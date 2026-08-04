Ο Αμερικανός πρόεδρος κάλεσε τους πετρελαϊκούς κολοσσούς να «επιστρέψουν ένα μέρος από τα κέρδη τους στους καταναλωτές».

Ο Ντόναλντ Τραμπ κλιμάκωσε τη Δευτέρα την κριτική του προς τους πετρελαϊκούς κολοσσούς Exxon Mobil και Chevron, κατηγορώντας τους ότι «βγάζουν πάρα πολλά χρήματα», την ώρα που οι Αμερικανοί καταναλωτές αντιμετωπίζουν αυξημένο κόστος στην αντλία.

Οι εταιρείες ανακοίνωσαν πολύ υψηλά τριμηνιαία κέρδη, ενισχυμένα από την άνοδο των τιμών του αργού πετρελαίου, αλλά και από τα αυξημένα περιθώρια κέρδους των διυλιστηρίων, με φόντο τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολη. Η εξέλιξη αυτή έστρεψε την προσοχή στους κολοσσούς, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ δέχεται αυξανόμενες πιέσεις να περιορίσει τις υψηλές τιμές των καυσίμων ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών.

«Βγάζουν πάρα πολλά χρήματα», δήλωσε ο Τραμπ τη Δευτέρα στους δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο. «Δεν μου αρέσει αυτό, και θα έπρεπε να είμαι ο τελευταίος που το λέει, επειδή είμαι μεγάλος υποστηρικτής της ελεύθερης αγοράς - κανείς δεν είναι περισσότερο από εμένα».

Ζήτησε να επιστρέψουν στους πολίτες ένα μέρος των κερδών

Ο Τραμπ αναφέρθηκε ονομαστικά στις δύο μεγαλύτερες αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες, οι οποίες ανακοίνωσαν ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα την Παρασκευή.

«Η Chevron βγάζει πάρα πολλά χρήματα. Η Exxon Mobil βγάζει πάρα πολλά, πάρα πολλά χρήματα», είπε. «Θα πρέπει να επιστρέψουν ένα μέρος από αυτά στους πολίτες και να μειώσουν την τιμή λιανικής», πρόσθεσε.

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Η μέση τιμή της βενζίνης στις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν κοντά στα 4,10 δολάρια το γαλόνι την τελευταία εβδομάδα - τον Φεβρουάριο ήταν κάτω από τα 3 δολάρια.

Η Chevron αρνήθηκε να σχολιάσει τις δηλώσεις του Τραμπ, ενώ η Exxon δεν είχε απαντήσει άμεσα σε αίτημα για σχολιασμό. Οι διευθύνοντες σύμβουλοι των δύο εταιρειών προειδοποίησαν πάντως στις τηλεδιασκέψεις για τα οικονομικά αποτελέσματα της Παρασκευής ότι η έλλειψη δυναμικότητας στα διυλιστήρια ενδέχεται να διατηρήσει τις τιμές της βενζίνης σε υψηλά επίπεδα μέχρι το φθινόπωρο.

Η Andrea Woods, εκπρόσωπος του American Petroleum Institute, που εκπροσωπεί τις μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες, δήλωσε ότι οι υψηλότερες τιμές «οφείλονται στην παγκόσμια προσφορά, τη ζήτηση και τη συνεχιζόμενη αβεβαιότητα γύρω από τα Στενά του Ορμούζ και άλλες κρίσιμες θαλάσσιες διαδρομές - όχι σε μία συγκεκριμένη εταιρεία».

Ο Τραμπ άσκησε κριτική και προσωπικά στον διευθύνοντα σύμβουλο της Chevron, Mike Wirth, επειδή, όπως υποστήριξε, δεν απέδωσε τα εύσημα στις πολιτικές της κυβέρνησής του για τα ιστορικά υψηλά κέρδη της εταιρείας.

«Το μόνο που ξέχασε βολικά να αναφέρει είναι ότι, χωρίς την ιδιοφυΐα, την προνοητικότητα, τη δύναμη και τη σταθερότητα της κυβέρνησης ΤΡΑΜΠ, η πετρελαϊκή βιομηχανία και η ίδια η χώρα μας θα ήταν ΝΕΚΡΕΣ!», έγραψε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι όλες οι πετρελαϊκές εταιρείες πρέπει «να μειώσουν ΤΩΡΑ τις καταναλωτικές τις λιανικές τιμές».

Με πληροφορίες από Politico