Η Shein είχε 281 εκατομμύρια ενεργούς πελάτες, σημειώνοντας αύξηση άνω του 16% σε σχέση με έναν χρόνο νωρίτερα.

Η Shein ανακοίνωσε ότι πέρασε σε τριμηνιαίες ζημιές, καθώς οι πωλήσεις της επιβραδύνθηκαν μετά την απόφαση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να καταργήσει την απαλλαγή από τους εισαγωγικούς δασμούς για μικρά πακέτα.

Η εξέλιξη έρχεται σε μια περίοδο αβεβαιότητας σχετικά με τον εμπορικό πόλεμο μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, ο οποίος προς το παρόν βρίσκεται σε αναστολή.

Ο κολοσσός της γρήγορης μόδας ανακοίνωσε ότι κατέγραψε ζημιές 99 εκατ. δολαρίων το πρώτο τρίμηνο του έτους, σε σύγκριση με καθαρά κέρδη 395 εκατ. δολαρίων την ίδια περίοδο πέρυσι.

Η ανακοίνωση αποτελεί μέρος της προετοιμασίας της εταιρείας ενόψει της εισαγωγής της στο χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ.

«Σε απάντηση στην αύξηση των δασμών και των φόρων, εξετάζουμε ένα ευρύ φάσμα επιλογών, συμπεριλαμβανομένων των αυξήσεων στις τιμές μας στην αγορά των ΗΠΑ, ώστε να αντισταθμίσουμε μέρος του αυξημένου κόστους», ανέφερε η Shein.

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Η εταιρεία δήλωσε επίσης ότι ο πόλεμος στο Ιράν επηρέασε τη ζήτηση, αύξησε τα κόστη και προκάλεσε καθυστερήσεις στις παραδόσεις σε ορισμένες αγορές.

Τα στοιχεία του πρώτου τριμήνου επηρεάστηκαν εν μέρει και από μια λογιστική ζημιά ύψους 328 εκατ. δολαρίων, η οποία προέκυψε λόγω αλλαγής στον τρόπο αποτίμησης ειδικών μετοχών επενδυτών. Οι συγκεκριμένες μετοχές μπορούν αργότερα να μετατραπούν σε κοινές μετοχές και η αξία τους μπορεί να μεταβληθεί πριν από την εισαγωγή στο χρηματιστήριο.

Ένα δισεκατομμύριο παραγγελίες

Η κατάθεση έδειξε ότι για το έτος που έληξε στα τέλη Μαρτίου 2026 η Shein είχε 281 εκατομμύρια ενεργούς πελάτες, σημειώνοντας αύξηση άνω του 16% σε σχέση με έναν χρόνο νωρίτερα. Οι πελάτες πραγματοποίησαν συνολικά περισσότερες από ένα δισεκατομμύριο παραγγελίες.

Στις 10 Ιουλίου, η Ρυθμιστική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Κίνας (CSRC) ενέκρινε την πώληση μετοχών της Shein στο Χονγκ Κονγκ, μετά τις αποτυχημένες προσπάθειες της εταιρείας να εισαχθεί στα χρηματιστήρια της Νέας Υόρκης και του Λονδίνου.

Η εισαγωγή στο χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ αναμένεται να πραγματοποιηθεί τους επόμενους μήνες.

Η απαλλαγή de minimis επέτρεπε σε προϊόντα αξίας έως 800 δολαρίων να εισέρχονται στις ΗΠΑ χωρίς την επιβολή εισαγωγικών δασμών. Οι Αμερικανοί καταναλωτές αξιοποιούσαν αυτή την εξαίρεση για να αγοράζουν φθηνά προϊόντα από ηλεκτρονικές πλατφόρμες όπως η Shein και η Temu.

«Η κατάργηση της αμερικανικής απαλλαγής de minimis είχε αρνητικό αντίκτυπο στις πωλήσεις μας στις ΗΠΑ και στη συνολική ανάπτυξη των καθαρών εσόδων μας», ανέφερε η Shein στην κατάθεσή της.

Νωρίτερα τον Ιούλιο, η Ευρωπαϊκή Ένωση επέβαλε τέλος 3 ευρώ στις εισαγωγές ηλεκτρονικού εμπορίου χαμηλής αξίας.

Το μέτρο έχει στόχο να περιορίσει αυτό που η ΕΕ χαρακτηρίζει αθέμιτο ανταγωνισμό από την Κίνα.

Με πληροφορίες από BBC