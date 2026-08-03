Από το πολυσύχναστο λιμάνι του Ρότερνταμ έως τα υδροηλεκτρικά εργοστάσια της Σερβίας, οι υδάτινες οδοί έχουν καταστεί λιγότερο αξιόπιστες τόσο για τη μεταφορά εμπορευμάτων, όπως σιτηρά και πετρέλαιο, όσο και για την παραγωγή της πολύτιμης ηλεκτρικής ενέργειας που απαιτείται, την ώρα που εκατομμύρια πολίτες προσπαθούν να δροσιστούν στα σπίτια τους.

Το κύμα καύσωνα που έπληξε τη δυτική Ευρώπη την περασμένη εβδομάδα μετακινείται πλέον ανατολικά, και περιοχές στα κεντρικά και τα νότια της ηπείρου αναμένεται να βιώσουν εκ νέου θερμοκρασίες κοντά στους 40 βαθμούς Κελσίου, αυξάνοντας τον κίνδυνο ενεργειακής κρίσης. Την ίδια στιγμή, «στεγνώνουν» τα μεγάλα ποτάμια της Ευρώπης, περιορίζοντας τη μεταφορά εμπορευμάτων, μειώνοντας την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και συρρικνώνοντας τα έσοδα των επιχειρήσεων.

Η Ουγγαρία, για πρώτη φορά έπειτα από 44 χρόνια, αναγκάστηκε να θέσει εκτός λειτουργίας το μεγαλύτερο μέρος του μοναδικού πυρηνικού της σταθμού, ο οποίος καλύπτει σημαντικό ποσοστό των ενεργειακών αναγκών της χώρας. Η στάθμη του Δούναβη έχει υποχωρήσει τόσο πολύ, ώστε δεν είναι πλέον δυνατή η ασφαλής ψύξη των αντιδραστήρων. Ο πυρηνικός σταθμός αναμένεται να διακόψει πλήρως τη λειτουργία του αργότερα μέσα στην εβδομάδα, καθώς προβλέπεται περαιτέρω πτώση της στάθμης του ποταμού.

Από σήμερα, Δευτέρα, πολλές ψηφιακές διαφημιστικές πινακίδες στην Ουγγαρία θα απενεργοποιούνται προκειμένου να εξοικονομηθεί ενέργεια, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προσπάθειας περιορισμού της κατανάλωσης.

Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Πέτερ Μαγιάρ, προειδοποίησε ότι «οι πιο δύσκολες πέντε ημέρες βρίσκονται μπροστά μας».

Ιστορικά χαμηλά επίπεδα νερού σε Σερβία, Ρουμανία

Παράλληλα, Ρουμανία και Σερβία κατέγραψαν τα χαμηλότερα επίπεδα νερού στην ιστορία τους, γεγονός που δημιουργεί προβλήματα και στην παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας.

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Σήμερα, η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει τους 37°C στη Βουδαπέστη και τη Βιέννη, τους 36°C στο Ζάγκρεμπ, τους 35°C στα Τίρανα και τους 33°C στο Βουκουρέστι, ενώ οι ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες εκτιμάται ότι θα διατηρηθούν για έως και πέντε ημέρες.

Ωστόσο, ούτε η δυτική Ευρώπη αναμένεται να δροσιστεί σημαντικά, καθώς προβλέπονται 36°C στη Ρώμη και 34°C στο Παρίσι.

Τα ιστορικά χαμηλά επίπεδα νερού απειλούν τις μεταφορές και την ενεργειακή ασφάλεια στην Ευρώπη

Τα ιστορικά χαμηλά επίπεδα νερού στους μεγάλους ποταμούς της Ευρώπης έχουν περιορίσει τη μεταφορά εμπορευμάτων, έχουν μειώσει την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και έχουν συρρικνώσει τα έσοδα των επιχειρήσεων, εντείνοντας τις ανησυχίες για τις οικονομικές επιπτώσεις του ακραίου καύσωνα και των ασταθών βροχοπτώσεων, μεταδίδει το Reuters.

