Το αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε στο φεστιβάλ Bite of Seattle, που τιμά την τοπική αγορά τροφίμων.

Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν μετά από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν σε φεστιβάλ φαγητού κοντά στο Space Needle στο Σιάτλ την Κυριακή.

Η δήμαρχος Κέιτι Ουίλσον δήλωσε ότι ένας ύποπτος συνελήφθη μετά το περιστατικό στο Seattle Center, το οποίο φιλοξενούσε το ετήσιο φεστιβάλ φαγητού «Bite of Seattle» καθ' όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.Ένας δεύτερος ύποπτος διέφυγε από το σημείο και δεν έχει ακόμη συλληφθεί.

Σύμφωνα με τον υποδιευθυντή της αστυνομίας του Σιάτλ, Ταιρόν Ντέιβις, οι ύποπτοι πιθανότατα πυροβολούσαν ο ένας εναντίον του άλλου.

Δύο θάνατοι επιβεβαιώθηκαν στο σημείο, ενώ ένα ακόμη άτομο υπέκυψε στα τραύματά του αργότερα στο νοσοκομείο. Μεταξύ των τραυματιών περιλαμβάνεται ένα αγοράκι δύο ετών.

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Βίντεο που αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο έδειχναν ανθρώπους να αναζητούν καταφύγιο στο εμβληματικό Space Needle της. Στα βίντεο διακρίνονται άνθρωποι κουλουριασμένοι στο έδαφος, να καλύπτονται πίσω από κολώνες και ράφια με εμπορεύματα στο λόμπι.

{https://x.com/MrAndyNgo/status/2081566574125654285}

{https://x.com/newsnoteworthy/status/2081564517662671072}

Η Αστυνομική Διεύθυνση του Σιάτλ ανακοίνωσε ότι η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και κάλεσε το κοινό να αποφεύγει την περιοχή, ενώ η Ουίλσον ανέφερε σε δήλωσή της ότι θέλει να «ευχαριστήσει τους αστυνομικούς του Σιάτλ που έσπευσαν στο σημείο και συνέλαβαν έναν ύποπτο».

Αρχικά είχε ανακοινώσει τη σύλληψη δύο υποπτών, πριν επικαιροποιήσει τη δήλωσή της αργότερα το βράδυ της Κυριακής.

{https://x.com/komonews/status/2081592915059507443}

Τέσσερις από τους τραυματίες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο σε σταθερή κατάσταση, ενώ ένας πέμπτος επέλεξε να μην διακομιστεί, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η πυροσβεστική υπηρεσία.

{https://x.com/europa/status/2081589624128913417}