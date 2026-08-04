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Πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις θαλάσσιας διάσωσης που έχουν πραγματοποιηθεί από το 2018, όταν άρχισαν οι διελεύσεις μέσω της Μάγχης με επισφαλή πλεούμενα.

Γαλλικά και βρετανικά πλοία διέσωσαν 157 μετανάστες αφού το σκάφος τους έπιασε φωτιά στη διάρκεια απόπειρας να διασχίσουν σήμερα τη Μάγχη, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές στο AFP.

«Ένα μικρό σκάφος έπιασε φωτιά στα όρια των γαλλικών και των βρετανικών υδάτων, με αποτέλεσμα οι επιβαίνοντες να πέσουν στη θάλασσα» σήμερα το πρωί, διευκρίνισαν οι αρχές της διοικητικής περιφέρειας του Πα-ντε-Καλαί, στη βόρεια Γαλλία, οι οποίες επεσήμαναν ότι δεν υπάρχει κανένα θύμα «ως αυτό το στάδιο».

Πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις θαλάσσιας διάσωσης που έχουν πραγματοποιηθεί από το 2018, όταν άρχισαν οι διελεύσεις μέσω της Μάγχης με επισφαλή πλεούμενα.

Το περιστατικό σημειώθηκε μία ημέρα μετά τη δέσμευση του Βρετανού πρωθυπουργού, Άντι Μπέρναμ, ότι η κυβέρνησή του θα είναι «αμείλικτη» στον περιορισμό του αριθμού των ανθρώπων που φτάνουν στο Ηνωμένο Βασίλειο με μικρές βάρκες.

Οι γαλλικές αρχές ανέφεραν ότι η λέμβος αναχώρησε από τη Γαλλία το βράδυ της Δευτέρας.

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«Κατά τη διάρκεια της νύχτας, πέντε άνθρωποι που επέβαιναν στο σκάφος χρειάστηκαν διάσωση… Oι υπόλοιποι επιβαίνοντες αρνήθηκαν τη βοήθεια που τους προσφέρθηκε από τα γαλλικά περιπολικά σκάφη», ανέφερε η γαλλική ναυτική αρχή.

«Αποφασισμένοι να φτάσουν στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι μετανάστες που διασχίζουν τη Μάγχη με μικρές βάρκες αρνούνται τη βοήθεια που προσφέρουν οι γαλλικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και την αποδέχονται μόνο σε περιπτώσεις ακραίας ανάγκης», πρόσθεσε σε ανακοίνωσή της.

Λόγω της «δομικής αστάθειας» των σκαφών που χρησιμοποιούνται για τις διελεύσεις στη Μάγχη, οι αρχές αποφάσισαν να μην προχωρήσουν σε περαιτέρω επέμβαση εκείνη τη στιγμή.

Ωστόσο, σήμερα το πρωί η μηχανή της λέμβου έπιασε φωτιά.

Στο σημείο έσπευσαν σωστικά σκάφη από τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Νωρίτερα, η βρετανική Ακτοφυλακή είχε αναφέρει: «Ένα σκάφος έπιασε φωτιά νωρίς σήμερα το πρωί ενώ βρισκόταν στη γαλλική περιοχή έρευνας και διάσωσης. Βρετανικά σκάφη και ένα σωστικό σκάφος συνδράμουν».

Με πληροφορίες από BBC