Από το πολυσύχναστο λιμάνι του Ρότερνταμ έως τα υδροηλεκτρικά εργοστάσια της Σερβίας, οι υδάτινες οδοί έχουν καταστεί λιγότερο αξιόπιστες τόσο για τη μεταφορά εμπορευμάτων, όπως σιτηρά και πετρέλαιο, όσο και για την παραγωγή της πολύτιμης ηλεκτρικής ενέργειας που απαιτείται, την ώρα που εκατομμύρια πολίτες προσπαθούν να δροσιστούν στα σπίτια τους.

«Δεν επηρεάζεται πλέον μόνο μία περιοχή, όπως συνέβαινε στο παρελθόν, αλλά ολόκληρη η Ευρώπη», δήλωσε ο αναλυτής ενέργειας της εταιρείας δεδομένων και αναλύσεων εμπορευμάτων Kpler, Αλεσάντρο Αρμένια.

«Με τα σημερινά δεδομένα, είτε θα δούμε διακοπές ρεύματος είτε θα χρειαστεί να επενδύσουμε πολύ περισσότερα στις ενεργειακές υποδομές», πρόσθεσε.

Στον Τζέρνταπ 1, τον μεγαλύτερο υδροηλεκτρικό σταθμό της Σερβίας, η παραγωγή έχει υποχωρήσει στο 20% της δυναμικότητάς του, όπως δήλωσε στο Reuters ο διευθυντής παραγωγής του σταθμού, Ντάβορ Μάλγιοκοβιτς. Την ίδια ώρα, το άλλοτε πλατύ κανάλι ναυσιπλοΐας δίπλα στον σταθμό έχει συρρικνωθεί.

Η έλλειψη νερού έχει επηρεάσει επίσης τα συστήματα ψύξης των λιγνιτικών μονάδων ηλεκτροπαραγωγής του Κόστολατς, στη Σερβία, με αποτέλεσμα τη μείωση της παραγωγής, σύμφωνα με τη δημόσια εταιρεία ηλεκτρισμού EPS.

Για τον ίδιο λόγο, η κρατική εταιρεία πυρηνικής ενέργειας της Ρουμανίας, Nuclearelectrica, αναγκάστηκε να θέσει εκτός λειτουργίας έναν από τους δύο πυρηνικούς αντιδραστήρες της νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα.

Ελεγχόμενη έκρηξη στη Ρουμανία για την αύξηση της ροής του νερού προς πυρηνικό σταθμό

Στη Ρουμανία, το Πολεμικό Ναυτικό πραγματοποίησε ελεγχόμενη έκρηξη με στόχο να εκτρέψει μεγαλύτερη ποσότητα νερού προς τον Παλαιό Δούναβη και τον πυρηνικό σταθμό του Τσερναβόντα, ώστε να διευκολυνθεί η ψύξη του.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Adevărul, χρησιμοποιήθηκαν περίπου 180 κιλά εκρηκτικών για τη μετακίνηση ενός μεγάλου βράχου που περιόριζε τη ροή του νερού.

Ο υπηρεσιακός υπουργός Άμυνας της Ρουμανίας, Ράντου Μιρούτσα, χαρακτήρισε την επιχείρηση επιτυχημένη, τονίζοντας ότι θα συμβάλει τόσο στην αποτελεσματικότερη ψύξη του πυρηνικού σταθμού όσο και στη βελτίωση της ναυσιπλοΐας στον ποταμό.

Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι εάν οι ακραίες καιρικές συνθήκες συνεχιστούν, ο πυρηνικός σταθμός του Τσερναβόντα ενδέχεται να χρειαστεί να αναστείλει προσωρινά τη λειτουργία του. Όπως σημείωσε, κάθε επιπλέον ημέρα λειτουργίας του σταθμού έχει μεγαλύτερη αξία από το κόστος της επιχείρησης με τα εκρηκτικά.

Με πληροφορίες από Guardian