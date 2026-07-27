Στα μέσα Ιανουαρίου, έπειτα από έξι μήνες ειδικής φροντίδας από τους ανθρώπους του ζωολογικού κήπου, ο Punch τοποθετήθηκε στον χώρο με τους υπόλοιπους πιθήκους, περίπου 50 συνολικά.Ο Punch δεν είναι πλέον το μικρό, στρουμπουλό πιθηκάκι που κρατούσε συνέχεια το λούτρινο.

Τα πρώτα του γενέθλια γιόρτασε ο Punch, ο μικρός μακάκος που ζει σε ζωολογικό κήπο στην Ιαπωνία και κέρδισε τις καρδιές πολλών ανθρώπων όταν εγκαταλείφθηκε αμέσως μετά τη γέννησή του από τη μητέρα του - πιθανότατα λόγω εξάντλησης - βρίσκοντας παρηγοριά σε ένα λούτρινο αρκουδάκι.

Ο Punch δεν είναι πλέον το μικρό, στρουμπουλό πιθηκάκι που κρατούσε συνέχεια το λούτρινο. Σήμερα είναι δύσκολο να ξεχωρίσει από τους υπόλοιπους πιθήκους, καθώς κινείται, παίζει και κοινωνικοποιείται μαζί τους.

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Παρόλα αυτά, εξακολουθεί να προσελκύει πλήθη επισκεπτών και έχει λάβει περίπου 2.500 κάρτες γενεθλίων από την Ιαπωνία αλλά και από άλλες χώρες, δήλωσε ο διευθυντής του ζωολογικού κήπου, Τακάσι Γιασουναγκά. Πολλές από αυτές τις κάρτες και τα μηνύματα έχουν τοποθετηθεί στους τοίχους μιας ειδικής έκθεσης για τα γενέθλια του Punch, όπου οι επισκέπτες μπορούν να παρακολουθήσουν βίντεο με την πορεία του από τις πρώτες ημέρες της ζωής του.

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«Καθώς ο Punch καθημερινά προσπαθούσε πολύ σκληρά να επιβιώσει, οι δύο φροντιστές του έκαναν ό,τι μπορούσαν, ενώ το υπόλοιπο προσωπικό τον παρακολουθούσε και τον υποστήριζε», ανέφερε ο Γιασουναγκά, αναπολώντας την προηγούμενη χρονιά.

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Στα μέσα Ιανουαρίου, έπειτα από έξι μήνες ειδικής φροντίδας από τους ανθρώπους του ζωολογικού κήπου, ο Punch τοποθετήθηκε στον χώρο με τους υπόλοιπους πιθήκους, περίπου 50 συνολικά. Η προσαρμογή του στο νέο περιβάλλον ήταν δύσκολη, αλλά αυτή ακριβώς η προσπάθειά του ήταν που τον έκανε διάσημο.

{https://x.com/nexta_tv/status/2022944640953913669}

Τον Φεβρουάριο, φωτογραφίες του Punch με το λούτρινο παιχνίδι του, τις οποίες δημοσίευσε ο ζωολογικός κήπος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έγιναν αμέσως viral και οδήγησαν δεκάδες χιλιάδες επισκέπτες στον χώρο, με τους μισούς από αυτούς να προέρχονται από το εξωτερικό, σύμφωνα με τον Γιασουναγκά.

Όταν οι άλλοι πίθηκοι τον απομάκρυναν, ο μικρός Punch επέστρεφε γρήγορα στο λούτρινο ουρακοτάγκο και το αγκάλιαζε για παρηγοριά. Οι θαυμαστές του τον ενθάρρυναν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με το hashtag #HangInTherePunch («Κράτα γερά, Punch»).

Τελικά, τα κατάφερε!

Με πληροφορίες από AP