Οι ΗΠΑ έριξαν 500.000 τόνους οστράκων από στρείδια στον ωκεανό το 2007. Σχεδόν δύο δεκαετίες μετά, δημιουργήθηκε ένας ακμάζων βιότοπος για χιλιάδες θαλάσσια είδη.

Αυτό που κάποτε έμοιαζε με απορρίμματα έχει μετατραπεί σε ένα ισχυρό εργαλείο για την αποκατάσταση της θαλάσσιας ζωής κατά μήκος των ακτών του Κόλπου της Φλόριντα.

Μεταξύ 2007 και 2024, η αμερικανική πολιτεία επέστρεψε περισσότερους από 500.000 τόνους ανακυκλωμένων οστράκων στρειδιών και αχιβάδων στον Κόλπο του Μεξικού, στο πλαίσιο μιας προσπάθειας αναγέννησης των κατεστραμμένων υφάλων στρειδιών και των παρακτίων βιοτόπων. Μάλιστα τα όστρακα δεν αφαιρέθηκαν από τον ωκεανό, αλλά συλλέχθηκαν από εστιατόρια θαλασσινών και μονάδες επεξεργασίας.

Αντί καταλήξουν σε χωματερές, τοποθετήθηκαν σε περιοχές όπου οι φυσικοί ύφαλοι στρειδιών εξαφανίζονταν σταδιακά με την πάροδο των ετών. Αρχικά, το έργο δέχθηκε επικρίσεις, με ορισμένους να σχολιάζουν σκωπτικά πως επρόκειτο απλώς για απόρριψη μπάζων στη θάλασσα. Στα πρώτα στάδια, υπήρχαν ελάχιστες ορατές αποδείξεις ότι το σχέδιο απέδιδε, και ακόμη και οι ερευνητές δεν ήταν βέβαιοι για την επιτυχία του εγχειρήματος.

Κάτω από την επιφάνεια του νερού, ωστόσο, κρίσιμες οικολογικές διεργασίες είχαν ήδη ξεκινήσει.

Ένα έργο που πολλοί απέρριψαν, αλλά τελικά είχε αποτέλεσμα

Μόλις τα όστρακα τοποθετήθηκαν στο βυθό, βακτήρια αποίκισαν γρήγορα τις επιφάνειές τους, σχηματίζοντας ένα λεπτό στρώμα γνωστό ως «βιοϋμένιο» (biofilm). Αυτό αποτελεί ένα από τα πρώτα δομικά στοιχεία ενός υγιούς θαλάσσιου οικοσυστήματος, καθώς δημιουργεί τις απαραίτητες συνθήκες ώστε άλλοι οργανισμοί να προσκολληθούν, να εγκατασταθούν και να αναπτυχθούν.

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Καθώς τα όστρακα διασπώνταν αργά, απελευθέρωναν ασβέστιο στο νερό, δημιουργώντας μικρές περιοχές με διαφορετική χημική σύσταση. Αυτές οι λεπτές αλλαγές βοήθησαν στη δημιουργία των συνθηκών που απαιτούνται από ευρύ φάσμα θαλάσσιων οργανισμών που εξαρτώνται από αυτές για να επιβιώσουν.

Τα στρείδια χρειάζονται επίσης σκληρές επιφάνειες πάνω στις οποίες τα νεαρά άτομα (γνωστά ως γόνος στρειδιών) μπορούν να προσκολληθούν και να αναπτυχθούν. Καθώς πολλοί φυσικοί ύφαλοι εξαφανίστηκαν με την πάροδο του χρόνου, μεγάλο μέρος του βυθού έγινε μαλακό και αμμώδες, καθιστώντας δύσκολη την εγκατάσταση νέων στρειδιών. Τα ανακυκλωμένα όστρακα παρείχαν τη βάση που έλειπε, επιτρέποντας στα νέα κοράλλια και τους υφάλους να ριζώσουν.

Η διαδικασία αποκατάστασης χρειάστηκε σχεδόν δύο δεκαετίες, αλλά οδήγησε σε σημαντική ανάκαμψη των πληθυσμών των στρειδιών.

Αυτό, με τη σειρά του, βοήθησε στη βελτίωση της ποιότητας του νερού, καθώς τα στρείδια φιλτράρουν φυσικά το θαλασσινό νερό. Οι ερευνητές συνέδεσαν επίσης τους αποκατεστημένους υφάλους με τη μείωση της επιβλαβούς άνθισης των φυκιών και με καθαρότερο νερό που υποστηρίζει μια μεγαλύτερη ποικιλία θαλάσσιων φυτών και ζώων.

Πηγή: en.as.com