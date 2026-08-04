Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει ανάληψη ευθύνης για την επίθεση στην Ερυθρά Θάλασσα.

Ένα εμπορικό πλοίο ινδικών συμφερόντων βυθίστηκε την Τρίτη (04/08) στην Ερυθρά Θάλασσα, ανοικτά της Υεμένης, όταν δέχθηκε επίθεση από σκάφος φορτωμένο με εκρηκτικά/

Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν οι κυβερνητικά προσκείμενες Εθνικές Δυνάμεις Αντίστασης της Υεμένης, το περιστατικό σημειώθηκε 13 ναυτικά μίλια νότια της Αλ Χοντέιντα, όταν το πλοίο «Faize Noore Oliya» δέχθηκε πλήγματα, με αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρές ζημιές και εν τέλει να βυθιστεί.

Η κινητοποίηση του Ναυτικού και της Ακτοφυλακής της Υεμένης ήταν άμεση, διασώνοντας και τα 14 μέλη του πληρώματος, τα οποία είναι καλά στην υγεία τους.

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Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει ανάληψη ευθύνης για την επίθεση, ενώ οι αρχές δεν έχουν ανακοινώσει ποιος βρίσκεται πίσω από το χτύπημα.

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Παράλληλα, δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη σημαία ή την ιδιοκτησία του πλοίου, πέρα από το ότι πρόκειται για σκάφος ινδικών συμφερόντων.

Αυξημένη ένταση στην Ερυθρά Θάλασσα

Το νέο περιστατικό έρχεται να προστεθεί στη σειρά επιθέσεων που έχουν σημειωθεί το τελευταίο διάστημα κατά εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα και στα στενά του Μπαμπ αλ-Μαντέμπ, έναν από τους σημαντικότερους θαλάσσιους διαδρόμους του παγκόσμιου εμπορίου.

Η περιοχή παραμένει σε κατάσταση αυξημένης έντασης, ιδιαίτερα μετά τις πρόσφατες απειλές των ανταρτών Χούθι για αποκλεισμό της θαλάσσιας κυκλοφορίας, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονες ανησυχίες στη διεθνή ναυτιλιακή κοινότητα.

Τα στενά του Μπαμπ αλ-Μαντέμπ συνδέουν την Ερυθρά Θάλασσα με τον Κόλπο του Άντεν και την Αραβική Θάλασσα, αποτελώντας κρίσιμο πέρασμα για τη διεθνή ναυσιπλοΐα και το παγκόσμιο εμπόριο. Η Αλ Χοντέιντα, κοντά στην οποία σημειώθηκε η επίθεση, βρίσκεται υπό τον έλεγχο των Χούθι και γειτνιάζει με μία από τις πιο πολυσύχναστες εμπορικές θαλάσσιες οδούς στον κόσμο.

Έκλεισε το αεροδρόμιο Νατζράν στη Σαουδική Αραβία

Την ίδια ώρα, νέα ένταση καταγράφεται στην περιοχή, καθώς το αεροδρόμιο της Νατζράν στη νότια Σαουδική Αραβία τέθηκε προσωρινά εκτός λειτουργίας μετά από επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος, την οποία οι αρχές αποδίδουν στους αντάρτες Χούθι της Υεμένης.

Ο εκπρόσωπος των Χούθι, Γιαχία Σαρέ, υποστήριξε ότι η επίθεση είχε ως στόχο «ευαίσθητη στρατιωτική εγκατάσταση» στο αεροδρόμιο της Νατζράν και έγινε ως αντίδραση, όπως ανέφερε, σε παραβιάσεις του εναέριου χώρου της Υεμένης από τη Σαουδική Αραβία.

Σύμφωνα με πληροφορίες από πηγές του Κόλπου, από το χτύπημα υπέστη ζημιές το σύστημα ραντάρ του αεροδρομίου, γεγονός που οδήγησε στην αναστολή της λειτουργίας του.

Μέχρι στιγμής το Ριάντ δεν έχει προχωρήσει σε επίσημη ανακοίνωση για το περιστατικό.

Το αεροδρόμιο της Νατζράν αποτελεί μικρό περιφερειακό αερολιμένα, με έναν τερματικό σταθμό και περιορισμένο αριθμό καθημερινών πτήσεων. Βρίσκεται σε μικρή απόσταση από τα σύνορα της Σαουδικής Αραβίας με την Υεμένη, γεγονός που το καθιστά ιδιαίτερα ευάλωτο σε επιθέσεις λόγω της μακροχρόνιας σύγκρουσης στην περιοχή.

Με πληροφορίες του Anadolu