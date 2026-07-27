«Θα συζητήσουμε όλα τα ζητήματα της ατζέντας, πρώτα και κύρια το Ιράν», είπε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου λίγο πριν από την αναχώρησή του.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου αναχώρησε πριν από λίγο από το Ισραήλ για να μεταβεί στην Ουάσινγκτον, όπου την Τρίτη θα συναντηθεί με τον Ντόναλντ Τραμπ.

«Είμαι καθ' οδόν για την Ουάσινγκτον για να συναντήσω τον φίλο μου, τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Αυτή είναι η όγδοη συνάντηση μαζί του από τότε που εξελέγη πρόεδρος για τη δεύτερη θητεία του, περισσότερες από οποιονδήποτε άλλο διεθνή ηγέτη. Αυτή είναι μια μεγάλη τιμή, αλλά είναι επίσης μια μεγάλη ευθύνη», είπε κατά την αναχώρησή του ο Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Στις δηλώσεις του συνέχισε λέγοντας πως «από την εμπειρία μου ως πρωθυπουργός, σε αυτούς τους σύνθετους καιρούς πρέπει να δράσουμε με μεγάλη αποφασιστικότητα και μεγάλη σοφία. Θα συζητήσουμε όλα τα ζητήματα της ατζέντας, πρώτα και κύρια το Ιράν. Φυσικά, ο στόχος μας είναι να διασφαλίσουμε την ασφάλειά μας και επίσης να επεκτείνουμε τον κύκλο της ειρήνης γύρω μας».

{https://x.com/IsraeliPM/status/2081711809216602285}

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ξεκαθάρισε λίγο πριν μπει στο αεροπλάνο του πως ξεκινά «αυτή την αποστολή με έναν σαφή στόχο – να εξασφαλίσω την ασφάλεια, τη δύναμη και το μέλλον του αγαπημένου μας Κράτους του Ισραήλ. Και ξεκινώ επίσης μια άλλη αποστολή: Να αποτίσω τις τελικές τιμές στον φίλο μας, έναν αληθινό δικό μου φίλο και έναν φίλο του Κράτους του Ισραήλ, Λίντσεϊ Γκράχαμ, έναν από τους μεγαλύτερους φίλους που γνώρισε ποτέ το Κράτος του Ισραήλ. Και είμαι βέβαιος ότι σε αυτό το ζήτημα εκπροσωπώ επίσης εσάς, τους πολίτες του Ισραήλ».