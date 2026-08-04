Τα «βουνά» από φλούδες πορτοκαλιού είχαν μετατραπεί σε ένα μαύρο, γόνιμο έδαφος, δημιουργώντας τις κατάλληλες συνθήκες ώστε το δάσος να ανακτήσει μια περιοχή που για χρόνια παρέμενε οικολογικά «μπλοκαρισμένη».

Πριν από τρεις δεκαετίες, η κάλυψη μιας έκτασης στην Κόστα Ρίκα με χιλιάδες τόνους απορριμμάτων από πορτοκάλια έμοιαζε με την τέλεια συνταγή για μια περιβαλλοντική καταστροφή. Το εντυπωσιακό σε αυτή την πραγματική ιστορία είναι ότι, όταν οι επιστήμονες επέστρεψαν χρόνια αργότερα στο σημείο, η μεγαλύτερη δυσκολία δεν ήταν η αξιολόγηση του πειράματος, αλλά ο εντοπισμός του ίδιου του χώρου. Το τοπίο είχε αλλάξει τόσο πολύ, ώστε η πινακίδα που σηματοδοτούσε την περιοχή είχε χαθεί κάτω από ένα πλούσιο, καταπράσινο δάσος.

Η ιστορία ξεκινά το 1997, όταν οι οικολόγοι Daniel Janzen και Winnie Hallwachs πρότειναν μια ασυνήθιστη συμφωνία στην Περιοχή Διατήρησης Guanacaste. Η εταιρεία χυμών Del Oro θα παραχωρούσε μέρος των εκτάσεών της στο εθνικό πάρκο και, σε αντάλλαγμα, θα είχε τη δυνατότητα να αποθέσει τις φλούδες και τον πολτό που περίσσευαν από τα πορτοκάλια της σε μια παλιά περιοχή βοσκοτόπων, η οποία είχε υποβαθμιστεί και αδυνατούσε να αναγεννηθεί από μόνη της. Έτσι, μέσα σε μόλις έναν χρόνο, περίπου 1.000 φορτηγά μετέφεραν και άδειασαν περίπου 12.000 τόνους οργανικών αποβλήτων σε μια έκταση 30 στρεμμάτων, η οποία ήταν σχεδόν εντελώς άγονη σύμφωνα με το xataka.com.

Από περιβαλλοντικό σκάνδαλο σε ξεχασμένο πείραμα

Η αλήθεια είναι ότι το σχέδιο δεν πρόλαβε σχεδόν καν να ξεκινήσει. Μια ανταγωνιστική εταιρεία, η TicoFruit, κατήγγειλε ότι εκείνα τα «βουνά» από οργανικά απόβλητα ρύπαιναν ένα εθνικό πάρκο και προσέφυγε στο Ανώτατο Δικαστήριο της Κόστα Ρίκα. Η δικαιοσύνη αποφάσισε υπέρ της εταιρείας και το πείραμα σταμάτησε. Ο χώρος εγκαταλείφθηκε και, για τα επόμενα δεκαπέντε χρόνια, κανείς δεν επέστρεψε για να μελετήσει σοβαρά τη συγκεκριμένη έκταση, η οποία για πολλούς είχε μετατραπεί σε παράδειγμα του τι δεν έπρεπε να γίνεται.

Δεν μπορούσαν να το πιστέψουν

Όλα άλλαξαν όταν ο ερευνητής Timothy Treuer αποφάσισε να επιστρέψει το 2013 για να διαπιστώσει τι είχε συμβεί σε εκείνη την «έρημο». Αυτό που αντίκρισε ήταν μια εντελώς απρόσμενη έκπληξη. Η έκταση είχε αλλάξει τόσο πολύ, που μόλις κατάφερε να την εντοπίσει, καθώς η πυκνή βλάστηση είχε καλύψει ακόμη και την τεράστια κίτρινη πινακίδα που βρισκόταν δίπλα στον δρόμο και σήμαινε το σημείο του πειράματος. Με άλλα λόγια, εκεί όπου παλαιότερα υπήρχαν βράχια, ξερό χορτάρι και υποβαθμισμένο έδαφος, τώρα υπήρχε ένα τόσο πυκνό δάσος, ώστε η διέλευση μέσα από αυτό απαιτούσε να ανοίξει κανείς δρόμο ανάμεσα σε «τείχη» από αναρριχώμενα φυτά και πυκνή βλάστηση.

