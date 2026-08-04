Εκφράζονται ανησυχίες ότι η μείωση των αποθεμάτων μπορεί να περιορίσει την ικανότητα των ΗΠΑ να αποτρέψουν αντιπάλους όπως η Ρωσία και η Κίνα.

Ο αμερικανικός στρατός έχει χρησιμοποιήσει μεγάλο μέρος των αποθεμάτων του σε πυραύλους υψηλής ακρίβειας μεγάλου βεληνεκούς κατά τη διάρκεια του πεντάμηνου πολέμου με το Ιράν, σύμφωνα με τρεις πηγές που επικαλείται το Reuters, και εντείνονται οι ανησυχίες για την ετοιμότητα των ΗΠΑ σε μελλοντικές συγκρούσεις.

Πρόκειται κυρίως για τους πυραύλους εδάφους-εδάφους του αμερικανικού στρατού Army Tactical Missile Systems (ATACMS) και Precision Strike Missiles (PrSM). Οι ΗΠΑ έχουν χρησιμοποιήσει «σχεδόν όλα» τα διαθέσιμα αποθέματα, σύμφωνα με δύο από τις πηγές.

Το πόσο έχουν μειωθεί τα αμερικανικά αποθέματα σε ATACMS και PrSM δεν είχε γίνει γνωστό μέχρι σήμερα.

Τα πυρομαχικά μεγάλου βεληνεκούς αποτελούν σημαντικό τμήμα του οπλοστασίου των ΗΠΑ, καθώς επιτρέπουν ακριβή πλήγματα από ασφαλή απόσταση. Οι πύραυλοι ATACMS που προμήθευσαν οι ΗΠΑ την Ουκρανία έχουν διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στον πόλεμο, επιτρέποντας στις ουκρανικές δυνάμεις να πλήττουν στόχους στο εσωτερικό της Ρωσίας. Οι PrSM είναι νεότερη και πιο προηγμένη γενιά πυραύλων, οι οποίοι θα αντικαταστήσουν σταδιακά τους ATACMS, με μεγαλύτερο βεληνεκές.

Αναλυτές υποστηρίζουν ότι τέτοια όπλα, το κόστος των οποίων ξεπερνά το 1 εκατομμύριο δολάρια ανά μονάδα, θα ήταν ιδιαίτερα σημαντικά σε μια πιθανή σύγκρουση με την Κίνα.

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Οι πηγές αρνήθηκαν να αναφέρουν πόσοι πύραυλοι από κάθε τύπο υπάρχουν στα αμερικανικά αποθέματα.

Ζήτημα ετοιμότητας των ΗΠΑ

Ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκίνησε τον πόλεμο με το Ιράν, από κοινού με το Ισραήλ, τον Φεβρουάριο, προβλέποντας ότι η σύγκρουση θα διαρκούσε για σύντομο χρονικό διάστημα.

Καθώς όμως ο πόλεμος παρατείνεται, οι τρεις πηγές εξέφρασαν ανησυχία ότι η μείωση των αποθεμάτων σε πυραύλους μπορεί να περιορίσει την ικανότητα των ΗΠΑ να αποτρέψουν αντιπάλους όπως η Ρωσία και η Κίνα.

Μια τέταρτη πηγή ανέφερε ότι η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (Central Command), η οποία επιβλέπει τις αμερικανικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή, έχει σχεδόν εξαντλήσει τα αποθέματα πυραύλων εδάφους που είχε πριν από την έναρξη του πολέμου, αλλά κατάφερε να αναπληρώσει μέρος τους από στρατιωτικές αποθήκες των ΗΠΑ σε άλλα σημεία του κόσμου.

Σε ερώτηση για τα στοιχεία των αποθεμάτων, ο Λευκός Οίκος δημοσιοποίησε δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ανέφερε ότι οι ΗΠΑ διαθέτουν «πολύ περισσότερα πυρομαχικά από οποιαδήποτε άλλη χώρα στον κόσμο» και «πολύ περισσότερα από όσα χρειαζόμαστε».

«Οι αμυντικές μας εταιρείες αυτήν τη στιγμή παράγουν περισσότερα πυρομαχικά από ποτέ, ενώ παράλληλα επεκτείνουν τα εργοστάσια και τον εξοπλισμό τους σε επίπεδα ρεκόρ», αναφέρει ο Τραμπ.

Προειδοποιήσεις

Μια από τις πηγές ανέφερε ότι η μείωση των αποθεμάτων ATACMS και PrSM αντανακλά την απόφαση της κυβέρνησης Τραμπ να αποφύγει πιο επικίνδυνες επιχειρήσεις, όπως η χρήση επανδρωμένων αεροσκαφών για βομβαρδισμούς στόχων στο Ιράν.

Επειδή οι συγκεκριμένοι πύραυλοι επιτρέπουν πλήγματα από μεγάλη απόσταση, αναλυτές εκτιμούν ότι θα ήταν πολύτιμοι σε μια σύγκρουση με αντίπαλο που διαθέτει ισχυρή αντιαεροπορική άμυνα, όπως η Κίνα.

Σύμφωνα με έκθεση του Center for Strategic and International Studies (CSIS), οι ΗΠΑ χρησιμοποίησαν τέτοιους πυραύλους για πλήγματα στο Ιράν. Η ίδια έκθεση σημειώνει ότι τα αποθέματα PrSM ήταν ήδη περιορισμένα, καθώς πρόκειται για σχετικά νέο όπλο, όμως ο αμερικανικός στρατός έχει παραγγείλει μεγάλο αριθμό για το 2027.

Ο στρατός έχει αναφέρει ότι οι ATACMS σταδιακά αποσύρονται και η παραγωγή μετατοπίζεται προς τους νεότερους πυραύλους PrSM.

Μειώθηκαν και τα αμυντικά αποθέματα

Σύμφωνα με δύο από τις πηγές, στρατιωτικοί αξιωματούχοι είχαν προειδοποιήσει εδώ και εβδομάδες τον Αμερικανό πρόεδρο ότι τα αποθέματα αμυντικών συστημάτων μειώνονταν, συμπεριλαμβανομένων των αναχαιτιστών Patriot, οι οποίοι είναι αποτελεσματικοί στην αντιμετώπιση βαλλιστικών πυραύλων.

Την περασμένη εβδομάδα, αρκετά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ο Τραμπ αποφάσισε να μην εξαπολύσει νέα μεγάλη επίθεση στο Ιράν, εν μέρει λόγω των προειδοποιήσεων των στρατιωτικών συμβούλων του για τα αποθέματα.

Αμερικανός αξιωματούχος αμφισβήτησε αυτές τις αναφορές, λέγοντας ότι ο Τραμπ επέλεξε να μην προχωρήσει σε νέα επίθεση λόγω πιέσεων από χώρες του Κόλπου.

Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή έχει προκαλέσει επίσης έντονη συζήτηση σχετικά με την εξουσία του Τραμπ να διεξάγει πολεμικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν χωρίς την έγκριση του Κογκρέσου.

Το Κογκρέσο δεν έχει λάβει αίτημα ούτε για επίσημη κήρυξη πολέμου ούτε για εξουσιοδότηση χρήσης στρατιωτικής βίας.

Με πληροφορίες από Reuters