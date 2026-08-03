Η ΕΕ θεωρεί ότι η στενότερη συνεργασία με το Μαρόκο μπορεί να συμβάλει στην καλύτερη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών και στην αποτροπή νέων μαζικών προσπαθειών διέλευσης προς ευρωπαϊκό έδαφος.

Την ενίσχυση της συνεργασίας της με το Μαρόκο εξετάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, στον απόηχο της νέας μεταναστευτικής κρίσης στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα στη βόρεια Αφρική την περασμένη εβδομάδα.

Σύμφωνα με την πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσολα φον ντερ Λαίεν, η ΕΕ προτείνει περισσότερη οικονομική και τεχνική ενίσχυση προς το Μαρόκο μετά τη μαζική απόπειρα εισόδου 50.000 και άνω μεταναστών στη Θέουτα.

Η εν λόγω πρόταση έγινε σε απάντηση μηνύματος του Ισπανού πρωθυπουργού, Πέδρο Σάντσεθ, ο οποίος είχε εκφράσει τη δυσαρέσκειά του για την αντίδραση ορισμένων ευρωπαϊκών χωρών μετά το περιστατικό στα σύνορα της Θέουτα και είχε ζητήσει μεγαλύτερη αλληλεγγύη από τους εταίρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

{https://x.com/clashreport/status/2084247917691298000}

Στην απάντησή της, η φον ντερ Λάιεν χαρακτήρισε το Μαρόκο «σημαντικό στρατηγικό εταίρο» της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδιαίτερα στη μάχη κατά της παράνομης μετανάστευσης και της δράσης των κυκλωμάτων διακίνησης.

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Η πρόεδρος της Κομισιόν ανέφερε ότι, σε συνεργασία με την Ισπανία και ειδικά για ζητήματα που αφορούν τη Θέουτα και τη Μελίγια, θα μπορούσαν να ενισχυθούν τα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης στα σύνορα, αλλά και η τεχνική και οικονομική υποστήριξη προς το Μαρόκο.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι η στενότερη συνεργασία με το Ραμπάτ μπορεί να συμβάλει στην καλύτερη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών και στην αποτροπή νέων μαζικών προσπαθειών διέλευσης προς ευρωπαϊκό έδαφος.

{https://x.com/Reuters/status/2084245394889081252}

Η κρίση στη Θέουτα δοκιμάζει το νέο σύμφωνο μετανάστευσης

Η μεγάλη αύξηση των προσπαθειών εισόδου στη Θέουτα ξεκίνησε την περασμένη Πέμπτη και προκάλεσε έντονη ανησυχία στις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, ενώ παράλληλα έχει στοιχίσει μέχρι στιγμής τη ζωή σε 72 άτομα. Η περιοχή αποτελεί ένα από τα δύο μοναδικά χερσαία σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Αφρική, μαζί με τον ισπανικό θύλακα της Μελίγια.

Η Ιταλία προχώρησε στην προσωρινή αναστολή των ρυθμίσεων ελεύθερης μετακίνησης στο πλαίσιο της ζώνης Σένγκεν με την Ισπανία για έναν μήνα, παρότι η Θέουτα δεν ανήκει στη ζώνη Σένγκεν.

Παράλληλα, 22 από τα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ ζήτησαν συντονισμένη ευρωπαϊκή δράση για την προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ένωσης.

Η Ιρλανδία, η οποία ασκεί την εκ περιτροπής προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, ανακοίνωσε τη σύγκληση έκτακτης τηλεδιάσκεψης των υπουργών Εσωτερικών των κρατών-μελών για την αντιμετώπιση της κατάστασης.

Η κρίση στη Θέουτα αποτελεί την πρώτη μεγάλη δοκιμασία για το νέο Σύμφωνο Μετανάστευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο καθορίζει τους κανόνες για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών και την αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών-μελών.

Με πληροφορίες του Reuters