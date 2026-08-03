Οι γαλλικές Αρχές Ασφάλειας Τροφίμων προχωρούν στην ανάκληση για την επίμαχη παρτίδα με πατατάκια λόγω πιθανού θραύσματος γυαλιού.

Σε εθελοντική ανάκληση συγκεκριμένης παρτίδας από βιολογικά πατατάκια από τις γαλλικές αγορές προχώρησε η εταιρεία Pur Aliment SARL, καθώς διαπιστώθηκε ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί η πιθανότητα παρουσίας ξένου σώματος μέσα στη συσκευασία. Η ανάκληση αφορά το προϊόν «Chips de pommes de terre artisanales romarin sel marin 120 g» της μάρκας Pural – Bio c'est la Vie, το οποίο διατέθηκε στην αγορά της Γαλλίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, υπάρχει ενδεχόμενο σε ορισμένες συσκευασίες από βιολογικά πατατάκια με δενδρολίβανο και αλάτι να περιέχεται θραύσμα καφέ γυαλιού, γεγονός που καθιστά το προϊόν ακατάλληλο για κατανάλωση. Για προληπτικούς λόγους, οι καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί το συγκεκριμένο προϊόν καλούνται να μην το καταναλώσουν και να ακολουθήσουν τις οδηγίες ανάκλησης.

Αυτά είναι τα πατατάκια που ανακαλούνται

Η ανάκληση αφορά αποκλειστικά τις συσκευασίες των 120 γραμμαρίων με κωδικό GTIN 3184340001013, αριθμό παρτίδας 270119 και ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας (DDM) 19 Ιανουαρίου 2027. Το προϊόν κυκλοφόρησε στην αγορά από τις 15 έως τις 22 Ιουνίου 2026 και διατηρείται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. Τα πατατάκια διανεμήθηκαν σε ολόκληρη τη Γαλλία μέσω καταστημάτων βιολογικών προϊόντων, των καταστημάτων Botanic, καθώς και μέσω ηλεκτρονικών καταστημάτων.

Η εταιρεία επισημαίνει ότι ο πιθανός κίνδυνος σχετίζεται με την κατάποση αδρανούς ξένου σώματος, στην προκειμένη περίπτωση θραύσματος γυαλιού, το οποίο μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς ή άλλες ανεπιθύμητες επιπτώσεις στην υγεία. Για τον λόγο αυτό συνιστάται στους καταναλωτές να μην καταναλώσουν το προϊόν, ακόμη κι αν η συσκευασία φαίνεται άθικτη.

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Οι καταναλωτές που έχουν αγοράσει το προϊόν καλούνται να σταματήσουν άμεσα τη χρήση του, να το επιστρέψουν στο σημείο αγοράς και να επικοινωνήσουν με το κατάστημα από το οποίο το προμηθεύτηκαν. Η εταιρεία προβλέπει την επιστροφή χρημάτων στους καταναλωτές που θα επιστρέψουν το προϊόν, ενώ για περισσότερες πληροφορίες έχει διαθέσει τη γραμμή εξυπηρέτησης 03 88 09 80 98. Η ανάκληση πραγματοποιείται σε εθελοντική βάση από την Pur Aliment SARL, στο πλαίσιο προληπτικών μέτρων προστασίας των καταναλωτών, με στόχο την αποφυγή οποιουδήποτε κινδύνου από την πιθανή παρουσία θραυσμάτων γυαλιού στις επηρεαζόμενες συσκευασίες.