Η Ρωσία κατηγορεί ανοικτά την Ουκρανία για σκόπιμη επίθεση εναντίον αμάχων.

Επτά άνθρωποι, μεταξύ των οποίων τρία παιδιά, είναι ο τραγικός απολογισμός από την επίθεση μη επανδρωμένου αεροσκάφους σε πολυσύχναστη παραλία στη νότια Ρωσία, ενώ άλλα 40 άτομα τραυματίστηκαν.

Βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media δείχνει το drone να κατευθύνεται προς τα βράχια πριν καταλήξει στην παραλία, προκαλώντας ισχυρή έκρηξη μπροστά στα μάτια εκατοντάδων λουομένων.

Ο κυβερνήτης της περιφέρειας Κρασνοντάρ, Βενιαμίν Κοντρατίεφ, κατηγόρησε την Ουκρανία για «σκόπιμο πλήγμα κατά αμάχων». Μέχρι στιγμής το Κίεβο δεν έχει σχολιάσει το περιστατικό, ενώ και οι δύο πλευρές συνεχίζουν να αρνούνται ότι στοχοποιούν σκόπιμα πολίτες.

{https://x.com/Telegraph/status/2084308348078342589}

Αδιευκρίνιστες οι συνθήκες της συντριβής

Παραμένει άγνωστο ποιος ήταν ο πραγματικός στόχος του drone. Ορισμένα ουκρανικά κανάλια στο Telegram υποστηρίζουν ότι το αεροσκάφος έχασε τον προσανατολισμό του λόγω παρεμβολών ηλεκτρονικού πολέμου, με αποτέλεσμα να πέσει στην παραλία.

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Την ίδια ώρα, αυτόπτες μάρτυρες που μίλησαν σε ρωσικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι άκουσαν πυροβολισμούς λίγο πριν από την έκρηξη, γεγονός που ενδέχεται να υποδηλώνει προσπάθεια της αντιαεροπορικής άμυνας να καταρρίψει το drone.

Το δυστύχημα σημειώθηκε κοντά στο χωριό Αρχίπο-Οσίποβκα, στις ακτές της Μαύρης Θάλασσας, έναν ιδιαίτερα δημοφιλή θερινό προορισμό για Ρώσους παραθεριστές. Σύμφωνα με κατοίκους και τουρίστες, δεν είχε προηγηθεί ενεργοποίηση σειρήνων προειδοποίησης.

Συνεχίζονται οι επιθέσεις εκατέρωθεν

Το περιστατικό σημειώνεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Ουκρανία έχει εντείνει τις επιθέσεις μεγάλου βεληνεκούς σε ρωσικό έδαφος, στοχεύοντας –όπως υποστηρίζει– στρατιωτικές εγκαταστάσεις, ενεργειακές υποδομές και αποθήκες που χρησιμοποιούνται για τον ανεφοδιασμό του ρωσικού στρατού.

Μεταξύ των στόχων των τελευταίων εβδομάδων περιλαμβάνονται και αποθήκες της εταιρείας ηλεκτρονικού εμπορίου Wildberries. Το Κίεβο υποστηρίζει ότι χρησιμοποιούνται για στρατιωτικούς σκοπούς, κάτι που η Μόσχα διαψεύδει.

Από την άλλη πλευρά, η Ρωσία συνεχίζει τις επιθέσεις σε ουκρανικές πόλεις. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τουλάχιστον εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν το Σάββατο από ρωσικά πλήγματα με βαλλιστικούς πυραύλους στο Κίεβο, ενώ δεκάδες ακόμη τραυματίστηκαν.