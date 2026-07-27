Σύμφωνα με την ανακοίνωση ανάκλησης οι καταναλωτές καλούνται να ελέγξουν αν διαθέτουν κάποιο από τα συγκεκριμένα προϊόντα και να μην τα καταναλώσουν εφόσον είναι αλλεργικοί ή ευαίσθητοι στο φιστίκι.

Ανάκληση συγκεκριμένων παρτίδων σοκολάτας Cadbury Dairy Milk Oreo Candy ανακοίνωσαν οι αρμόδιες Αρχές στον Καναδά, καθώς υπάρχει πιθανότητα να περιέχουν φιστίκι (pistachio), το οποίο δεν αναφέρεται στη λίστα των συστατικών της συσκευασίας.

Η προειδοποίηση αφορά καταναλωτές που έχουν αλλεργία ή ευαισθησία στους ξηρούς καρπούς, καθώς η κατανάλωση του προϊόντος μπορεί να προκαλέσει σοβαρή ή ακόμη και απειλητική για τη ζωή αλλεργική αντίδραση.

Αυτές είναι οι σοκολάτες που ανακαλούνται

Τα προϊόντα που ανακαλούνται είναι η Cadbury Dairy Milk Oreo Candy (bar) 38 γραμμαρίων και η Cadbury Dairy Milk Oreo Candy (συσκευασία 12 τεμαχίων x 38 γραμμάρια). Οι κωδικοί παρτίδων που επηρεάζονται είναι:

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Οι καταναλωτές καλούνται να ελέγξουν αν διαθέτουν κάποιο από τα συγκεκριμένα προϊόντα και να μην τα καταναλώσουν εφόσον είναι αλλεργικοί ή ευαίσθητοι στο φιστίκι. Παράλληλα, τα ανακληθέντα προϊόντα δεν πρέπει να πωλούνται, να διανέμονται ή να σερβίρονται. Οι οδηγίες αναφέρουν ότι μπορούν να απορριφθούν ή να επιστραφούν στο σημείο αγοράς. Η ανάκληση αφορά προϊόντα που διακινήθηκαν σε ολόκληρο τον Καναδά, τόσο μέσω φυσικών καταστημάτων όσο και μέσω διαδικτύου.