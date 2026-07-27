Έντονες αντιδράσεις και ευρεία συζήτηση έχει προκαλέσει η τοποθέτηση γιγαντιαίας προεκλογικής πινακίδας σε κεντρικό αυτοκινητόδρομο της Κύπρου, με πρωταγωνιστή τον Γκάντι Άιζενκοτ.
Ο ιδρυτής του κόμματος Yashar, πρώην αρχηγός του στρατού του Ισραήλ (IDF) και βασικός διεκδικητής της ισραηλινής πρωθυπουργίας, φιγουράρει σε μια διαφημιστική εκστρατεία που διχάζει.
«Ξεκουραστήκατε; Διασκεδάσατε; Τώρα επιστρέφουμε και νικάμε!» αναγράφεται στα εβραϊκά σε μια από τις γιγοντοαφίσες που εθεάθηκαν στο νησί της Κύπρου.
Το περιστατικό έχει ανάψει «φωτιές» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εγείροντας ερωτήματα για τα όρια της προεκλογικής δραστηριότητας ξένων κρατών στο νησί, την ώρα που η παρουσία Ισραηλινών πολιτών στην Κύπρο καταγράφει σημαντική αύξηση.
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Αξίζει να σημειωθεί πως, σύμφωνα με ισραηλινά μέσα, η εκστρατεία γεννήθηκε από την ιδέα να απευθυνθεί ο Άιζενκοτ σε Ισραηλινούς που παραθερίζουν αυτή την περίοδο στο εξωτερικό, και συγκεκριμένα σε έναν προορισμό που θεωρείται ιδιαίτερα δημοφιλής για οικογένειες κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών.
Κύκλοι του κόμματος Yashar αναφέρουν ότι υπάρχει σχεδιασμός για επέκταση της προβολής και σε άλλες χώρες όπου παραθερίζουν αυτή την περίοδο Ισραηλινοί τουρίστες, αν και μέχρι τώρα μόνο η Κύπρος... είχε την τιμητική της.
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