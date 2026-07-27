Εν μέσω καταστροφής, μικρές πράξεις θάρρους συνεχίζουν να σώζουν ζωές τετράποδων πλασμάτων...

Τις τελευταίες ημέρες χιλιάδες ζώα δίνουν μάχη για τη ζωή τους στην ισπανική ύπαιθρο, όπου μαίνονται τεράστιες φωτιές. Από σκυλιά που παγιδεύτηκαν σε αγροικίες μέχρι λιοντάρια και άλογα κλεισμένα σε εσωτερικούς χώρους αφέθηκαν ελεύθερα να τρέξουν μακριά από τις φλόγες, καθώς απλοί πολίτες και ομάδες έκτακτης ανάγκης ρίσκαραν τα πάντα για να τα σώσουν.

Αγέλη κυνηγετικών σκύλων διασώθηκε μέσα από τις φλόγες στην Άβιλα

Πυροσβέστες από τη Σαλαμάνκα, οι οποίοι είχαν μεταβεί για να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση της μεγάλης πυρκαγιάς στο Μπουργκοόντο της Άβιλα, βρέθηκαν αντιμέτωποι με μια επείγουσα επιχείρηση διάσωσης: μια ολόκληρη αγέλη κυνηγετικών σκύλων είχε παγιδευτεί μέσα σε αγροικία, καθώς οι φλόγες πλησίαζαν το σημείο.

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Οι πυροσβέστες δημιούργησαν φράγμα νερού γύρω από το κτίριο, κρατώντας τη φωτιά μακριά για όσο χρόνο χρειαζόταν ώστε να προστατευτεί η κατασκευή.

Μόλις ο άμεσος κίνδυνος υποχώρησε, μπήκαν στο σπίτι, ηρέμησαν τα τρομαγμένα σκυλιά, τους έδωσαν νερό και παρέμειναν μαζί τους μέχρι να μειωθούν οι επιπτώσεις από τον καπνό και τη ζέστη.

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Κάτοικοι που παρακολουθούσαν την επιχείρηση δήλωσαν ότι τα ζώα έτρεμαν και ήταν λαχανιασμένα όταν έφτασαν οι πυροσβέστες. Χωρίς αυτή τη γρήγορη επέμβαση, πιθανότατα η αγέλη δεν θα είχε επιβιώσει.

Απλοί πολίτες ανοίγουν τα σπίτια τους σε εγκλωβισμένα ζώα

Την ώρα που πυροσβέστες επιχειρούσαν στα πύρινα μέτωπα, απλοί πολίτες οργανώθηκαν αθόρυβα. Ένα δίκτυο μέσω WhatsApp, που είχε δημιουργηθεί πριν από δύο χρόνια, με αφορμή τις τότε φωτιές που έπληξαν τη Μαδρίτη, ενεργοποιήθηκε ξανά.

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Κάτοικοι έχουν ήδη φιλοξενήσει 20 γάτες, 25 πρόβατα και τρία σκυλιά από οικογένειες που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις περιοχές στη δυτική Μαδρίτη.

{https://x.com/ElPeriodico_Esp/status/2080650778033709399}

Μία κάτοικος του Καραμπαντσέλ, η Έλι, είναι έτοιμη να φιλοξενήσει τρεις γάτες που αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε γκαράζ, εάν ο προσωρινός φροντιστής τους χρειαστεί διάλειμμα.

Κάτοικοι του Λος Γκαγιάρδος και του Μπεδάρ επίσης έσπευσαν να βοηθήσουν ανθρώπους με ζώα, προσφέροντας καταφύγιο σε σκύλους, γάτες, ακόμη και άλογα πριν αυτά πανικοβληθούν και τρέξουν για να σωθούν.

Μηνύματα ανταλλάσσονται συνεχώς, προσφέροντας διαθέσιμα δωμάτια, χώρους για ζώα ή ακόμη και μια ασφαλή γωνιά σε έναν κήπο. Πολλά από τα ζώα φτάνουν καλυμμένα με στάχτη, με τα μάτια τους να δακρύζουν από τον καπνό, και χρειάζονται ήρεμο περιβάλλον και προσεκτική φροντίδα μέχρι να συνέλθουν.

