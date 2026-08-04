Το Fuego, ένα από τα πιο ενεργά ηφαίστεια στο δυτικό ημισφαίριο.

Στην εκκένωση δύο χωριών που βρίσκονται στις πλαγιές του ηφαιστείου Fuego στη Γουατεμάλα οδηγήθηκαν οι αρχές μετά την τελευταία έκρηξή του.

Το Fuego, ένα από τα πιο ενεργά ηφαίστεια στο δυτικό ημισφαίριο, ξεκίνησε να πετά λάβα και στάχτες τη Δευτέρα,

Τα πυροκλαστικά υλικά, δηλαδή η ηφαιστειακή τέφρα, θραύσματα βράχων κ.λπ, συνέχισαν να ρέουν κατά μήκος της νοτιοανατολικής πλαγιάς του ηφαιστείου νωρίς την Τρίτη, ανέφερε η κυβερνητική υπηρεσία που παρακολουθεί τη δραστηριότητά του. Η υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών Conred εξέδωσε πορτοκαλί συναγερμό σε εθνικό επίπεδο - το δεύτερο υψηλότερο επίπεδο δηλαδή - και προειδοποίησε τους κατοίκους να είναι έτοιμοι καθώς οι εκρήξεις θα προκαλούσαν περαιτέρω πυροκλαστικές ροές και σύννεφα τέφρας.

Η υπηρεσία σύστησε στους κατοίκους να έχουν τα παράθυρα και τις πόρτες τους κλειστές ενώ ακυρώθηκαν μαθήματα στα σχολεία που βρίσκονται κοντά στο ηφαίστειο.

Το ηφαίστειο Fuego βρίσκεται μόλις 16χλμ δυτικά της Antigua, δημοφιλές τουριστικό θέρετρο. Το ενεργό ηφαίστειο έχει γίνει επίσης πόλος έλξης και για τους λάτρεις της πεζοπορίας.

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Η Conred προειδοποίησε τους επισκέπτες και τους κατοίκους της περιοχής να αποφύγουν να πλησιάσουν τις επίφοβες περιοχές και ειδικά τις πλαγιές του ηφαιστείου.

Το 2018, που είχε εκραγεί ξανά το ηφαίστειο Fuego πάνω από 200 άτομα σκοτώθηκαν. Τα περισσότερα κάηκαν από τις πυροπλαστικές ροές που κυλούσαν ανεξέλεγκτα στη χαράδρα της Las Lajas.

Live εικόνα από το ηφαίστειο Fuego

{https://www.youtube.com/watch?v=5kpWKkJ-xKY}