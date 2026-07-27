Τα καταφύγια στη Γαλλία και την Ισπανία γέμισαν ασφυκτικά τη Δευτέρα από εξαντλημένους ανθρώπους που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους στα διάσπαρτα μέτωπα της φωτιάς. Την ίδια ώρα, οι αρχές προειδοποιούν για ένα νέο κύμα καύσωνα.

Οι φωτιές που σαρώνουν τα δάση στη νοτιοδυτική Γαλλία και την κεντρική Ισπανία είναι από τις χειρότερες των τελευταίων δεκαετιών και έχουν ξεσπάσει στην αιχμή της θερινής τουριστικής περιόδου.

Περισσότεροι από 325.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους εξαιτίας των μετώπων που τροφοδοτούνται από δάση τα οποία έχουν αποξηρανθεί εντελώς από τα διαδοχικά κύματα καύσωνα και την έλλειψη βροχοπτώσεων από τον Μάιο.

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«Όλοι έπρεπε να φύγουν γρήγορα από το χωριό – ήταν μια κρίσιμη κατάσταση και ο κόσμος είχε φοβηθεί», δήλωσε στο AFP η 50χρονη Όλγα Κονγκάτσα σε αυτοκινητόδρομο στην περιοχή της Μαδρίτης, όπου η αστυνομία είχε αποκλείσει την πρόσβαση στο σπίτι της στο Ρομπλέδο δε Τσαβέλα.

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«Ο σύζυγός μου κι εγώ φύγαμε με ό,τι προλάβαμε να αρπάξουμε – κάποια σημαντικά έγγραφα και μερικά ρούχα».

Η πυρκαγιά στη Γαλλία προκάλεσε ένα σύννεφο φωτιάς (pyrocumulonimbus) – ένα γιγαντιαίο καταιγιδοφόρο νέφος που μπορεί να δημιουργήσει δικούς του ανέμους, κεραυνούς και μερικές φορές ανεμοστρόβιλους που προκαλούν νέες εστίες. Σύμφωνα με την Εθνική Ομοσπονδία Πυροσβεστών της Γαλλίας, το φαινόμενο αυτό δεν είχε παρατηρηθεί ποτέ ξανά στη χώρα.

«Πρόκειται για μια μάχη Δαβίδ εναντίον Γολιάθ... Κάποια στιγμή θα βρούμε ένα αδύνατο σημείο και θα χτυπήσουμε εκεί», δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου της Ομοσπονδίας, Ερίκ Μπροκαρντί.

Χιλιάδες πυροσβέστες, με τη συνδρομή ειδικών πυροσβεστικών αεροσκαφών, δίνουν μάχη με τις φλόγες και τα σύννεφα τοξικού καπνού.

Ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, πραγματοποιεί αυτή την ώρα έκτακτη συνεδρίαση του κυβερνητικού συμβουλίου διαχείρισης κρίσεων, ενώ ο Ισπανός Πρωθυπουργός, Πέδρο Σάντσεθ, θα επισκεφθεί πληγείσα περιοχή στη Βαλένθια, στα ανατολικά της χώρας, όπου οι πυροσβέστες μάχονται με μια νέα εστία.

Η επικεφαλής της Πολιτικής Προστασίας της Ισπανίας, Βιρχίνια Μπαρκόνες, δήλωσε την Κυριακή ότι η χώρα μάχεται με ένα «τέρας» στην πυρκαγιά γύρω από την Άβιλα.

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«Έχουμε να κάνουμε με μια περίμετρο 280 χιλιομέτρων που καλύπτει 770.000 στρέμματα», δήλωσε η Μπαρκόνες στο κρατικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο TVE.

«Η φωτιά είναι αυτή που ορίζει τους κανόνες»

Οι επιστήμονες τονίζουν ότι η κλιματική αλλαγή καθιστά αυτά τα ακραία καιρικά φαινόμενα πιο συχνά και πιο έντονα.

Στη Γαλλία, η νομάρχης της νοτιοδυτικής περιοχής της Ζιρόντ, όπου συγκεντρώνονται οι πυρκαγιές της χώρας, κάλεσε τους τουρίστες να απομακρυνθούν και να αναζητήσουν «άλλους προορισμούς».

«Ο άνεμος αλλάζει τόσο πολύ, η φωτιά είναι πραγματικά αυτή που ορίζει τους κανόνες», δήλωσε ένας πυροσβέστης.

Η πυρκαγιά έχει καταστρέψει 420.000 στρέμματα στη Ζιρόντ –μια έκταση επταπλάσια από το Μανχάταν– από την Τετάρτη.

