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Ο δράστης ακινητοποιήθηκε από αστυνομικό που βρισκόταν εκτός υπηρεσίας.

Η γαλλική αστυνομία συνέλαβε σήμερα, Δευτέρα, έναν άνδρα που επιτέθηκε και τραυμάτισε με μαχαίρι τρεις γυναίκες κοντά στην περιοχή Porte de Clichy, στο βόρειο Παρίσι, όπως ανακοίνωσε σε συνέντευξη Τύπου ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας, Λοράν Νούνιες.

Η επίθεση κατά των γυναικών, ηλικίας 19, 24 και 36 ετών, σημειώθηκε γύρω στις 11:30 π.μ. (09:30 GMT), με τον δράστη να χρησιμοποιεί ως όπλα δύο μαχαίρια κουζίνας. Ο Νούνιες επιβεβαίωσε ότι δύο από τις τρεις γυναίκες τραυματίστηκαν σοβαρά, προσθέτοντας ωστόσο ότι η ζωή τους δεν βρίσκεται σε κίνδυνο.

Ο υπουργός δήλωσε ότι ο άνδρας ακινητοποιήθηκε από αστυνομικό που βρισκόταν εκτός υπηρεσίας.

Η ταυτότητα του υπόπτου και το κίνητρό του παραμένουν αδιευκρίνιστα.

Με πληροφορίες από France 24