μεταξύ των σερβικών δυνάμεων και των Κοσοβάρων ανταρτών την περίοδο 1998 -1999 στοίχισε τη ζωή σε περίπου 13.000 ανθρώπους ενώ οι αγνοούμενοι ανέρχονταν σε 4.000.

Έπειτα από δεκαετίες ερευνών, βρέθηκαν τα λείψανα χιλιάδων θυμάτων όμως μέχρι και σήμερα αγνοείται η τύχη ακόμα 1.600 ανθρώπων.