Το μυστικό κρυβόταν στη φλούδα

Μετά τον Treuer ακολούθησαν και άλλοι ερευνητές, οι οποίοι με τις μετρήσεις τους επιβεβαίωσαν ότι η μεταμόρφωση δεν ήταν απλώς μια οπτική εντύπωση. Αντίθετα, το έδαφος είχε πλέον εμπλουτιστεί σημαντικά με θρεπτικά συστατικά, η δασική κόμη είχε κλείσει, είχε εμφανιστεί μεγαλύτερη ποικιλία ειδών και η βιομάζα των δέντρων είχε αυξηθεί κατά 176% σε σύγκριση με μια γειτονική έκταση που δεν είχε δεχθεί οργανικά απόβλητα. Μέσα σε μόλις έξι μήνες, εκείνα τα «βουνά» από φλούδες πορτοκαλιού είχαν μετατραπεί σε ένα μαύρο, γόνιμο έδαφος, δημιουργώντας τις κατάλληλες συνθήκες ώστε το τροπικό δάσος να ανακτήσει μια περιοχή που για χρόνια παρέμενε οικολογικά «μπλοκαρισμένη».

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Μια συνταγή και ένα μυστήριο

Η αλήθεια είναι ότι ακόμη και οι ίδιοι οι ερευνητές αναγνωρίζουν πως δεν γνωρίζουν με ακρίβεια ποιος μηχανισμός προκάλεσε μια τόσο εντυπωσιακή ανάκαμψη. Η βασική τους υπόθεση είναι ότι οι φλούδες πορτοκαλιού εμπλούτισαν ένα εξαιρετικά φτωχό σε θρεπτικά συστατικά έδαφος, ενώ παράλληλα περιόρισαν τα εισβολικά φυτά που εμπόδιζαν την ανάπτυξη των νεαρών δέντρων. Το πιθανότερο είναι ότι ο συνδυασμός και των δύο διαδικασιών λειτούργησε ως καταλύτης, επιταχύνοντας μια αναγέννηση που, υπό φυσιολογικές συνθήκες, θα απαιτούσε πολύ περισσότερο χρόνο.

Ένα μάθημα για τα απόβλητα και τη φύση

Σήμερα, η συγκεκριμένη περίπτωση έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα οικολογικής αποκατάστασης μέσω αγροτικών αποβλήτων. Εκτός από τη μερική αντιμετώπιση του προβλήματος της διαχείρισης χιλιάδων τόνων οργανικών υπολειμμάτων, όπως οι φλούδες πορτοκαλιού, το νέο δάσος άρχισε να δεσμεύει άνθρακα, να αποκαθιστά τη βιοποικιλότητα και να επαναφέρει τη ζωή σε ένα υποβαθμισμένο τοπίο, χωρίς την ανάγκη δαπανηρών τεχνητών φυτεύσεων. Οι ερευνητές υπογραμμίζουν, ωστόσο, ότι το παράδειγμα αυτό δεν σημαίνει πως μπορούμε να απορρίπτουμε ανεξέλεγκτα απόβλητα σε προστατευόμενες περιοχές. Αντίθετα, δείχνει τη σημασία προσεκτικά σχεδιασμένων πειραμάτων, τα οποία μπορούν να μετατρέψουν ένα βιομηχανικό πρόβλημα σε μια ευκαιρία για την αποκατάσταση κατεστραμμένων οικοσυστημάτων.