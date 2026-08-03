Ο πρόεδρος Τραμπ εξέφρασε την ελπίδα του το Ιράν να αλλάξει τη στάση του πριν υπάρξει εκ νέου κλιμάκωση.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, υποστήριξε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη επαφές μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης, χαρακτηρίζοντας τις συνομιλίες ως την «τελευταία ευκαιρία» του Ιράν να καταλήξει σε μια ευνοϊκή συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους από το Οβάλ Γραφείο, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι οι επαφές πραγματοποιούνται έπειτα από αίτημα της ιρανικής πλευράς, ενώ, όπως είπε, στην προσπάθεια διαμεσολάβησης συμμετέχουν επίσης η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κατάρ και άλλες χώρες της περιοχής.

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Στο επίκεντρο τα Στενά του Ορμούζ

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι βασικό θέμα των συζητήσεων είναι η ομαλή λειτουργία των Στενών του Ορμούζ, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να ανοίξουν εκ νέου ακόμη και άμεσα. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι οι ΗΠΑ δεν πρόκειται να αποδεχθούν οποιαδήποτε επιβολή τελών από το Ιράν στα πλοία που διέρχονται από το στρατηγικής σημασίας θαλάσσιο πέρασμα.

Ο ίδιος επανέλαβε ότι επιθυμεί να δώσει στην Τεχεράνη μία τελευταία ευκαιρία για διπλωματική λύση, εκφράζοντας την ελπίδα πως η ιρανική ηγεσία θα αλλάξει στάση πριν υπάρξει νέα κλιμάκωση.

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Η διάψευση της Τεχεράνης

Οι δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου έγιναν λίγες ώρες μετά τη διάψευση της Τεχεράνης ότι διεξάγονται απευθείας διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η ιρανική πλευρά υποστηρίζει ότι δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή συνομιλίες με την Ουάσινγκτον, επισημαίνοντας πως οι επαφές που πραγματοποιούνται μέσω του Ομάν αφορούν αποκλειστικά ζητήματα ασφαλούς ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.

Υπενθυμίζεται ότι ο Τραμπ είχε τις προηγούμενες ημέρες υιοθετήσει ιδιαίτερα σκληρή ρητορική απέναντι στο Ιράν, προειδοποιώντας ακόμη και με μαζικούς βομβαρδισμούς, πριν αλλάξει στάση και ανακοινώσει την επανέναρξη διπλωματικών επαφών.