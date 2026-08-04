Αναλυτές επισημαίνουν ότι η αποκλιμάκωση στις τιμές παραμένει εύθραυστη, καθώς οποιαδήποτε νέα στρατιωτική κλιμάκωση ή επίθεση σε δεξαμενόπλοια στην περιοχή θα μπορούσε να οδηγήσει σε νέα άνοδο των τιμών.

Ανοδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές την Τρίτη, με το αμερικανικό αργό να διαπραγματεύεται στα 81,24 δολάρια ανά βαρέλι, καταγράφοντας κέρδη 0,90 δολαρίων ή 1,12%. Αντίστοιχα, το Μπρεντ ενισχύεται κατά 1,25 δολάρια ή 1,49%, φθάνοντας στα 85,02 δολάρια το βαρέλι, καθώς οι ανησυχίες για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού στη Μέση Ανατολή εξακολουθούν να στηρίζουν την αγορά.

Αρχικά οι τιμές του πετρελαίου είχαν υποχωρήσει μετά τις δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ότι αναβάλλονται νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν εν αναμονή συνομιλιών για τον τερματισμό της σύγκρουσης και τη διευθέτηση του ζητήματος των Στενών του Ορμούζ. Ωστόσο, η Τεχεράνη διέψευσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις ή ότι έχουν προγραμματιστεί συναντήσεις.

Αναλυτές επισημαίνουν ότι η αποκλιμάκωση στις τιμές παραμένει εύθραυστη, καθώς οποιαδήποτε νέα στρατιωτική κλιμάκωση ή επίθεση σε δεξαμενόπλοια στην περιοχή θα μπορούσε να οδηγήσει σε νέα άνοδο των τιμών. Το Στενό του Ορμούζ εξακολουθεί να αποτελεί βασικό σημείο τριβής, ενώ οι κίνδυνοι για τη ναυσιπλοΐα διατηρούν υψηλό το γεωπολιτικό ασφάλιστρο στην αγορά πετρελαίου.

Τέλος, στοιχεία για τη ναυτιλιακή δραστηριότητα δείχνουν ότι αρκετά σαουδαραβικά υπερδεξαμενόπλοια άλλαξαν πορεία προς τη νότια Αφρική, ενώ η κυκλοφορία πλοίων στα Στενά του Ορμούζ έχει επιβραδυνθεί μετά από αναφορές για επιθέσεις σε εμπορικά πλοία. Σύμφωνα με τη βρετανική υπηρεσία UK Maritime Trade Operations, καταγράφηκε νέο περιστατικό κοντά στις ακτές του Ομάν, όταν φορτηγό πλοίο ανέφερε ότι επλήγη από άγνωστο βλήμα, γεγονός που εντείνει τις ανησυχίες για την ασφάλεια των θαλάσσιων μεταφορών στην περιοχή.