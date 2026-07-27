Ο Τραμπ αποφάσισε να αναστείλει τις επιθέσεις του στο Ιράν επειδή, όπως ο ίδιος λέει, του το ζήτησαν οι χώρες που συμμετέχουν στις ειρηνευτικές συνομιλίες.

Για μία ακόμα φορά ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε στη γνωστή επιθετική ρητορική του απέναντι στο Ιράν.

Με δηλώσεις του στο Axios, τη Δευτέρα ο Τραμπ δήλωσε πως αποφάσισε να αναστείλει τις αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν προκειμένου να δώσει μία ακόμα ευκαιρία στις διαπραγματεύσεις. Ωστόσο, υπογράμμισε πως θα μπορούσε να διατάξει την επιστροφή των δυνάμεων των ΗΠΑ σε εκτεταμένες στρατιωτικές επιχειρήσεις, αν η διπλωματία αποτύχει.

Φυσικά δεν είναι η πρώτη φορά που ο Τραμπ λέει κάτι ανάλογη ωστόσο, κατά το Axios αυτό έχει σημασία καθώς οι τωρινές διαπραγματεύσεις επικεντρώνονται σε μία νέα συμφωνία που θα μπορούσε να ανοίξει εκ νέου τα Στενά του Ορμούζ και να ξαναξεκινήσουν οι συζητήσεις για την επανέναρξη των συνομιλιών για μία συνολική συμφωνία για τα πυρηνικά.

Οι συζητήσεις διεξάγονται κατά βάση ανάμεσα στο Ιράν και το Ομάν. Αλλά το Κατάρ, το Πακιστάν, η Αίγυπτος και η αντιπροσωπεία του Τραμπ, δηλαδή ο γαμπρός του Τζάρεντ Κούσνερ και ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ είναι ενεργά εμπλεκόμενοι.

«Είμαστε σε βαθιές συζητήσεις με το Ιράν. Αν δεν αποδώσουν οι συνομιλίες, θα επιστρέψουμε σε μία σκληρή στρατιωτική δράση» είπε ο Τραμπ. Ερωτώμενος, για το πόσο καιρό είναι διατεθειμένος να δώσει ευκαιρία στις διαπραγματεύσεις, είπε «Όχι πολύ. Ή θα πάει γρήγορα ή καθόλου».

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Ο Τραμπ είπε την Παρασκευή ότι είχε αποφασίσει να αναστείλει τις επιθέσεις επειδή οι διαμεσολαβήτριες χώρες του ζήτησαν να δώσει στις διαπραγματεύσεις μία ακόμα ευκαιρία.

«Μού το ζήτησαν οι εμπλεκόμενοι στις συνομιλίες με το Ιράν»

«Όλοι όσοι εμπλέκονται με το Ιράν μου ζήτησαν: Μην επιτεθείς» είπε ο Τραμπ σημειώνοντας πως ο ίδιος θεωρεί ότι το Ιράν θέλει να κάνουν συμφωνία.

Απαντώντας γιατί συμφώνησε με το αίτημα των διαμεσολαβητών ο Τραμπ είπε «Τίποτα δεν έχει κερδηθεί, τίποτα δεν έχει χαθεί» και υπογράμμισε πως οι τιμές του πετρελαίου έχουν πέσει και το χρηματιστήριο έχει ανέβει, από τη στιγμή που ανέστειλε τις επιθέσεις.

Ωστόσο, όλα αυτά συμβαίνουν λίγες ώρες πριν από την επικείμενη συνάντηση στον Λευκό Οίκο, του Τραμπ με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου. Την 8η μεταξύ τους συνάντηση από την δεύτερη ανάληψη των καθηκόντων του Αμερικανού Προέδρου.

«Θα μιλήσω με τον Μπίμπι για το γεγονός πως αν δεν ήμουν εγώ πρόεδρο, το Ιράν θα είχε πυρηνικά όπλα μέχρι τώρα και το Ισραήλ θα είχε καταστραφεί» επανέλαβε ο Τραμπ.

Με πληροφορίες του Axios