Τραγουδίστρια αγωνίζεται να σώσει τα άλογά της

Στη Σεγόβια, η τραγουδίστρια Isabel Aaiún γιόρταζε τη νίκη της Ισπανίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο όταν η φωτιά κοντά στη Μπριέβα άλλαξε ξαφνικά κατεύθυνση. Φορώντας ακόμη τη φανέλα της εθνικής ομάδας, έτρεξε στη φάρμα της καθώς ο άνεμος έσπρωχνε τις φλόγες προς τα εκεί.

Χωρίς χρόνο για χάσιμο, εκείνη και οι βοηθοί της άνοιξαν τις πύλες και άφησαν τα άλογα ελεύθερα ώστε να απομακρυνθούν από το μέτωπο της φωτιάς.

«Ξαφνικά υπήρξε μεγάλη έξαρση της φωτιάς που κατευθυνόταν κατευθείαν προς τη φάρμα», δήλωσε αργότερα στους ακολούθους της. Ακολούθησαν ώρες αναζήτησης, μέχρι να εντοπιστούν όλα τα άλογα και να επιβεβαιωθεί ότι η περιοχή ήταν ασφαλής.

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Οι φροντιστές σε σαφάρι αρνούνται να εγκαταλείψουν τα ζώα

Στο Safari Park Madrid στην Αλδέα ντελ Φρέσνο, η φωτιά πλησίασε σε απόσταση μόλις 300 μέτρων. Το προσωπικό είχε ήδη μεταφέρει ρινόκερους, λιοντάρια, καμηλοπαρδάλεις, ελέφαντες και τίγρεις σε εσωτερικούς χώρους, είχε θέσει σε λειτουργία γεννήτριες για τον κλιματισμό και διατηρούσε ενεργά όλα τα συστήματα ψεκασμού νερού για να διαβρέχει το έδαφος.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης διέταξαν πλήρη εκκένωση. Τέσσερις φροντιστές αρνήθηκαν να φύγουν. Έπειτα από δύσκολες διαπραγματεύσεις, τους επετράπη να παραμείνουν εκεί τη νύχτα, σε περίπτωση που χρειαζόταν να μετακινήσουν εκ νέου τα ζώα.

Το επόμενο πρωί, τα μεγάλα ζώα επέστρεψαν σταδιακά στους εξωτερικούς τους χώρους. Αργότερα την ίδια ημέρα, ομάδα οκτώ εργαζομένων του πάρκου μετέβη στη Νάβας ντελ Ρέι για να βοηθήσει στην εκκένωση του κέντρου Fauna Kuna Ibérica. Μετέφεραν γύπες, έναν ιβηρικό λύκο και έναν λύγκα. Ο λύκος και ο λύγκας χρειάστηκε να ναρκωθούν για τη μεταφορά, αλλά μετά την ασφαλή επιστροφή τους στο πάρκο τα δύο ζώα ανέκαμψαν.

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Στη Γαλλία, παρόμοιες εικόνες καταγράφηκαν κοντά στο Μπορντό και στη Λαντ, όπου ιδιοκτήτες άφησαν ελεύθερα τα άλογά τους για να ξεφύγουν από τις φλόγες. Και στις δύο χώρες εμφανίστηκε η ίδια αθόρυβη αποφασιστικότητα: άνθρωποι που έβαλαν τα ζώα σε προτεραιότητα, ακόμη και όταν τα δικά τους σπίτια βρίσκονταν σε κίνδυνο.

{https://x.com/Tr32com/status/2080937271101112747}

Αυτή τη στιγμή, μόνο στη Μαδρίτη και την Άβιλα, περισσότεροι από 60.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί ή βρίσκονται σε περιορισμό, ενώ δεκάδες χιλιάδες εκτάρια γης έχουν μετατραπεί σε μαύρο τοπίο.

Όμως, εν μέσω καταστροφής, μικρές πράξεις θάρρους συνεχίζουν να σώζουν ζωές τετράποδων πλασμάτων...

Με πληροφορίες από euroweeklynews.com