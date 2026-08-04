Ο πωλητής παίρνει πίσω μέρος των χρημάτων του και ο αγοραστής απολαμβάνει διακοπές με χαμηλότερο κόστος - μια win-win κατάσταση.

Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να μειώσει κανείς το κόστος των διακοπών του, από την επιλογή της κατάλληλης ημέρας που θα κλείσει τα αεροπορικά του εισιτήρια έως τη δημιουργία ειδοποιήσεων για χαμηλότερες τιμές σε ξενοδοχεία.

Μία από τις πιο συνηθισμένες επιλογές εξοικονόμησης είναι οι κρατήσεις χωρίς δυνατότητα επιστροφής χρημάτων, οι οποίες προσφέρουν σημαντικές εκπτώσεις σε αεροπορικά εισιτήρια, κρουαζιέρες, ξενοδοχεία και οργανωμένα πακέτα διακοπών.

Ωστόσο, αν τα σχέδια αλλάξουν και η ταξιδιωτική ασφάλιση δεν περιλαμβάνει κάλυψη ακύρωσης, ο ταξιδιώτης μπορεί να βρεθεί με μια ακριβή κράτηση την οποία δεν μπορεί τελικά να χρησιμοποιήσει ούτε να πάρει πίσω τα χρήματά του.

Η λύση της μεταπώλησης

Αυτό το κενό φιλοδοξεί να καλύψει η πλατφόρμα Transfer Travel, η οποία επιτρέπει στους χρήστες να μεταπωλούν μη επιστρέψιμες ταξιδιωτικές κρατήσεις.

Μέσω της πλατφόρμας μπορούν να διατεθούν προς πώληση κρατήσεις για κρουαζιέρες, αεροπορικές πτήσεις, ξενοδοχεία, εισιτήρια τρένων ή λεωφορείων, ακόμη και ολόκληρα πακέτα διακοπών.

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Με αυτόν τον τρόπο, ο πωλητής παίρνει πίσω μέρος των χρημάτων του και ο αγοραστής απολαμβάνει διακοπές με χαμηλότερο κόστος - μια win-win κατάσταση.

Πώς λειτουργεί η πλατφόρμα

Για την προστασία του αγοραστή αγοραστών, ο πωλητής έχει προθεσμία 72 ωρών να μεταβιβάσει την κράτηση στο όνομα του νέου κατόχου (όσον αφορά τα αεροπορικά εισιτήρια, κάποιες εταιρείες δίνουν τη δυνατότητα, με χρέωση) και να αναρτήσει στην πλατφόρμα το ενημερωμένο αποδεικτικό κράτησης.

Παράλληλα, η Transfer Travel κρατά τα χρήματα της συναλλαγής για επτά ημέρες, ώστε να διασφαλιστεί ότι η κράτηση δεν μεταπωλείται πάνω από μία φορά και πως δεν είναι πλαστή.

Η καταχώριση των περισσότερων κρατήσεων είναι δωρεάν. Εξαίρεση αποτελούν τα vouchers, για τα οποία υπάρχει τέλος 11,95 ευρώ.

Ωστόσο, η εταιρεία λαμβάνει προμήθεια 30% επί της τελικής τιμής πώλησης.

Ταξιδιωτικές ευκαιρίες

Ανάμεσα στις προσφορές που υπάρχουν αυτή την περίοδο στην πλατφόρμα περιλαμβάνεται εξαήμερο σαφάρι για δύο άτομα στο Zulu Nyala Heritage Safari Lodge στη Νότια Αφρική, στην τιμή των 1.863,70 ευρώ - ένα ταξίδι που θα κόστιζε 5.634,44 ευρώ.

Για όσους ονειρεύονται να δουν το Βόρειο Σέλας, υπάρχει επίσης τετραήμερη διαμονή σε γυάλινη καμπίνα στη Φινλανδία, με δραστηριότητες όπως σαφάρι με χάσκι και βόλτα με έλκηθρο που το σέρνουν τάρανδοι, στην τιμή των 2.921,98 ευρώ αντί για 4.619,07 ευρώ.

Για όσους απλώς αναζητούν λίγες ημέρες ξεκούρασης στον ήλιο, η πλατφόρμα διαθέτει ξενοδοχειακές προσφορές σε προορισμούς που εκτείνονται από τη Βαρκελώνη έως το Μπαλί.

Με πληροφορίες από Euronews.com