Περίπου 220.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από την περιοχή, ενώ 45 κάμπινγκ αναγκάστηκαν να αναστείλουν τη λειτουργία τους, καταστρέφοντας τα σχέδια διακοπών περίπου 40.000 ανθρώπων. Άλλοι 30.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους λόγω πυρκαγιών σε άλλες περιοχές της Γαλλίας.

Οι τοπικές αρχές της Ζιρόντ δήλωσαν νωρίς το πρωί της Δευτέρας ότι η πυρκαγιά παρέμεινε «γενικά σταθερή» κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Με το λάστιχο του κήπου στο χέρι, ο Ζορζ Κλιβάζ ψέκαζε νερό κατά μήκος ενός δρόμου που οδηγεί στην ιδιοκτησία του στο Σαιν-Ζαν-ντ'Ιλάκ στη Ζιρόντ, καθώς η πυρκαγιά έκαιγε λίγα χιλιόμετρα μακριά.

«Το κάνουμε αυτό για να επιβραδύνουμε την προέλαση της φωτιάς· θέλουμε να σώσουμε τα σπίτια μας», δήλωσε στο AFP. Παρόλο που το χωριό εκκενώθηκε την Παρασκευή, ο Κλιβάζ δήλωσε ότι ο ίδιος και η οικογένειά του προσπαθούσαν να αντέξουν. «Αλλά οι πυροσβέστες μάς λένε ότι σε δύο ή τρεις ώρες η φωτιά θα είναι εδώ».

Χιλιάδες άνθρωποι βρήκαν καταφύγιο στο Μπορντό

Η φωτιά πλησίασε την Κυριακή σε απόσταση αναπνοής –λιγότερο από 16 χιλιόμετρα– το Μπορντό, την έκτη μεγαλύτερη πόλη της Γαλλίας, που έχει μετατραπεί σε καταφύγιο για χιλιάδες ανθρώπους που απομακρύνθηκαν από τις κωμοπόλεις και τα χωριά τους.

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Πολλοί από αυτούς βρήκαν καταφύγιο στο χαώδες εκθεσιακό κέντρο του Μπορντό, ενωμένοι από τον φόβο, τη σύγχυση και την αποφασιστικότητα να επιστρέψουν στα σπίτια τους, τα οποία ελπίζουν απεγνωσμένα ότι θα γλιτώσουν από τις φλόγες.

Σε αυτή την αυτοσχέδια κοινότητα ακούγονται διαφορετικές φωνές, που μαρτυρούν τις διαφορετικές διαδρομές των κατοίκων σε ολόκληρη την περιοχή της Ζιρόντ. Ο φόβος μετριάζεται από την ελπίδα, η ευγνωμοσύνη προς τους πυροσβέστες συνοδεύεται από οργή προς τις αρχές και η αισιοδοξία για γρήγορη ανάκαμψη αντισταθμίζεται από την ανησυχία για τις δυνάμεις της φύσης που οδήγησαν σε αυτή την καταστροφή.

Έρχεται νέο κύμα καύσωνα

Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν πως ένα νέο κύμα καύσωνα ενδέχεται να πλήξει τη Γαλλία από την Τρίτη, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 40°C σε ορισμένες περιοχές.

Περίπου 75.000 κάτοικοι έχουν απομακρυνθεί από την περιοχή της Μαδρίτης, την Άβιλα, το Τολέδο και την ανατολική περιοχή της Καστεγιόν στη Βαλένθια.

Τη Δευτέρα, οι αρχές ανέφεραν ότι η πυρκαγιά «δεν έχει τεθεί ακόμη υπό έλεγχο», αλλά ως δείγμα προόδου ανακοίνωσαν ότι θα επαναλειτουργήσει ένα κάμπινγκ από το οποίο είχαν απομακρυνθεί 4.500 άνθρωποι, ενώ θα επιτραπεί επίσης η επιστροφή ηλικιωμένων στα σπίτια τους σε άλλη περιοχή, εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες.

Αξιωματούχοι δήλωσαν ότι οι άνεμοι ωθούσαν τις πυρκαγιές κοντά στη Μαδρίτη προς τα νότια, μακριά από την πρωτεύουσα προς το παρόν, αλλά αναγκάζουν την εκκένωση περισσότερων χωριών στο πέρασμά τους.

Η πυρκαγιά κοντά στη Βαλένθια της Ισπανίας στοίχισε τη ζωή σε ένα άτομο το Σάββατο – πρόκειται για τον μοναδικό θάνατο πολίτη που έχει αναφερθεί μέχρι στιγμής στις πυρκαγιές. Στη Γαλλία, δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους κοντά στο Μπορντό την Τρίτη.