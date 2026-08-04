Η ανακοίνωση ανάκλησης της επίμαχης παρτίδας - Τι πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές.

Την ανάκληση συγκεκριμένης παρτίδας αντηλιακής κρέμας προσώπου ανακοίνωσαν οι αρμόδιες αρχές ασφαλείας προϊόντων στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς διαπιστώθηκε ότι το προϊόν είχε ξεπεράσει την ημερομηνία λήξης του, ενώ συνέχιζε να διατίθεται προς πώληση. Πρόκειται για το RIEMANN P20 Hyperpigmentation Defence Face Cream SPF50+ 50g, το οποίο πωλήθηκε διαδικτυακά από τη Next.

Αυτό είναι το αντηλιακό που ανακαλείται

Πρόκειται για αντηλιακή κρέμα κατά της υπερμελάγχρωσης με SPF50+ 50g. Όπως σημειώνεται και στην ειδοποίηση ανάκλησης, η επίμαχη παρτίδα είναι αποκλειστικά η 610798. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, μετά την παρέλευση της ημερομηνίας λήξης τα φίλτρα UV του αντηλιακού μπορεί να έχουν υποβαθμιστεί, με αποτέλεσμα το προϊόν να μην παρέχει επαρκή προστασία από τον ήλιο. Η χρήση του ενδέχεται να αυξήσει τον κίνδυνο ηλιακού εγκαύματος και δερματικής βλάβης λόγω ανεπαρκούς προστασίας από την υπεριώδη ακτινοβολία. Οι καταναλωτές που έχουν αγοράσει το συγκεκριμένο προϊόν έχουν ενημερωθεί απευθείας από τη Next και καλούνται να μην το χρησιμοποιήσουν.

Για πληροφορίες, μπορούν να επικοινωνήσουν με την εξυπηρέτηση πελατών της εταιρείας καθώς και να δουν το σύνδεσμο εδώ