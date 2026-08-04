Ο Τραμπ κατηγορεί την Τεχεράνη για «διπροσωπία», επειδή, όπως λέει, δηλώνει δημόσια ότι δεν διαπραγματεύεται, ενώ πρώτα «παρακαλάει» για συνομιλίες.

Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε χθες Δευτέρα πως διεξάγονται διαπραγματεύσεις «αυτή τη στιγμή» με το Ιράν, παρά την κατηγορηματική διάψευση της ιρανικής διπλωματίας λίγο νωρίτερα, προσθέτοντας πως οι υποτιθέμενες συνομιλίες αποτελούν την «τελευταία ευκαιρία» που έχει η Ισλαμική Δημοκρατία για να κλείσει μια «καλή» συμφωνία.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος επέμεινε πως γίνονται συνομιλίες «κατόπιν αιτήματος» της ιρανικής πλευράς και με την «υποστήριξη» της Σαουδικής Αραβίας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και του Κατάρ.

«Αυτή είναι η τελευταία ευκαιρία που έχουν οι Ιρανοί να υπογράψουν ένα καλό χαρτί», διεμήνυσε. Κατά τον Ντόναλντ Τραμπ, οι συνομιλίες αφορούν το άνοιγμα, πιθανό όπως είπε ακόμα και «από αύριο», του στενού του Ορμούζ.

Νωρίτερα, κατακεραύνωνε μέσω Truth Social την «απίστευτη διπροσωπία» των ιρανών ηγετών, χωρίς να ξεκαθαρίσει σε ποιους αναφέρεται.

«Ζητάνε συνάντηση, μερικοί θα έλεγαν "εκλιπαρούν", οι συνομιλίες αρχίζουν, προβλέπονται άλλες στο άμεσο μέλλον, και μετά λένε δημόσια και με περηφάνια ότι δεν έχουν καμιά συζήτηση», υποστήριξε ο μεγιστάνας σε μήνυμά του μέσω του ιστότοπου κοινωνικής δικτύωσης που αποτελεί ιδιοκτησία του.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Την περασμένη εβδομάδα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ απείλησε ότι θα διατάξει να «χτυπηθεί δυνατά» η Ισλαμική Δημοκρατία, προτού ανακοινώσει πως... ανέβαλε σχεδιαζόμενους μαζικούς βομβαρδισμούς σε συνεργασία με το Ισραήλ. Η νέα «κωλοτούμπα» του Ντόναλντ Τραμπ αποτελεί μέρος της πάγιας πλέον τακτικής του: κινείται συχνά τελευταία στο εκκρεμές από τις απειλές στις αναγγελίες συνομιλιών.

«Διαπραγματευόμαστε με το Ομάν, όχι με τις ΗΠΑ»

Η απάντηση της Τεχεράνης δόθηκε κατά τη διάρκεια της εβδομαδιαίας ενημέρωσης των διαπιστευμένων συντακτών στο υπουργείο Εξωτερικών.

«Δεν διαπραγματευόμαστε με τις ΗΠΑ αυτή τη στιγμή. Διαπραγματευόμαστε με το Ομάν, για να εγγυηθούμε την ασφαλή διέλευση από το στενό του Ορμούζ», είπε ο εκπρόσωπος της ιρανικής διπλωματίας Εσμαΐλ Μπαγαεΐ.

Ήδη την προηγουμένη, ο εκπρόσωπος αναφερόταν σε συμφωνία που κατ’ αυτόν μπορεί να κλειστεί σύντομα με το Ομάν, για να ανοίξει το θαλάσσιο πέρασμα καίριας σημασίας για το παγκόσμιο εμπόριο υδρογονανθράκων, που έκλεισε ξανά de facto η Τεχεράνη αφού η καταρχήν συμφωνία με την Ουάσιγκτον κατέρρευσε με την επανέναρξη των εχθροπραξιών στις αρχές Ιουλίου.

Η Τεχεράνη, που δεν θέλει επαναφορά στην προπολεμική κατάσταση, δεν επιτρέπει στα πλοία που θέλουν να διασχίσουν το στενό του Ορμούζ να ακολουθούν παρά μόνο μια πορεία, κατά μήκος των ακτών της κι εννοεί να διατηρήσει τον έλεγχο του στενού.

Το σουλτανάτο του Ομάν, το οποίο προκάλεσε οργή στο Ιράν δημιουργώντας νέο δρομολόγιο τον Ιούνιο, δεν έχει πάρει θέση δημόσια ως τώρα - δεν έχει επιβεβαιώσει, ούτε διαψεύσει.

«Είμαστε στο σημείο να καταλήξουμε σε συμφωνία για πορεία αποδεκτή κι από τα δυο μέρη - ούτε τη βόρεια, ούτε τη νότια -, με σεβασμό των κυριαρχικών δικαιωμάτων κάθε χώρας και την εγγύηση των εθνικών συμφερόντων μας και της ασφάλειάς μας», συνόψισε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν Μπαγαεΐ προχθές Κυριακή μιλώντας στην ιρανική κρατική τηλεόραση.

Νέο χτύπημα στο Στενό του Ορμούζ, στο +0,49% η τιμή του αργού

Λίγο μετά τις 03:30 (ώρα Ελλάδας), η τιμή του βαρελιού της βορειοαμερικανικής ποικιλίας αργού WTI αυξανόταν κατά 0,49%, στα 80,73 δολάρια, αυτή του Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας, ποικιλίας διεθνούς αναφοράς, κατά 0,60%, στα 82,47. Οι τιμές σημείωναν μικρή άνοδο έπειτα από τη μεγάλη υποχώρησή τους χθες, λόγω των ελπίδων πως θα γίνουν διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη.

Το Μπρεντ είχε ξεπεράσει ακόμη και τα 100 δολάρια στα τέλη Ιουλίου.

Εν αναμονή, η κατάσταση στο στενό του Ορμούζ συνεχίζει να χαρακτηρίζονται από υψηλή ένταση: Βλήμα «άγνωστου» τύπου έπληξε φορτηγό πλοίο καθώς βρισκόταν στο στενό του Ορμούζ, γνωστοποίησε κατά τη διάρκεια της νύχτας η βρετανική υπηρεσία ενημέρωσης για την ασφάλεια της ναυτιλίας UKMTO, που υπάγεται στο υπουργείο Άμυνας, χωρίς να αναφερθεί σε τραυματισμούς ή ζημιές.